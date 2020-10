Nouveaux OPPO A53S : Triple caméra et une batterie de 5000 mAh

L’OPPO A53 offre une expérience de visionnage irrésistible et fluide, avec un écran Neo-display de 90Hz, offrant un taux de rafraichissement de 90Hz et une technologie qui rivalise avec les modèles phares. La conception 3D à vague iridescente du OPPO A53 à un boîtier incurvé intégré, équipé d’une batterie de 5000 mAh et de la technologie de charge rapide 18W, afin que le téléphone reste actif plus long, du tout nouveau processeur octa-core de Qualcomm et de la toute première optimisation mémoire RAM+ d’OPPO, qui aident tous deux à fournir des performances rapides à tous niveaux.

« Conformément à la promesse de la série A d’OPPO, l’OPPO A53 continue d’offrir une technologie puissante qui offre une expérience mobile rapide et fluide à nos utilisateurs, dans un smartphone accessible aux personnes ayant un style de vie mobile », explique Dirk Pauwels, Directeur d’OPPO Belgique et Luxembourg. « Avec son écran Neo-display de 90Hz, l’OPPO A53 offre une fonctionnalité que l’on retrouve sur les modèles phares de smartphones, tout en garantissant une longue durée de vie de la batterie, des performances plus rapides et une expérience utilisateur améliorée pour répondre aux besoins quotidiens en matière de divertissement et de communication ».

Une puissance supérieure et des performances rapides

Alimenté par une grande batterie de 5000 mAh, l’OPPO A53 a une capacité de batterie élevée qui permet de tenir du matin au soir avec une seule charge. En combinaison avec la charge rapide 18W, vous pouvez profiter de la journée sans vous soucier de l’épuisement de la batterie. De plus, le mode super économie d’énergie peut prolonger la durée de vie de la batterie, même s’il ne reste que 5%, grâce à une série de stratégies d’économie d’énergie, tandis que l’optimisation du mode veille ne consomme que 2% de la batterie, ce qui permet de tenir les 8 heures de veille pendant la nuit.

Pour assurer des performances rapides, l’OPPO A53 est livré avec le processeur Qualcomm Snapdragon octa-core 460, qui offre des performances mobiles impressionnantes qui sont exceptionnelles dans sa catégorie côté vitesse et efficacité. L’OPPO A53 dispose également de 4 Go de RAM LPDDR4x et de 64 Go de stockage UFS 2.1, tandis que l’OPPO A53s dispose de 128 Go de stockage UFS 2.1. Le stockage sur les deux modèles est extensible jusqu’à 256 Go, ce qui donne la possibilité de stocker directement sur le téléphone autant que souhaité.

Outre du matériel puissant, l’OPPO A53 est livré avec la première optimisation mémoire RAM+ d’OPPO, un algorithme anti-retard de premier plan introduit pour la première fois sur l’OPPO A53. Celui-ci fonctionne en optimisant l’algorithme pour étendre le stockage du cache sur la RAM de l’OPPO A53. Par conséquent, cela peut faciliter un fonctionnement plus fluide du système et accélérer considérablement le temps nécessaire pour ouvrir une application. Il augmente également considérablement la vitesse de performance au niveau logiciel de l’OPPO A53, même après une utilisation prolongée et même après l’ouverture et l’exécution continue d’applications.

Une expérience de divertissement fluide et immersive

L’OPPO A53 dispose d’un écran Neo-display de 90Hz qui prend en charge un taux de rafraîchissement de 90Hz et un taux d’échantillonnage tactile jusqu’à 120Hz pour une expérience de visionnement plus fluide et plus réactive, ce qui signifie une animation plus fluide lorsque l’on fait défiler un album photo, un navigateur Internet ou ses médias sociaux préférés.

Le grand écran HD+ de 6,5 pouces de l’OPPO A53 est accentué par une conception à perforation unique qui maximise l’espace de l’écran. Avec la fonctionnalité AI Brightness, l’écran ajuste automatiquement le rétroéclairage du smartphone en fonction des préférences de luminosité de l’utilisateur pour protéger les yeux.

Pour améliorer encore plus l’expérience de divertissement mobile, l’OPPO A53 est équipé d’une paire de haut-parleurs Super Dual qui, en combinaison avec Dirac 2.0 – la technologie ultramoderne de correction du son numérique – offrent un effet acoustique supérieur pendant les jeux, l’écoute de musique ou le visionnage d’un film.

Un design excellent et confortable

Conçu de manière ergonomique pour tenir dans une seule main tout en offrant une prise en main confortable, l’OPPO A53 parvient même à embarquer une énorme batterie de 5000 mAh dans un corps mince de 8,34 mm, de sorte que même lorsque le smartphone est utilisé pendant des heures, il ne donne pas de signes de faiblesse.

Pour un look encore plus raffiné et plus léger, le design 3D à vague iridescente, qui utilise un boîtier incurvé intégré, est encadré par un revêtement métallique argenté. Pour rehausser son look haut de gamme, l’OPPO A53 présente des couleurs vives différentes, dont le Fancy Blue, le Mint Cream et le Electric Black.

De plus, en intégrant le capteur d’empreintes digitales à l’arrière, l’OPPO A53 permet aux utilisateurs de déverrouiller le téléphone facilement et intuitivement.

Des portraits élégants en un seul clic

Avec une caméra frontale de 16 MP et des algorithmes d’embellissement intelligents, l’OPPO A53 permet de capturer des selfies d’apparence naturelle quels que soient l’environnement, la couleur de la peau ou les conditions d’éclairage, avec une clarté étonnante.

L’OPPO A53 dispose également d’une triple caméra 13MP dotée d’intelligence artificielle à l’arrière du téléphone, dont une caméra principale 13MP, une caméra de profondeur 2MP et une caméra macro 2MP qui permet de capturer des détails et des objets à seulement 4 cm de distance. L’AI Triple Camera est également complétée par une gamme de fonctionnalités d’appareil photo élégantes, notamment la fonctionnalité Portrait Bokeh, qui capture des effets de bokeh naturels tout en préservant les détails authentiques de la photo; le mode couleur Dazzle qui reconstruit les couleurs des images pour des photos plus vives à l’aide de la technologie avancée de reconnaissance de scène; et un accès à plus d’une douzaine de filtres sophistiqués pour ajouter une touche d’élégance aux photos et vidéos de tous les jours.

Vivez la vitesse aisément et efficacement avec ColorOS 7.2

L’OPPO A53 est livré avec ColorOS 7.2 dès la sortie de la boîte. Avec ColorOS 7.2, l’utilisateur profite d’une expérience rapide et fluide qui augmente l’efficacité dans le travail quotidien. Par exemple, l’application Music Party présente une façon amusante de reproduire le son surround et de raviver n’importe quelle fête en connectant plusieurs téléphones synchronisés sur la même connexion LAN.

Pour les personnes sensibles à la confidentialité, le mode multi-utilisateur protège les informations personnelles en permettant de configurer des zones indépendantes sur le téléphone pour stocker des fichiers sensibles et les verrouiller avec un mot de passe. Pour faciliter l’accès aux applications sur le grand écran de l’A53 d’une seule main, la fonctionnalité Icon Pull-Down Gesture réduit les icônes d’applications sur l’écran d’accueil, de sorte que toutes les applications soient à portée de main. Et à l’autre bout du spectre des possibilités, le mode Simple peut en revanche agrandir les icônes et les polices d’applications sur l’écran d’accueil, pour s’adapter aux utilisateurs ayant des besoins d’accessibilité.

Disponibilité sur le marché

Les OPPO A53 et A53s sont d’ores et déjà en vente en Belgique. L’OPPO A53 est disponible en Electric Black et Mint Cream, et l’OPPO A53s en Electric Black et Fancy Blue.

L’OPPO A53 (4 Go + 64 Go) est en vente au prix public conseillé de 179 euros. L’OPPO A53s (4 Go + 128 Go) est en vente au prix public conseillé de 199 euros.