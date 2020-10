LG WING – Une réelle innovation dans ce monde terne des smartphones ?

En septembre, LG avait annoncé son nouveau smartphone “Wing” qui était plutôt passé inaperçu. Toutefois, Marques Brownlee, un YouTuber notoire au niveau de la tech, vient de dévoiler ce téléphone assez innovant. Je remercie d’ailleurs Cedubeton pour cette news.

En effet, le LG Wing est le seul smartphone au monde à bénéficier d’un écran qui pivote à 90 degrés pour dévoiler une seconde dalle un peu carrée. Bon, à lire comme ça, cela ne semble pas folichon mais l’idée est vraiment assez novatrice étant donné que ce second écran caché pourra être utilisé pour contrôler les Apps exécutées dans l’écran principal.

La vidéo de Marques vous donnera pas mal d’idées sur le potentiel du LG Wing : Contrôle de caméra, séparation bien utile entre le clavier et l’affichage des messages, affichage d’une video-conférence au dessus et prendre des notes sur l’écran du bas ou encore écouter de la musique sur une écran, tout en jouant sur l’autre. Les possibilités semblent infinies et le tout semble assez fluide.

Reste évidemment à vérifier la compatibilité des Apps pour se fondre dans ce nouvel environnement un peu particulier. Je vous invite à jeter un oeil sur la video afin de découvrir cet OVNI en forme de “T”.

L’écran principal affiche une diagonale de 6.8 pouces (1080 x 2460), tandis que le plus petit propose 3.9 pouces, soit un peu plus grand que celui d’un bon vieux iPhone 4. Il est animé par un processeur Snapdragon 756G épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire de sauvegarde. Au niveau photo, il dispose d’un triple capteur arrière de 64MP + 13MP + 12MP. A l’avant, pour les selfies, la caméra affiche 32 MP, bien suffisant pour flatter votre ego. Enfin, au niveau autonomie, nous pourrons compter sur une batterie de 4000 mAh.

Ce LG Wing sera disponible dés novembre 2020 pour un prix avoisinant les 1.100 €.