FujiFilm dévoile le X-S10 !

Ceux qui recherchent un appareil poids plume doté de fonctions professionnelles tant pour la photo que pour la vidéo seront plus que comblés avec le X-S10. Grâce au mode AUTO/SP, les paramètres s’adaptent automatiquement, ce qui vous permet de prendre les plus belles photos sans peine et en un clin d’œil. Les légers ajustements des différents paramètres sont en effet superflus. Des photographes et réalisateurs professionnels aux vloggers et simples amateurs, l’écran LCD rotatif capable de basculer à 180° vers l’avant donnera à chacun une raison d’aimer ce X-S10.

Avec ses 465 g à peine et son format très compact, le X-S10 est l’appareil photo de poche tout-terrain ultime. De plus, ses fonctionnalités autofocus affinées en font aussi l’appareil idéal pour les débutants.

Les principales caractéristiques :

Un IBIS optimisé

Le mécanisme de stabilisation de l’image intégré à l’appareil (IBIS) est environ 30 % plus petit en volume et en poids que le X-T4. De plus, il est le premier appareil photo numérique de la Série X de milieu de gamme à bénéficier d’un mécanisme de blocage des vibrations du capteur – via un amortisseur mécanique – le protégeant des micro-vibrations générées par l’obturateur, ce qui apporte un gain supplémentaire de stabilité et garantit la finesse et la netteté des images.

Une qualité d’image exceptionnelle

Le X-S10 dispose de 18 modes exclusifs, tels que le mode « ETERNA Bleach Bypass », aux couleurs désaturées et au contraste élevé. La caméra propose également un mode [AUTO / SP (Scène Position)] actualisé ajustant automatiquement les réglages de prise de vues. Quel que soit son niveau de compétence, chacun peut réaliser de magnifiques paysages, des portraits aux tons chair délicats et des images en contre-jour équilibrées.

Une mise au point automatique précise et un mode rafale à haute vitesse pour l’action

Les performances du X-S10 en matière d’AF et de suivi AF à grande vitesse permettent une mise au point automatique rapide et précise de près de 0,02 seconde dans certains cas, même en faible luminosité de -7,0 IL. Le X-S10 bénéficie d’un suivi d’AF de haute précision sur les sujets en mouvement et de la fonction AF visage / yeux pour garder le point sur le visage et les yeux d’un sujet.

Un écran LCD orientable et un viseur doté de trois modes boost

Le X-S10 est équipé d’un écran LCD orientable pivotant jusqu’à 180 degrés parfaitement adapté aux selfies et aux prises de vues photo ou vidéo sous des angles inédits. L’affichage dans le viseur peut être ajusté selon trois modes Boost avec notamment la priorité à la faible luminosité, la priorité à la résolution et la priorité à la continuité des images.

Fonctions d’enregistrement vidéo étendues

Le X-S10 génère une vidéo 4K à partir d’un niveau de données équivalentes à 6K pour garantir des séquences en haute résolution avec un très faible bruit. L’IBIS du X-S10 et son mode de stabilisation d’image numérique (DIS) compense efficacement tous les mouvements de l’appareil photo en particulier lorsque l’opérateur se déplace avec le boîtier. Finalement, le sélecteur dédié le capot supérieur du X-S10 permet de passer instantanément du mode photo au mode vidéo pour commencer une séquence.