Logitech dévoile le Z407, ses nouveaux haut-parleurs d’ordinateur Bluetooth

Logitech annonce l’arrivée de ses nouveaux haut-parleurs Bluetooth Z407, équipés d’un subwoofer et d’une molette de commande sans-fil innovante. Compléments idéals de tout espace de travail ou de jeu, ils proposent une clarté, un son immersif et des basses profondes.

Le Z407 dispose d’un système de haut-parleurs 2.1 savamment réglé avec 80 watts de puissance de crête. Il a été développé pour tous les types de son (des notes les plus aiguës aux plus graves) et propose, grâce à son subwoofer, une expérience de son unique pour les musiques, films et jeux.

Avec sa portée de 20 mètres, la molette de commande sans-fil permet d’ajuster le son, aussi bien depuis son bureau que de l’autre côté de la pièce. Avec elle, tout se fait en un clic ou un toucher (sans avoir à se déplacer) : lecture, pause, saut, rembobinage, arrêt du son*, contrôle du volume, activation du mode basse.

Les haut-parleurs satellites ovales du Z407 sont disponibles dans un gris graphite raffiné. Conçus pour s’utiliser dans de multiples positions, on peut aussi bien les utiliser debout que posés sur le côté. Ils sont, en plus, le complément idéal d’un moniteur, grâce à un design élégant et peu encombrant.

Prenant en charge différents modes de connexion (Bluetooth 5.0, audio USB et entrée auxiliaire de 3,5 mm), le Z407 permet de regarder des films, diffuser de la musique et jouer aux jeux vidéo depuis un ordinateur, smartphone ou tablette.

Les haut-parleurs de divertissement et de jeu Bluetooth Z407 et leur molette de commande sans-fil seront disponibles à partir du 23 octobre sur Logitech.com et les revendeurs spécialisés au prix de vente conseillé de 89,99 euros.