NETGEAR Orbi RBE373: Le WiFi 7 Mesh qui veut repeindre vos murs en ondes invisibles (309 € sur Amazon)

Imaginez votre maison comme une salle de concert. Vous êtes au premier rang, face aux enceintes, le son est parfait. Mais dès que vous reculez de quelques mètres, que vous vous cachez derrière une colonne ou que vous montez au balcon, la magie s’effrite : les basses se perdent, la voix devient lointaine, et l’expérience n’a plus rien à voir.

Le Wi-Fi, c’est un peu la même histoire. Et c’est là qu’entre en scène le NETGEAR Orbi RBE373, un système Mesh Wi-Fi 7 qui promet de transformer chaque recoin de votre logis en fosse VIP numérique.

Quand le Wi-Fi décide de se multiplier

Le principe du Mesh n’est pas nouveau : au lieu d’un seul routeur isolé qui fait de son mieux, l’Orbi préfère jouer collectif. On parle de satellites, de relais, bref d’une armée d’émetteurs invisibles qui se coordonnent pour former un réseau unique et homogène. Avec le Wi-Fi 7, ce ballet prend une nouvelle ampleur : plus de bande passante, plus de stabilité, et surtout la capacité de jongler avec plusieurs appareils comme si c’était une formalité.

Ce n’est pas un simple répéteur : c’est une organisation, une chorégraphie. Vous passez de la cuisine au grenier, de la terrasse au salon, et la connexion suit, sans rupture, comme si votre téléphone ou votre console étaient connectés directement à la source.

Une question de vitesse, mais pas seulement

Le Orbi RBE373 n’est pas qu’une histoire de chiffres qui donnent le vertige, même s’il en a en réserve. Le Wi-Fi 7, c’est la promesse d’une latence plus faible, d’un débit théorique multiplié et d’une meilleure gestion de la congestion. Autrement dit, la maison peut accueillir télétravail, streaming 8K, jeux en ligne et objets connectés sans que cela se transforme en embouteillage numérique.

Les ingénieurs de NETGEAR ont mis en avant des canaux plus larges (jusqu’à 320 MHz), un traitement intelligent du trafic et une optimisation pour la bande 6 GHz, la nouvelle autoroute rapide du Wi-Fi. Le tout s’appuie sur un design sobre, fait pour se fondre dans le décor plutôt que d’attirer l’attention.

Un WiFi mesh évolutif et sécurisé

Le RBE373 fait partie d’une famille pensée pour évoluer. Vous commencez avec un routeur et un satellite, puis vous pouvez élargir la couverture selon vos besoins. Chaque unité se synchronise avec les autres de manière fluide, sans configuration complexe. L’application mobile NETGEAR Orbi accompagne l’installation et propose un tableau de bord pour surveiller le réseau, gérer les utilisateurs invités et appliquer des règles de sécurité.

Derrière cette simplicité apparente, le produit repose sur un arsenal technique : compatibilité avec le chiffrement WPA3, gestion intelligente des flux et possibilité de prioriser certains usages, par exemple les appels vidéo ou les sessions de jeu.

À qui cela peut s’adresser ?

Une maison de plain-pied, un appartement, une bâtisse ancienne avec des murs épais ou encore une villa sur plusieurs étages… L’Orbi vise tous ces scénarios. Il s’adresse aux foyers qui multiplient les appareils connectés et qui veulent une connexion sans zone d’ombre. Plus qu’un produit pour passionnés, il s’inscrit dans la logique d’un usage quotidien : simplifier la vie numérique sans imposer de manipulations techniques.

Résumé des caractéristiques

Fonction Valeur / Particularité Technologie Système Wi-Fi Mesh 7 Débit théorique Jusqu’à 5,5 Gbps cumulés Bandes de fréquence 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Couverture Environ 200 m² avec un routeur + un satellite Itinérance Transparente entre les unités Sécurité WPA3, fonctions avancées via application Orbi Connexions Ports Ethernet multi-gig pour routeur et satellite Gestion Application mobile Orbi pour configuration et contrôle Extensibilité Compatible avec d’autres unités Orbi Wi-Fi 7 Prix Le NETGEAR Système WiFi 7 Mesh Orbi (RBE373) est disponible sur Amazon pour 319€ ou chez CoolBlue pour 324€. Dans la boite : Un routeur à connecter à votre box + 2 satellites, couverture de 360 m2, connexions de 70 appareils maximum, port ethernet RJ45 2,5 Gbits.