Bowers & Wilkins présente le Px8 S2, son nouveau casque sans fil haut de gamme

Bowers & Wilkins, la célèbre marque audio britannique, est fière de lancer son nouveau casque sans fil à réduction de bruit active – le Px8 S2.

Bowers & Wilkins bénéficie de la reconnaissance des professionnels de la musique du monde entier pour offrir le son le plus détaillé, naturel et immersif qui soit, fidèle à l’intention de l’artiste. La marque a un long succès dans la fabrication de casques audio de référence, notamment le Px7 S3, plusieurs fois primé, et le Px8, modèle de référence sans compromis.

Aujourd’hui, Bowers & Wilkins est fier de présenter son nouveau produit de référence dans le domaine des casques sans fil : le Px8 S2. Portant l’ADN emblématique de la marque à de nouveaux sommets dans la catégorie des casques haut de gamme, le Px8 S2 incarne à la perfection les performances, le confort et le style tant appréciés de Bowers & Wilkins.

Design

Le design et le profil soigneusement perfectionnés du Px8 S2 ont été conçus pour offrir un confort d’écoute prolongé, avec une forme nettement plus fine que le Px8 précédent. Même le nouvel étui de transport est plus compact et plus facile à glisser dans votre sac. Comme on peut s’y attendre d’un produit phare de Bowers & Wilkins, le nouveau Px8 S2 a été conçu et fini selon les normes les plus élevées possibles. Un cuir Nappa luxueux recouvre toutes les surfaces principales, tandis que le mécanisme à bras en aluminium, avec ses nouveaux détails de câbles apparents, offre une combinaison parfaite entre légèreté, rigidité mécanique optimisée et design raffiné.

Le Px8 S2 est disponible en deux finitions raffinées en cuir Nappa : Onyx Black et Warm Stone, chacune avec des détails en cuir et en aluminium de couleur assortie. Afin de garantir la satisfaction à long terme de ses clients, Bowers & Wilkins a conçu ce nouveau modèle de manière à ce que les coussinets et le bandeau puissent être remplacés par des techniciens qualifiés.

La nouvelle référence en matière d’écoute sans fil au casque

Le Px8 S2 est le casque offrant la meilleure qualité sonore jamais créé par la marque. S’appuyant sur le savoir-faire maintes fois récompensé et salué par la critique du Px7 S3, le nouveau modèle phare élève les performances des casques sans fil vers de nouveaux sommets en matière de résolution et de précision. Ses haut-parleurs à cône en carbone de 40 mm offrent une expérience d’écoute révolutionnaire en combinant une coloration et une distorsion exceptionnellement faibles avec une grande légèreté, garantissant ainsi des détails et une clarté époustouflante, ainsi qu’une dynamique puissante et sans effort, quel que soit le contenu que vous écoutez.

Ces haut-parleurs sont dotés d’un châssis, d’une bobine mobile, d’une suspension et d’un aimant entièrement repensés et améliorés. Ils sont soigneusement inclinés vers les oreilles de l’auditeur afin de garantir une distance constante entre chaque point de la surface de chaque haut-parleur et chaque oreille, ce qui assure une meilleure image sonore et une plus grande spatialité stéréo. Ils sont alimentés par un amplificateur casque dédié et discret qui apporte notamment plus d’ampleur et d’énergie au son.

Une acoustique exceptionnelle

S’appuyant sur cette plateforme acoustique de haute qualité, le Px8 S2 intègre à la fois la technologie sans fil aptXTM Adaptive 24/96 et la dernière innovation de Qualcomm, aptX Lossless. Ces deux technologies optimisent automatiquement la transmission sans fil de la musique à partir de téléphones, tablettes et ordinateurs compatibles, garantissant la meilleure qualité sonore possible avec des services de streaming musical haute résolution tels qu’Amazon Music, Qobuz et TIDAL, tous deux disponibles en streaming directement depuis l’application Musique.

Grâce au puissant DSP (Digital Signal Processing) développé par Bowers & Wilkins, le résultat est une qualité sonore haute résolution exceptionnelle de 24 bits / 96 kHz. Les connexions audio analogiques 3,5 mm sont également prises en charge, tout comme l’USB-C haute résolution, ce qui constitue un avantage considérable pour les utilisateurs d’ordinateurs et les propriétaires d’appareils mobiles compatibles, y compris la dernière génération d’iPhone. Les deux types de câbles sont inclus dans l’étui de transport fourni avec le casque.

Coupez-vous du monde extérieur

Les ingénieurs de Bowers & Wilkins sont convaincus que les nouvelles technologies de réduction active du bruit développées pour les modèles Px7 S3 et Px8 S2 sont les plus puissantes et les plus efficaces jamais mises au point par la marque. Comme toujours, l’approche choisie vise à trouver le juste équilibre entre une réduction efficace des bruits indésirables et le respect de la musicalité du son. Le résultat obtenu avec cette nouvelle génération de casques est tout simplement exceptionnel.

Comme le Px7 S3, le nouveau Px8 S2 est équipé de huit microphones haute performance, soigneusement placés autour de chaque écouteur et fonctionnant ensemble pour offrir les meilleurs résultats. Deux d’entre eux mesurent la sortie de chaque haut-parleur, quatre autres, placés aux extrémités opposées de chaque écouteur pour assurer la meilleure couverture possible, surveillent les bruits ambiants provenant du monde extérieur, et deux autres encore offrent une clarté vocale exceptionnelle. Le positionnement et l’orientation minutieux de ces microphones améliorent les performances, même dans les environnements les plus bruyants. Lors des appels, les bruits indésirables sont efficacement supprimés grâce à la technologie de traitement vocal de dernière génération, ADI Pure Voice. Les huit microphones fonctionnent en conjonction avec les technologies de réduction du bruit et de traitement vocal pour garantir une clarté exceptionnelle des appels, où que vous soyez.

Caractéristiques améliorées

Avec une autonomie de 30 heures en mode réduction de bruit totale, le Px8 S2 peut fonctionner toute la journée, voire plus avec une seule charge, tandis qu’une recharge rapide de 15 minutes suffit pour bénéficier de sept heures d’écoute supplémentaires.

Comme toutes les autres générations actuelles de casques et d’écouteurs Bowers & Wilkins, le Px8 S2 peut être configuré et contrôlé à l’aide de l’application Music de la marque. Vous pouvez activer ou désactiver le mode de transparence avec réduction du bruit pour laisser entrer plus ou moins le monde extérieur, surveiller le niveau de charge du casque, sélectionner la sensibilité du capteur de port et définir votre fonctionnement préféré pour le bouton physique « Quick Action » du casque.

Les auditeurs peuvent désormais choisir d’affiner le son grâce à un égaliseur à cinq bandes réglables, avec la possibilité d’enregistrer leurs réglages préférés sous forme de préréglages facilement accessibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez contourner l’option d’égalisation en sélectionnant le mode True Sound, qui correspond au réglage audio préféré sélectionné par l’équipe acoustique du Southwater Research Establishment (SRE).

Commandes physiques

Comme pour le Px7 S3, des commandes physiques sont également incluses sur chaque écouteur, garantissant un contrôle total même sans l’application Music. La disposition révisée des boutons, qui remodèle les boutons d’augmentation et de réduction du volume et de lecture/pause afin d’améliorer leur interaction tactile et qui déplace le bouton d’alimentation vers l’écouteur gauche, est plus intuitive que jamais. Le bouton Quick Action permet aux utilisateurs de passer rapidement d’une option de réduction du bruit du Px8 S2 à l’autre (Off, Pass-Through et On) ou de lancer de manière transparente l’assistant vocal de leur téléphone d’une simple pression sur un bouton.

Le Px8 S2 est également à l’épreuve du temps. Bowers & Wilkins déploiera une série de mises à jour en direct plus tard cette année, dont la première inclura la prise en charge de l’écoute audio spatiale. Le Bluetooth® LE Audio, avec la fonctionnalité de diffusion AuracastTM, sera ajouté ultérieurement.

Giles Pocock, vice-président du marketing de la marque, a commenté ce lancement en ces termes : « Nous sommes extrêmement fiers de lancer le Px8 S2, le meilleur casque que nous ayons jamais créé. Lorsque nous avons lancé le Px8 en 2022, il a redéfini les perspectives en matière de performances des casques sans fil. Le Px8 S2 établit une nouvelle fois la norme, en redéfinissant les attentes en matière de qualité sonore, de design et de fabrication. Il incarne parfaitement notre mission : rapprocher encore davantage les auditeurs de la performance des artistes. Bien sûr, son design et sa finition magnifiques ne font que renforcer la fierté de le posséder. »

Le tout nouveau Px8 S2 est disponible à partir du 24 septembre sur bowerswilkins.com et chez certains revendeurs tiers au prix de 729 €.

Un test est aussi disponible sur Frandroid.