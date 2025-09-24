TEST – Huawei FreeBuds 7i : Petits prix, grandes promesses ?

J’ai pu mettre la main sur les Huawei FreeBuds 7i avant même leur sortie officielle, lors d’une conférence de presse à Bruxelles. Sur le papier, les promesses faisaient rêver : un son de qualité, une réduction de bruit efficace et tout ça… pour moins de 100 €. Curieuse de voir si ces écouteurs tenaient vraiment leurs engagements.

Unboxing et prise en main

Premier point fort, la boîte est soignée et élégante, avec un logo Huawei qui capte joliment la lumière. À l’arrière, un QR code permet un appairage instantané, et tous les points forts des FreeBuds 7i sont résumés en pictogrammes clairs.

À l’intérieur, Impossible de nier l’effet « waouh » de ces jolis écouteurs. Le boîtier a évolué par rapport aux FreeBuds 6i : il n’est plus ovale, mais rond, façon goutte. Pour ce test, j’ai reçu le modèle rose laqué qui m’avait fait de l’œil à la conférence de presse. Le boîtier est élégant, les écouteurs discrets, la couleur douce… rien à redire.

L’application HUAWEI Audio

L’interface est simple, sans fioritures, mais complète : niveau de batterie précis pour chaque écouteur (et le boîtier), mises à jour logicielles immédiates, et plein d’options.

Un tutoriel interactif vous apprend à maîtriser les gestes tactiles, toujours accessible si vous oubliez. Mieux encore, vous pouvez réassigner ces gestes pour les adapter à vos habitudes.

L’égaliseur intégré, les différents modes ANC accessibles en un clic, et même la fonction “trouver mes écouteurs” pour éviter de les perdre entre deux coussins de canapé complètent l’expérience.

Et comme pour leurs prédécesseurs, les écouteurs gèrent deux appareils connectés en simultané. Passer du smartphone à la tablette automatiquement sans galérer, c’est possible avec les FreeBuds 7i.

Confort et ergonomie

Les FreeBuds 7i sont livrés avec quatre tailles d’embouts du XS au L (contre 3 embouts pour les 6i), ce qui permet à tout le monde de trouver son bonheur et de bénéficier d’une ergonomie optimale. Dès la première utilisation, l’application propose un test d’isolation phonique. Bonne idée sur le papier, un peu agaçant en pratique. Le verdict est toujours le même : “Veuillez ajuster ou changer d’embout”. Merci Huawei, mais tu ne veux pas me montrer une photo, histoire qu’on gagne du temps ? Ajoutez à ça une musique test un peu trop forte, et le processus peut vite fatiguer. Mais après cinq minutes d’essais, on finit par trouver son bonheur.

Avec 5,4 g par oreillette, on les oublie complètement. Le silicone “skin-friendly” est doux et agréable, sans sensation d’échauffement même après deux heures d’écoute. La bonne surprise : ils tiennent parfaitement en place en marchant, en courant ou lors d’activités sportives, un point crucial pour les plus actifs. Et grâce à la certification IP54, sueur et poussière ne leur font pas peur.



Son et options de sonorité

Pour 99,99 €, le rendu sonore est bluffant. Les voix sont claires, les basses présentes mais maîtrisées, et les détails ressortent joliment. Même après plusieurs heures, le son reste équilibré et agréable.

L’audio spatialisé est un vrai plus. Assise et immobile, il rend le son plus ample et profond, presque comme si la musique “vivait” davantage. On gagne en richesse du son, donnant l’impression d’un concert ou d’une expérience cinéma.

En revanche, le mode suivi de tête, qui adapte le son aux mouvements, ne m’a pas convaincue et m’a donné le tournis. Huawei le précise d’ailleurs : “le sentiment d’immersion peut varier d’une personne à l’autre, si vous ressentez une gêne, désactivez la fonctionnalité”. Perso, je reste en mode Fixe, qui conserve toute la profondeur du son sans l’effet gadget.

L’application propose aussi plusieurs effets prédéfinis : basses renforcées, voix mises en avant, aigus accentués… et même un mode Salle de concert, impressionnant sur certains morceaux. L’album S&M de Metallica, par exemple, donne l’impression d’avoir l’orchestre philharmonique juste derrière soi, avec une puissance et une ampleur incroyable. À l’inverse, pour les morceaux plus mélodieux, tel que Riverside d’Agnès Obel le réglage “Voix” sublime le timbre et l’émotion de la chanteuse.

Pour ma part, je reste la plupart du temps sur le mode par défaut, qui fonctionne parfaitement pour tous les styles de musique. Mais j’adore pouvoir changer selon ma playlist ou créer mon propre réglage avec l’égaliseur intégré. Franchement, pour ce prix, l’appli et les options sonores sont un vrai régal.

Réduction active du bruit (ANC)

Les FreeBuds 7i embarquent l’ANC 4.0, avec trois modes :

Aucun : laisse passer les sons “au naturel”.

: laisse passer les sons “au naturel”. Perception : pour entendre les voix et garder un minimum de lien avec son environnement.

: pour entendre les voix et garder un minimum de lien avec son environnement. Réduction maximale : pour s’isoler totalement.

Huawei annonce jusqu’à 28 dB de réduction, et dans les faits, ça fonctionne très bien. Les bruits constants (métro, bus, vent, café) sont atténués, et même si ce n’est pas le silence absolu, la différence est flagrante.

Pour ma part, le mode « Aucun » ne m’apporte rien. J’ai d’ailleurs souvent l’impression d’être dans mon bain, avec certains sons amplifiés. Résultat : j’oscille entre les deux autres modes.

Perception : mon mode maison. Idéal pour entendre Nicolas (qui parle tout le temps) ou les enfants, tout en atténuant les travaux du voisin.

: mon mode maison. Idéal pour entendre Nicolas (qui parle tout le temps) ou les enfants, tout en atténuant les travaux du voisin. Réduction maximale : mon mode préféré en balade. En ville, le vacarme ambiant est fortement réduit, tout en laissant passer juste assez de sons pour rester en sécurité.

Test concret, avec l’ANC (Ultra) activé :

Le bébé chien du voisin : son aboiement devient supportable, même si on l’entend encore. Ce serait mieux s’il n’était pas là, mais les écouteurs font le boulot.

: son aboiement devient supportable, même si on l’entend encore. Ce serait mieux s’il n’était pas là, mais les écouteurs font le boulot. Travaux à l’étage : perceuse et marteau-piqueur passent à l’arrière-plan, beaucoup moins agressifs mais audibles et dérangeants.

: perceuse et marteau-piqueur passent à l’arrière-plan, beaucoup moins agressifs mais audibles et dérangeants. Bus : le moteur disparaît presque, et une conversation animée (entre jeunes) derrière moi devient un simple murmure.

Si à cela vous ajoutez votre podcast préféré ou une musique calme, vous ne serez plus gêné par rien.

Côté technique, Huawei mise sur une grille d’aération extra-large et trois micros (dont un à conduction osseuse – je ne savais même pas que ça existe) qui bossent main dans la main avec l’ANC dynamique 4.0. Sur le papier, cela offrirait jusqu’à 30 % d’efficacité en plus sur les fréquences les plus sensibles à l’oreille humaine. Je n’ai pas de labo ni d’outils de mesure sophistiqués, mais à l’oreille, le résultat est convaincant.

En résumé, les FreeBuds 7i, c’est un peu comme un bouton “volume” sur la vie quotidienne : pratique pour baisser les travaux, les aboiements… ou les disputes des enfants, mais tout en restant alerte.

Téléphonie

Côté son lors des appels, c’est impeccable. Les trois micros gèrent très bien les environnements bruyants, et l’algorithme d’IA fait le tri entre votre voix et les bruits parasites. Nos tests maison avec Nicolas ont été révélateurs : que je range le lave-vaisselle (notre test préféré et une excuse pour me faire vider le lave-vaisselle) ou que la machine à café mouline ses grains, les bruits sont tellement bien filtrés qu’il n’entend rien (ou alors ne m’écoute pas). De mon côté, je perçois parfaitement sa voix et aucun bruit parasite ne me gêne, au point que je n’ai pas entendu que le café était prêt.

En revanche, quand c’est moi qui parle, et que les écouteurs annulent le son ambiant, Nicolas a remarqué une légère diminution de la qualité du son. Comme si ma voix était un peu métallique / robotisée, sans doute à cause du travail de l’ANC. Mais ça, c’est quand les couverts font vraiment beaucoup de bruit.

Et bien sûr, il y a les gestes intelligents avec le mouvement de tête. Accepter ou refuser un appel en hochant la tête, c’est fun, intuitif et ça fonctionne à merveille. J’ai tellement adopté le système que je me surprends parfois à hocher la tête… alors que je n’ai même pas les écouteurs !

Autonomie

Huawei annonce que les FreeBuds 7i tiennent 8 heures sans ANC et 5 heures avec ANC, et jusqu’à 35 heures avec le boîtier. Je n’ai pas testé 35 heures d’affilée, honnêtement, je n’en ai pas vraiment l’utilité, sauf peut-être lors de voyages au bout du monde. Mais même là, j’ai généralement une batterie externe sous la main, au cas où.

En pratique, après 2 heures d’écoute avec ANC en mode Ultra, les écouteurs n’avaient perdu que 35 % de batterie. Et la recharge rapide m’a permis de gagner 25% en 10 minutes de charge.

Conclusion

À 99 ,99 €, les Huawei FreeBuds 7i offrent un rapport qualité/prix exceptionnel. La firme chinoise a réussi à intégrer des fonctionnalités “premium” – ANC performant, audio spatial immersif, autonomie solide et double connexion – dans un produit accessible à tous. Ajoutez à cela un design élégant et discret, et on obtient un vrai coup de cœur. Pour ma part, je suis fan, et ces écouteurs ont définitivement trouvé leur place dans mon quotidien.

Les FreeBuds 7i sont disponibles sur le site de Huawei au prix de 99.99 € mais aussi sur Amazon.

Huawei FreeBuds 7i 99.99 € 8.3 Fonctionnalités 8.5/10

















Facilité des gestes intelligents 8.5/10

















Confort 8.0/10

















Qualité de son 8.5/10

















Autonomie 8.0/10

















On aime L'ANC performant, parfait pour se couper du monde.

Le son équilibré et l'audio spatial.

L'autonomie et la recharge ultra-rapide.

Le confort et la légèreté.

L'appli claire, complète et bien pensée. On aime moins Le test de l'embout dans l'appli, qui est perfectible.

L'ANC qui ne fera pas de miracle face aux cris des enfants. Acheter