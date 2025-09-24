Nouvelle GoPro Max 2 : La caméra 360 qui capture le monde comme vous le vivez

Il existe des moments où une seule perspective ne suffit pas. Saut en parachute, randonnée dans les Alpes, session de VTT endiablée ou festival de musique avec des amis partout autour de vous : la vie se passe dans toutes les directions à la fois. La GoPro Max 2, dernière-née de la gamme GoPro, s’attaque à ce problème avec une approche radicale : filmer tout, partout, tout le temps, à 360°.

Une résolution 8K pour des souvenirs ultra-détaillés

La GoPro Max 2 n’est pas qu’une caméra d’action classique : elle capture en 8K à 30 images par seconde, offrant des détails incroyables pour vos séquences immersives. Vous pouvez filmer une descente en ski depuis le sommet, puis recadrer la vidéo pour suivre uniquement votre compagnon sans perdre en qualité. En VTT, vous pouvez capturer la forêt entière derrière vous tout en suivant la piste à l’avant.

Le mode 5.6K à 60p et le mode 4K à 100p permettent des ralentis fluides pour immortaliser chaque saut, chaque figure ou chaque explosion de couleur lors d’un festival.

Une caméra robuste pour toutes les aventures

Pensée pour résister aux conditions extrêmes, la Max 2 est étanche jusqu’à 5 mètres, et suffisamment résistante pour encaisser les chutes et les vibrations d’une moto tout-terrain. L’écran tactile de 1,82 pouce permet de cadrer facilement vos scènes, même avec des gants lors d’une randonnée hivernale.

Les six microphones intégrés captent le son de manière immersive : le vent dans les arbres, les cris des amis ou les applaudissements du public lors d’un concert, tout est enregistré en spatial audio.

Stabilisation et fluidité garanties

Grâce à la stabilisation HyperSmooth de nouvelle génération, même les vidéos les plus mouvementées restent parfaitement fluides. Imaginez filmer une descente de piste de ski avec caméra à la main, ou un parcours de VTT accidenté : vos images resteront nettes, sans tremblements. Le passage du mode 360° au mode Hero classique est instantané, vous permettant de créer des vidéos plus traditionnelles ou panoramiques selon vos envies.

Connectivité et montage instantané

La caméra est équipée de Wi-Fi 6, Bluetooth et USB-C, pour partager vos exploits en direct ou transférer vos séquences sur smartphone pour un montage rapide. Avec l’application GoPro, vous pouvez sélectionner le meilleur angle de chaque séquence 360° et créer un film prêt à être publié sur les réseaux sociaux. Par exemple, après une sortie en kayak, vous pouvez isoler uniquement votre ami qui fait un saut spectaculaire tout en conservant l’ambiance de la rivière autour.

Exemples concrets d’utilisation

Sports extrêmes : Parachutisme, VTT, ski, surf — capture complète des mouvements et de l’environnement.

Voyages et randonnées : Vue à 360° des paysages montagneux ou urbains, idéale pour revivre chaque panorama.

Événements et festivals : Immortalisation des concerts ou des rassemblements avec tous les participants autour de vous.

Vlogs et création de contenu : Flexibilité pour recadrer, zoomer et éditer les séquences après le tournage.

Résumé des caractéristiques

Fonction Particularité Résolution vidéo 8K à 30p, 5.6K à 60p, 4K à 100p, 4K à 60p en mode objectif unique Audio 6 microphones pour son spatial immersif Stabilisation HyperSmooth pour vidéos fluides même en mouvement Écran Tactile de 1,82 pouce Connectivité USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth Étanchéité Jusqu’à 5 m sans boîtier supplémentaire Modes 360°, Hero standard, photo panoramique Dimensions 64 x 69,7 x 48,7 mm Poids 195 g Prix 509 € sur Amazon. Toutes les infos et spécifications sont disponible sur le site de GoPro.