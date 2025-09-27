Logitech Signature Slim Solar+ K980 : Le clavier multisources qui se recharge avec la lumière ambiante.

Vous pensiez que les claviers se contentaient de taper du texte et de collectionner les miettes de biscuits entre leurs touches ? Eh bien non. Logitech a décidé de donner un nouveau rôle à ces rectangles de plastique : devenir de petits panneaux solaires de bureau. Avec son Signature Slim Solar+ K980, la marque helvétique se lance dans une mission quasi spatiale : un clavier qui carbure à la lumière, comme une plante verte, mais sans chlorophylle.

Le pari du solaire de bureau

À l’heure où l’on recharge tout et n’importe quoi avec des câbles, Logitech tente l’expérience sans fil… et sans fil de recharge. Le K980 s’alimente grâce à un panneau solaire intégré. Autrement dit, une lampe de bureau ou un rayon de soleil suffit pour maintenir la machine éveillée. Fini le stress des piles qui lâchent au moment précis où l’on doit envoyer un e-mail capital ou, pire, terminer une déclaration fiscale.

Un clavier qui pense multiposte

Le K980 ne se contente pas de briller au soleil, il sait également jongler entre plusieurs appareils. Grâce à sa connectivité sans fil, il peut être associé à différents terminaux – ordinateur, tablette, smartphone – et passer de l’un à l’autre en un clin d’œil. Idéal pour celui qui écrit une thèse sur son PC, répond à ses messages sur son téléphone et binge-regarde des tutoriels de cuisine sur sa tablette, tout en utilisant le même clavier.

Une silhouette fine

Avec son design slim, le Solar+ K980 a été pensé pour rester discret sur un bureau moderne. Pas d’effet massif, mais une ligne légère qui s’adapte aussi bien à un open space qu’à une table de salon improvisée en poste de télétravail. Les touches, quant à elles, promettent une frappe confortable, étudiée pour limiter le vacarme des typistes acharnés.

Une conscience écologique intégrée

Le concept solaire ne se limite pas à l’énergie : Logitech a intégré dans la fabrication du K980 des matériaux recyclés, renforçant l’image d’un accessoire qui veut limiter son empreinte carbone. En clair, un clavier qui tape du texte tout en envoyant un petit message à la planète.

Personnalisation : touches configurables et profils dédiés

Le point manquant de la présentation précédente mérite d’être détaillé : le K980 propose la possibilité de créer des touches configurables. L’utilisateur peut assigner des raccourcis, des combinaisons de touches ou des macros à des touches spécifiques, et enregistrer des profils selon les usages. Cette configuration se réalise via l’application de paramétrage fournie par le fabricant, laquelle permet de :

attribuer des fonctions différentes aux touches de fonction ;

créer des raccourcis pour des actions fréquentes (copier/coller, ouverture d’applications, commandes multimédia) ;

sauvegarder plusieurs profils et les activer en fonction de l’appareil ou de l’application utilisée.

Cette modularité transforme le clavier en un outil adapté aux tâches professionnelles, à la création ou au montage, en évitant de recourir systématiquement à la souris pour certaines opérations.

Type de connectivité

Il propose Bluetooth Low Energy (BLE) version 5.1 pour se connecter directement à un ou plusieurs appareils. Mais il est possible d’utiliser un récepteur USB Logi Bolt (USB-C) pour une connexion plus stable ou dans des environnements qui demandent ce type de dongle. Il est également compatible avec la technologie Easy-Switch, ce qui permet de connecter jusqu’à trois appareils et de basculer entre eux via des touches dédiées.

Enfin, la portée sans fil annoncée est d’environ 10 mètres, dans des conditions normales sans obstacles, assez habituel pour ce type de connectivité sans fil.

Un compagnon mobile

Le clavier n’est pas uniquement destiné à rester vissé à un bureau. Son format compact et son alimentation solaire le rendent facile à emporter. En train, en avion ou dans un café, il ne demande pas de chargeur et se contente de la lumière ambiante. Pour les nomades numériques, cela ressemble à une sorte de liberté retrouvée.

La polyvalence au service du quotidien

Le Logitech Signature Slim Solar+ K980 ne cherche pas à inventer la roue, mais à simplifier la vie numérique. Il tape, il s’alimente seul et il se connecte un peu partout. L’essentiel, en somme, mais saupoudré de petites innovations qui le distinguent des claviers traditionnels.

Prix

Le clavier est en vente sur Amazon pour 109€.

Une version “Business” est aussi disponible à 119€, intégrant le dongle sécurisé avec de se passer du Bluetooth, si nécessaire.