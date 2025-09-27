Samsung Galaxy Book4 15 – 16 Go de RAM et 512 Go de SSD pour 609€, ça vous tente ?

On a tous connu ce collègue qui survit uniquement grâce à trois expressos avant 10 heures du matin. Mais le Samsung Galaxy Book4 15, lui, n’a pas besoin de caféine pour tourner à plein régime. Avec son processeur Intel Core i5 de treizième génération, ses 16 Go de mémoire vive et un SSD aussi rapide qu’un serveur de bar le vendredi soir, ce portable semble décidé à affronter le quotidien numérique avec sérieux et légèreté.

Un écran qui prend de la place, mais sans excès

Le Galaxy Book4 15 arbore une dalle de 15,6 pouces (Full HD LED 1920 x 1080 pixels, antireflet), taille souvent considérée comme le juste milieu entre confort visuel et capacité à le transporter partout. Nous sommes loin de l’écran réduit d’un ultraportable, mais sans tomber dans le gigantisme d’une station de travail. Idéal pour jongler entre un Excel, une visioconférence et, soyons honnêtes, une vidéo en arrière-plan.

Sous le capot : l’Intel Core i5-1335U

Au cœur de la machine, on retrouve l’Intel Core i5-1335U, un processeur de treizième génération conçu pour offrir un équilibre entre performance et consommation. Il s’appuie sur une architecture hybride avec cœurs performants et cœurs économes, permettant au portable de gérer à la fois des tâches de bureautique classiques et des opérations plus exigeantes.

La mémoire et le stockage : la combinaison rapide

Avec 16 Go de RAM, le Galaxy Book4 15 se prépare à exécuter plusieurs applications en parallèle, sans donner l’impression de tirer la langue. Quant au SSD de 512 Go, il permet de stocker documents, projets et médias tout en réduisant les temps d’attente grâce à une vitesse de lecture et d’écriture supérieure aux disques durs traditionnels.

Design et mobilité

Samsung a conçu ce modèle pour qu’il reste transportable. Malgré sa diagonale d’écran, le châssis est pensé pour être glissé dans un sac sans effort démesuré. La finition sobre s’adapte aussi bien à un bureau qu’à un café, avec une discrétion assumée. L’autonomie, renforcée par l’efficacité énergétique du processeur, vise à accompagner une journée de travail standard sans rester rivé à une prise électrique.

Connectivité et confort d’usage

Le Galaxy Book4 15 propose les connectiques indispensables : ports USB variés (2X USB-A et 2x USB-C), sortie HDMI, prise casque, port Ethernet RJ45, port micro-SD, et compatibilité Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6). De quoi brancher un écran externe, connecter des périphériques ou assurer une connexion rapide dans la majorité des environnements. Le clavier complet et le pavé tactile large favorisent un usage prolongé, que ce soit pour rédiger des rapports, coder ou préparer des présentations.

Autonomie & caractéristiques de la batterie

La capacité de la batterie est de 54 Wh et n’est pas amovible. Le chargeur est de type USB-C d’une puissance de 45W. L’autonomie réelle en usage mixte (navigation web, streaming, bureautique) se situe entre 8 et 9 heures. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle.

Une expérience pensée pour l’écosystème Samsung

Comme souvent avec la marque, le Galaxy Book4 15 n’arrive pas seul : il s’intègre dans l’écosystème Samsung. Cela signifie qu’il peut dialoguer facilement avec un smartphone Galaxy ou une tablette, facilitant le partage de fichiers, de notifications et de tâches. Un atout pour qui navigue déjà dans l’univers de la marque.

L’équilibre avant tout

Le Samsung Galaxy Book4 15 ne cherche pas à battre des records de puissance ni à se limiter au strict minimum. Il s’installe dans une logique d’équilibre : un écran confortable, un processeur polyvalent, une mémoire généreuse et un design pensé pour la mobilité. Bref, une machine conçue pour accompagner un usage quotidien, sans fioritures inutiles, mais avec des bases solides, incluant Windows 11 “Home edition”.

Prix

En vente sur Amazon pour 609€. Il est à noter que Samsung propose une version allégée (8 Go de RAM et 256 Go de SSD pour 449€).