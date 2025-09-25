Dell présente des écouteurs Pro Plus Earbuds (EB525) destiné au travail hybride

Dell introduit aujourd’hui les écouteurs Dell Pro Plus Earbuds (EB525), le dernier ajout à sa gamme de produits IA. Ces écouteurs professionnels sont conçus pour répondre aux besoins des environnements de travail hybrides modernes. Ils allient une réduction du bruit optimisée par l’IA et une excellente qualité de microphone pour les employés à une gestion et une mise en œuvre faciles pour les services informatiques.

Les écouteurs Dell Pro Earbuds sont les premiers écouteurs au monde à bénéficier de la certification Microsoft Teams Open Office¹. Dell Technologies établit ainsi un nouveau standard en matière d’audio sur le lieu de travail.

Premiers écouteurs certifiés Microsoft Teams Open Office

À l’ère actuelle du travail hybride, un son de qualité n’est pas un luxe, mais une nécessité. La qualité du microphone est un élément essentiel, car les bruits de fond nuisent à la productivité. Les écouteurs Dell Pro Plus Earbuds peuvent aider à résoudre ces problèmes. Ils répondent à la fois à la demande de flexibilité des employés et au besoin des équipes informatiques de disposer d’un outil contrôlable, sécurisé et fiable.

Grâce à leur compatibilité avec Microsoft Teams et Zoom, les écouteurs s’intègrent parfaitement aux plateformes de collaboration numérique les plus utilisées, permettant ainsi aux employés de participer à des réunions à tout moment et n’importe où. La certification spéciale Microsoft Teams Open Office garantit une excellente qualité audio, même dans les environnements avec beaucoup de bruit de fond.

Les écouteurs sont également faciles à gérer pour les équipes informatiques. Grâce à un tableau de bord centralisé, elles peuvent facilement modifier les configurations des appareils, effectuer des mises à jour du micrologiciel et superviser leur utilisation. De plus, les écouteurs s’intègrent facilement aux ordinateurs portables, stations d’accueil et logiciels Dell. Cela évite les problèmes de compatibilité et augmente leur polyvalence.

Wilco Zwerus, responsable des solutions clients pour le Benelux chez Dell Technologies, précise :

« La collaboration hybride est une priorité tant pour les employés que pour les responsables informatiques des entreprises actuelles. Avec les Dell Pro Plus Earbuds, nous répondons directement à ce besoin. En réponse aux défis rencontrés par nos clients, nous avons développé un produit qui offre un son intelligent et de qualité, tout en étant pratique à utiliser. »

Classification IP54 et fonctionnalités intelligentes

Les Dell Pro Plus Earbuds sont également durables et robustes. Avec une classification IP54, ils sont résistants à la poussière et aux éclaboussures, ce qui les rend adaptés à une utilisation quotidienne. Le boîtier de recharge compact est un avantage pour les employés qui se déplacent beaucoup : ils disposent ainsi toujours d’une connexion stable et d’une autonomie suffisante.

Les Dell Pro Plus Earbuds ont été conçus en gardant à l’esprit les besoins individuels de chaque utilisateur. Ils offrent un son de haute qualité et disposent d’une série de fonctionnalités intelligentes qui garantissent des performances optimales, un confort quotidien et une grande facilité d’utilisation.

Les écouteurs Dell Pro Plus Earbuds (EB525) sont désormais disponibles via cette page, au prix de 242€.