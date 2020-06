Location courte durée : la solution sans clés de NUKI

La remise et la reprise des clés pour une location de courte durée ou saisonnière nécessite la présence d’une personne de confiance et ajoute un contact physique. En équipant le logement d’une serrure connectée Nuki, non seulement le propriétaire s’affranchit de cette obligation mais cela simplifie aussi l’enregistrement et le départ, tout en améliorant la sécurité.

Bonne nouvelle, peu à peu la vie reprend ses droits et les locations de vacances sont de nouveau possibles. Mais la crise sanitaire aura pour conséquence de repenser la façon de faire et notamment l’accueil du client. L’accès avec une remise des clés en mains propres et une restitution en partant ne semble plus vraiment d’actualité. Permettre un accès sécurisé sans clés et sans avoir à utiliser des emplacements « cachés » comme le pot de fleur, le paillasson ou même le voisin n’a que des avantages, même en dehors des règles actuelles de distanciation sociale.

Simple et fiable

La serrure connectée Nuki Smart Lock 2.0 s’installe en quelques minutes sur le côté intérieur de la porte en gardant la serrure d’origine, et même le cylindre existant dans la majorité des cas*. Pour accéder, le locataire devra juste télécharger l’application sur son smartphone et le propriétaire lui donnera une autorisation d’accès temporaire du début à la fin de la location. A chaque fois qu’il entre ou quitte le logement, il suffit de cliquer sur ouvrir ou fermer.

Un accès par code

Encore plus simple, il est possible d’installer un clavier Nuki à côté de la porte, à l’extérieur du logement. Le Nuki Keypad se fixe au choix par un autocollant ou deux vis, il ne requiert aucun fil car il est alimenté par deux piles qui durent très longtemps et le propriétaire sera prévenu à l’avance quand il sera temps de les changer. Pour donner l’accès, il va assigner un code à six chiffres au locataire qui sera actif pendant la durée de la location. Pour entrer, il suffit de taper le code et pour verrouiller la porte après être sorti, il suffit d’appuyer sur le bouton de verrouillage, elle se verrouillera automatiquement une fois dehors et la porte fermée.

Efficace et sécurisé

Non seulement, cette solution connectée est extrêmement pratique et évite la présence physique, à l’arrivée comme au départ, mais de plus elle apporte une simplicité de gestion et une meilleure sécurité.

Plus de cléss perdues qui obligent à changer la serrure.

L’octroi d’une autorisation limitée à la durée de la location et révocable à tout moment.

Une notification facultative de présence du locataire pour savoir s’il est bien arrivé et parti au bon moment.

L’entrée de l’immeuble aussi

Si le logement se situe dans immeuble, il est possible d’adjoindre un Nuki Opener qui commande l’ouverture de la porte de l’immeuble. Là encore, il suffit d’ouvrir par le smartphone. Il est également possible de coupler la sonnette de l’appartement de manière à ce que la porte de l’immeuble s’ouvre simplement en faisant sonner la porte dans un délai déterminé et prédéfini.

Pour toutes les locations

L’installation d’une Nuki Smart Lock se prête aussi bien à de la location individuelle gérée par un propriétaire comme à celle de sociétés spécialisées qui gèrent des centaines de logements. Nuki compte déjà de nombreux spécialistes parmi ses clients, et récemment « Checkmyguest » s’y est ajouté. Il s’agit d’une entreprise spécialisée dans la transformation de locaux commerciaux en logements de location saisonnière qui a déjà équipé un tiers de son parc de serrures connectées Nuki. Plus d’informations en suivant ce lien checkmyguest.fr.

*Pour vérifier la compatibilité de la serrure et du cylindre, il suffit de suivre ce lien : https://nuki.io/fr/exigences-dinstallation/#1 Pour en apprendre davantage sur la Smart Lock 2.0 : https://nuki.io/fr/smart-lock/

Aussi, jetez donc un oeil au test complet de la serrure Nuki !