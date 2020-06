Le Huawei P40 Pro+ arrivera en Belgique en juillet !

Disponible en Belgique à partir du mois de juillet, le Huawei P40 Pro + fait la différence grâce à des innovations en matière de caméra intelligente qui augmentent radicalement les possibilités en matière de photographie et d’enregistrement vidéo mobiles. Le Huawei P40 Pro + dispose d’un objectif ultra grand-angle, d’un objectif grand angle, de deux téléobjectifs (zoom 3x et 10x) et d’un capteur TOF dans un design iconique. Le Huawei P40 Pro+ sera disponible dans deux couleurs emblématiques : Ceramic White et Ceramic Black et sera disponible à partir du 24 juillet au prix de vente conseillé de 1 399 euros.

Le nec plus ultra en matière de capteur

Le P40 Pro+ permet de prendre des photos avec des détails précis, quelle que soit la complexité de l’image et les conditions d’éclairage. La caméra Ultra Vision Leica Penta du Huawei P40 Pro+ met en avant le capteur innovant de 1/1,28 pouces de Huawei, qui permet de réduire la taille des pixels à 2.44μm. Combiné au capteur de couleur RYYB, il permet à la caméra de capturer une énorme quantité de lumière et de détails pour obtenir un maximum de clarté, de jour comme de nuit. Le capteur principal de l’appareil photo est également le premier au monde à prendre en charge l’autofocus Full Pixel Octa PD.

Le Huawei P40 Pro+ unique SuperZoom Array se compose de deux téléobjectifs pour un zoom optique 3x et 10x et un zoom numérique maximum de 100x, et ce grâce à la conception avancée du périscope avec des prismes réfléchissant la lumière. Combiné au triple OIS+AIS, le Huawei P40 Pro+ offre la meilleure stabilisation d’image jamais obtenue sur un appareil Huawei de la série P, offrant des performances de zoom inégalées.

Les consommateurs peuvent profiter des innovations les plus innovantes en matière d’appareils photo et de logiciels. La double caméra frontale comprend un appareil photo autofocus de 32 Mpx et une caméra IR de profondeur de champ, qui fonctionnent ensemble pour produire des selfies parfaits avec des effets bokeh naturels. Le nouveau Huawei Golden Snap est également disponible sur le Huawei P40 Pro+, qui dispose de l’AI Best Moment, une fonction de photo intelligente qui sélectionne les meilleurs cadres d’une photo en mouvement. Les fonctions AI Remove Passerby et AI Remove Reflection permettent également de supprimer les sujets indésirables et les reflets du cadre en appuyant sur un bouton.

Une caméra vidéo de poche puissante

L’appareil photo Huawei P40 Pro+ 40MP Ultra-Wide Cine tire pleinement parti de la sensibilité à la lumière de 51200 ISO pour prendre en charge l’enregistrement vidéo dans des conditions de faible luminosité, ce qui peut s’avérer difficile même avec un équipement professionnel. Associé à la technologie de fusion de SedecimPixel, qui produit des superpixels de 4,48 μm, l’appareil est capable de produire des images claires et nettes la nuit.

La caméra Cine prend également en charge l’enregistrement de contenu HDR, l’enregistrement Ultra Slow-Motion 7680fps et les effets bokeh en temps réel pour les vidéos – similaires aux résultats d’un objectif à grande ouverture. Le capteur téléobjectif peut capturer des images zoom de haute qualité ainsi que des vidéos time-lapse 4K. La fonction Zoom Audio directionnel permet aux utilisateurs de zoomer sur une source audio et d’amplifier le son simultanément.

Un design innovant

Le P40 Pro+ est équipé de l’écran Huawei Quad–Curve Overflow, avec des bords extrêmement étroits et des coins arrondis profilés assurant une prise en main ergonomique et un aspect presque sans bord.

De plus, l’affichage à 90 Hz offre une réactivité optimisée et des animations plus fluides, ainsi qu’une expérience de jeu beaucoup plus immersive.

Le Huawei P40 Pro+ est doté d’un panneau arrière en céramique nano-technologique innovant qui a été créé pour résister à l’épreuve du temps, garantissant une durabilité incroyable et un style intemporel. Ce design unique est disponible dans deux couleurs emblématiques : Ceramic White et Ceramic Black.

Une puissance 5G entièrement connectée

Alimenté par l’intelligent Kirin 990 5G et renforcé par l’expertise de pointe de Huawei en matière de 5G, le Huawei P40 Pro+ offre une connectivité 5G intégrée supportant l’ensemble des bandes 5G, pour une vitesse ultra rapide. La technologie Wi-Fi 6 Plus à 160 MHz offre une connectivité à grande vitesse avec une vitesse de transmission maximale de 2 400 Mbps, pour une meilleure réception des signaux. Le système 4 in-1 SuperCool offre les meilleures performances de refroidissement pour favoriser le traitement des données de grande capacité produites par la communication 5G.

Une connectivité sans faille

Le Huawei P40 Pro+ est équipé du dernier système d’exploitation EMUI 10.1 et présente de nouvelles fonctionnalités qui permettent une meilleure connectivité.

La version améliorée de Huawei Share permet également des connexions plus simplifiées vers d’autres appareils Huawei et tiers. La nouvelle fonctionnalité de collaboration multi-écrans brise quant à elle les barrières entre les systèmes Windows et Android pour une meilleure expérience de bureau mobile.

Il est désormais encore plus facile pour les utilisateurs de Huawei de disposer de leurs applications préférées sur le Huawei P40 Pro+ :

Phone Clone – Un moyen simple de transférer vos applications, contacts, données, fichiers et photos de votre ancien smartphone vers votre nouveau en quelques étapes. AppGallery – L’app store officiel de Huawei avec plus de 420 millions d’utilisateurs actifs par mois et une liste d’applications en constante augmentation. Il est doté d’un mécanisme de détection à 4 niveaux pour garantir que les applications peuvent être téléchargées et utilisées en toute sécurité. Il suffit de parcourir les applications dont vous avez besoin et de les télécharger. Petal Search – Find Apps – l’une des trois façons dont les utilisateurs de Huawei de peuvent trouver et télécharger des applications sur leurs appareils HMS, aux côtés de l’AppGallery et de Phone Clone. Il suffit de l’utiliser directement à partir de l’écran d’accueil de votre appareil.

Prix et disponibilité

Le P40 Pro + sera disponible en Belgique à partir du 24 juillet au prix de vente conseillé de 1 399 euro.