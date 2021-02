L’iPhone 13 de Apple : des performances exceptionnelles ?

L’iPhone 13 est attendu pour l’automne 2021, plus précisément au mois de septembre. En attendant, nous vous dévoilons les caractéristiques et les détails de ce produit d’Apple.

Quel design pour cet appareil ?

D’après plusieurs sources, il semblerait que le géant américain de la Tech ait conçu une taille réduite pour l’iPhone 13. Toujours d’après ces mêmes sources, cet appareil serait plus épais que son prédécesseur, l’iPhone 12. On en déduit donc qu’il ne sera pas très compact. Toutefois, il ne s’agit pas d’un gros problème. Au niveau des objectifs photographiques, on retrouve une couche de saphir synthétique, un matériau plus résistant que le diamant. Il se pourrait bien que cette année marque le retour du Touch ID. Pour déverrouiller l’appareil, deux options s’offrent alors aux utilisateurs. L’obligation du port du masque serait à l’origine de la réintégration du Touch ID. Par rapport aux anciens modèles qui intègrent un lecteur d’empreinte sur le bord inférieur, l’iPhone 13 possèderait un capteur situé sous l’écran. La rumeur dit également que l’appareil ne serait compatible qu’avec les stations de recharge sans fil.

Quelles performances pour l’iPhone 13 ?

L’un des atouts majeurs de l’iPhone 12 était sa puce Bionic A14. Une puce qui bénéficie d’un procédé de gravure de 15 nm. Mieux encore, l’iPhone 13 exploiterait un procédé de gravure en 5 nm+. On devrait donc s’attendre à des performances hors du commun. Cela améliorerait également son efficacité énergétique. Grâce à ses performances, il sera assez puissant pour supporter les applications lourdes telles que les applis de jeux de roulette en ligne ou autres. Pour ce qui est de la connectivité, l’iPhone 13 est compatible avec la 5G grâce au modem Qualcomm. Rappelons que l’année précédente, les versions américaines des iPhone 12 ont été les seules à être équipées du support de la 5G.

Pour cause, de nombreux pays n’utilisent pas encore ces bandes de fréquence. Il se pourrait donc qu’il ne soit pas présent sur cette version. En revanche, il profite d’un WiFi 6E. Là encore, cela ne concerne pas tous les pays. En France, la bande 6 GHz sera disponible en mars. Les iPhone 13 commercialisés en France seront donc compatibles avec le WiFi 6E. Côté appareil photo, cette version amène son lot de nouveautés : le laser LiDAR et un nouveau capteur ultragrand-angle.