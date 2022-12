La sortie de l’iPhone 14 a-t-elle tenu ses promesses ?

Apple a dévoilé son nouveau smartphone phare,l’iPhone 14, le 7 septembre dernier. Quatre modèles sont proposés auxconsommateurs : iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone14. En fonction de la gamme, différentes couleurs sont disponibles : violetintense, lumière stellaire, mauve, etc. Ces produits sont commercialisés depuisquelques semaines déjà. Des experts ont pu les tester et donner leur impressionsur leurs atouts et points faibles.

Une performance graphique trèsélevée

Sur le plan des performances, les nouveauxbijoux de la firme à la pomme tiennent bien leurs promesses. Les iPhones 14Plus et simple sont équipés de la puce A15 Bionic, tout comme les iPhones 13équivalents. Néanmoins, ce composant est doté de 5 cœurs de calcul graphique (GPU)chez les nouveaux modèles. Leurs prédécesseurs n’en disposent que de 4.

L’iPhone 14 assure en conséquence des capacitésde CPU 18 % meilleures comparées à celles de l’iPhone 13. De leur côté, lesiPhones Pro Max et Pro embarquent le processeur A16 Bionic. Quoi qu’il en soit,tous ces modèles permettent aux gamers de profiter de leurs jeux vidéo en trèshaute qualité. Parmi les jeuxiOS les plus attendus en 2022 figurent Tomb RaiderReloaded, Final Fantasy VII ou Apex Legends. Des titres au graphisme élaboré.

Toutefois, les jeux payants iOS les plustéléchargés fin 2021 étaient des jeux de puzzle, des jeux de casino dont des jeux de cartes en ligne.Ces derniers ne demandent pas d’énormes performances graphiques. Ils tournerontdonc fluidement sur les téléphones et continueront à ravir les utilisateurs en2022.

Une plus grande autonomie

La batterie de l’iPhone 14 affiche une plusgrande capacité que les anciennes générations. L’appareil est doté d’unaccumulateur de 3 279 mAh, promettant une hausse de l’autonomie. L’iPhone 14Pro bénéficie d’une batterie de 3 200 mAh. Soit 105 mAh de plus que celle del’iPhone 13 Pro. Ce modèle est pourvu d’un plus petit accumulateur que savariante simple. Toutefois, le processeur A16 Bionic lui permet de consommermoins d’énergie.

Pour finir, l’iPhone 14 Pro Max possède labatterie la plus puissante de la série avec 4 323 mAh. C’est moins que lacapacité de l’iPhone 13 Pro max. Le SoC dont l’appareil est pourvu est moinsvorace en énergie. Il devrait cependant fournir au 14 Pro Max une meilleureautonomie.

Le même design que les anciennesséries

Du point de vue du design, le nouveau produit high-techvedette d’Apple reste identique à ses aînés. L’iPhone 14 est toujours proposéen deux versions. L’écran des iPhones 14 Plus et Pro Max présente une diagonalede 6,7 pouces, contre 6,1 pouces sur les autres.

Les deux dalles OLED gardent leur technologieProMotion. Selon les tâches réalisées par l’appareil, leur taux derafraîchissement est de ce fait en mesure d’atteindre jusqu’à 120 Hz. En outre,la firme de Cupertino a révisé l’encoche dédiée à la reconnaissance faciale. Sur ses nouveaux smartphones, il est installésous l’aspect d’une pilule et d’un poinçon incorporant Face ID.

Un possible défaut logicielobservé

Enfin, concernant les défauts des iPhones 14,les gammes Pro Max et Pro semblent présenter un problème de caméra. Des propriétairesont récemment signalé des vibrations constantes sur le capteur principal quanddes applications autres que celles d’Apple sont utilisées. Ceci se produit lorsde l’enregistrement de vidéos ou d’images. Les utilisateurs citent entre autresTikTok, Instagram et Snapchat.

Pour l’instant, l’origine de ces tremblementsn’a pas été officiellement expliquée. Toutefois, le problème pourraits’expliquer par la stabilisation optique, selon les experts. L’hypothèse d’unmauvais fonctionnement logiciel a également été émise, tandis que celle d’uneanomalie sur le hardware a été écartée.

Le phénomène n’apparaît pas lorsque l’applicationphoto par défaut du smartphone est celle qui est utilisée. Dans tous les cas,Apple annonce compter régler le problème grâce à une mise à jour logicielle.