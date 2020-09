La LOGITECH MX Anywhere 3 décloisonne votre espace de travail tout en l’améliorant

Compacte et sans-fil, la souris a été développée pour les designers, développeurs et tous les autres utilisateurs exigeants en recherche de confort et mobilité quel que soit l’endroit depuis lequel ils travaillent.

Conçue pour suivre les mouvements sur toutes les surfaces, même le verre, la souris suit son utilisateur d’un espace de travail à un autre, à la maison comme au bureau. Intégrant la molette dernière génération MagSpeed, la MX Anywhere 3 permet de faire défiler, en toute discrétion, près de 1 000 lignes par seconde et de passer automatiquement du mode de défilement cran par cran au mode ultra-rapide, offrant ainsi la plus haute précision dans une souris compacte.

“Dernière née de la gamme premium MX, la MX Anywhere 3 est conçue pour créer et réaliser à la même vitesse que notre imagination,” déclare Delphine Donne-Crock, Directrice Générale de la Créativité et la Productivité chez Logitech. “Développée pour décupler les performances de son utilisateur dès qu’il en a besoin et ce depuis n’importe où, la souris est confortable à l’usage et adaptée aux mains de petite taille.”

La MX Anywhere 3 se connecte sans-fil à près de 10 mètres de distance. Sa batterie procure une autonomie de 70 jours en charge complète. Grâce à la technologie de rechargement rapide USB-C : une minute de rechargement permet de profiter de 3 heures d’autonomie.

Il est possible de connecter jusqu’à 3 appareils en même temps, en utilisant au choix la technologie Bluetooth® ou le dongle USB Unifying™ inclus. Pour passer aisément d’un appareil à l’autre il suffit d’appuyer sur le bouton correspondant.

Pour travailler plus rapidement en fonction des différentes tâches et logiciels, il est possible de personnaliser sa MX Anywhere 3 grâce aux profils spécifiques créés pour différentes applications.

Pour un gain de performance supplémentaire, l’utilisateur peut également associer la souris au clavier MX Keys afin d’obtenir une configuration idéale.

Compatibilité



La MX Anywhere 3 est compatible avec Windows®, macOS, iPadOS, ChromeOS et Linux. Sa version pour Mac est quant à elle optimisée pour macOS et compatible iPadOS, elle inclut également un câble de chargement USB-C vers USB-C pour Mac.



Prix et disponibilité



La souris MX Anywhere 3 et sa version pour Mac seront disponibles en France à partir du 25 septembre sur le site Logitech.com ainsi que chez les revendeurs spécialisés retail et etail. Elles sont toutes les deux disponibles dans le coloris gris sidéral. Deux coloris supplémentaires existent également pour la version classique : rose et graphite. Le prix de vente conseillé de chacune des souris est de 89 euros.