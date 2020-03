KONYX : Le Vollo Max pour des volets automatiques !

Ouvrir et fermer les volets électriques en appuyant sur un interrupteur, ce n’est guère pratique, surtout quand il y en a plusieurs. Konyks propose de remplacer l’interrupteur pour ajouter la connexion et ainsi piloter à distance ou automatiser.

Tous les jours, le même rituel : fermer tous les volets avant d’aller se coucher ! Pas le choix, surtout depuis qu’un cambrioleur a empilé des palettes pour tenter d’entrer par la fenêtre au premier. Heureusement qu’il a été dérangé.

Volet connecté = évidence

Ce scénario bien connu de nombreux foyers français équipés de volets électriques montre à quel point, et plus que tout autre objet de la maison, le volet devrait se connecter. Pour ce faire, il suffit de remplacer chaque interrupteur mural installé par un Vollo Max. Ce n’est pas bien compliqué car les dimensions sont standardisées, il faut juste couper le courant avant. Ensuite, la connexion se fait en quelques secondes par l’application Konyks et le Wi-Fi du réseau domestique.

Automatique et sécurisé Et ça change tout !

Par l’application, il est possible de regrouper tous les volets pour les commander ensemble ce qui permet de les automatiser, par exemple en programmant leur ouverture quand il fait jour et leur fermeture quand il fait nuit. Chaque volet (ou tous) peut également se piloter à la voix avec les assistants vocaux. « OK Google, ferme le volet du séjour ». Pour toute absence, on peut simuler une présence avec l’ouverture et la fermeture des volets. Avec les phénomènes climatiques de plus en plus extrêmes si un orage de grêle menace les vitres, fermer les volets peut se faire depuis l’application sur le smartphone, quel que soit le lieu où l’on se trouve.

Rétroéclairé ou pas

Pour autant, l’interrupteur Vollo Max, vendu au prix de 39,90€, permet toujours de fermer et d‘ouvrir manuellement directement sur l’interrupteur ce qui peut s’avérer pratique, notamment quand on n’a pas le smartphone sur soi ou qu’un ami loge à la maison. Comble du raffinement, l’interrupteur est rétroéclairé pour actionner le bon bouton sans se tromper dans la pénombre. Mais si cet éclairage dérange visuellement, il est possible de le désactiver ou même de programmer des plages horaires auquel il est actif. Konyks a pensé à tout !