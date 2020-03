6 astuces malignes pour maintenir votre PC en sécurité après une mise à jour Windows

Vous avez donc récemment mis à jour votre ordinateur avec une nouvelle version de Windows. Félicitations pour votre ascension dans le monde. Malheureusement, les mêmes cybercriminels et les mêmes menaces sont toujours présents dans cette nouvelle mise à niveau, et vous devez vous y préparer si vous voulez continuer à profiter d’un mode de vie connecté qui vous protège, vous et vos données, sur Internet.

La bonne nouvelle, c’est que Windows assure une grande partie du travail en matière de sécurité. Nous pourrions faire des blagues sur certaines de ses mises à jour, mais Bill Gates et ses amis investissent beaucoup de temps, d’argent et d’efforts pour faire de Windows le système d’exploitation le plus utilisé sur Terre et il est évident que de graves lacunes en matière de sécurité ne contribueraient pas à cette cause.

Cependant, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire de votre côté pour vous assurer que votre nouveau système d’exploitation reste sûr. Voici quelques conseils qui vous aideront à garder les indésirables à l’écart de votre espace informatique.

Installez toujours les mises à jour de Windows

Oui, cela peut être très agaçant lorsque la demande de mise à jour arrive alors que vous êtes sur le point de prendre un appel crucial ou de commencer une réunion en ligne, mais Windows ne les met en ligne que lorsqu’il y a un besoin réel ou une menace réelle. Ignorer ces mises à jour expose votre système à des menaces reconnues.

Mettez à jour vos logiciels

Windows est le gros poisson, mais il y a des douzaines de logiciels sur votre machine qui utilisent et interagissent avec Internet tous les jours. Assurez-vous qu’ils sont tous à jour en vérifiant périodiquement leurs paramètres. Il faut vous assurer qu’il n’y a pas de nouvelles versions disponibles avec un protocole de sécurité mis à jour.

Créez un point de restauration sur votre système

C’est la pensée “J’aurais dû faire ça” numéro un pour la plupart des gens qui ont une faille dans leur système. Il suffit de quelques minutes pour établir un point dans le passé à partir duquel votre ordinateur peut tout restaurer en cas de sinistre.

Installez un logiciel antivirus

Vous n’avez pas besoin de casser la banque pour cela, en fait, beaucoup de produits comme Total AV ont d’excellentes versions gratuites à essayer. Assurez-vous que c’est un logiciel toujours actif et commencez par une analyse complète de votre système pour déceler tous les invités indésirables qui pourraient déjà s’être introduits dans votre ordinateur. Configurez des analyses périodiques à un moment où vous n’utilisez pas beaucoup l’ordinateur et acceptez toujours les demandes de mise à jour de base de données virale.

Sauvegardez votre système

Le point de restauration est un très bon début, mais le fait d’avoir une sauvegarde de l’ensemble de votre système peut vraiment vous aider si votre système informatique est considérablement endommagé par un logiciel malveillant ou quelque chose de pire comme un rançongiciel, où tout est verrouillé. Vous pouvez conserver votre sauvegarde sur un autre lecteur ou tout autre type de support.

Sécurisez votre navigateur web avant de vous connecter à Internet

Assurez-vous que le navigateur Internet que vous utilisez est dans sa dernière version et lisez les évaluations sur les meilleurs navigateurs en fonction du type de travail pour lequel vous allez l’utiliser. Si vous êtes particulièrement intéressé par la sécurité de vos données, envisagez d’investir dans une application de réseau privé virtuel (VPN) gratuite ou à bas prix. Ces logiciels basés sur le cryptage utilisent un système de tunnel pour que toutes vos demandes de données et téléchargements passent par un serveur tiers, généralement situé dans une autre ville, région ou pays, afin que les pirates ne puissent pas les décrypter ou vous atteindre à travers elles.