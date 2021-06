TEST : Notre avis sur la Konyks Priska Max Easy, une prise connectée WiFi et Bluetooth.

Me revoilà avec mes essais de prise ! En effet, peu de temps après avoir testé la prise connectée Konyks Duo, j’ai eu l’occasion d’essayer la Konyks Priska Max Easy. L’avantage de celle-ci, en plus des fonctionnalités inhérentes à la gamme Konyks, est la facilité de connexion grâce au Bluetooth (en plus du Wifi).

Afin de tester une prise qui promet une connexion facile, quoi de plus normal que de la faire essayer … par des seniors, et plus précisément mes parents. Et comme ils ne vont probablement jamais lire ce test, je ne mâcherai pas mes mots !

Laissez-moi planter le décor : Mon papa a une bonne base de connaissance en informatique et autres gadgets électroniques, mais il est vite perdu quand cela devient délicat et appelle rapidement à l’aide. Ma maman … n’a aucune affinité avec tout ce qui contient une puce électronique, mis à part l’électroménager (gros cliché, désolé pour ça). C’est une formidable maman mais une piètre geekette : Le test sera d’autant plus amusant et évocateur quant à la facilité d’installation de ce produit.

Présentation de la prise Konyks Priska Max Easy

Un dimanche matin, après avoir déposé mon fils à l’athlétisme, j’ai fait la (bonne / mauvaise) surprise à mes parents de débarquer chez eux. Je leur ai proposé de tester un produit que j’ai sorti tel un magicien de mon sac à dos : “Tadaaaam ! J’ai un truc pour vous, parents chéris !”.

La première étape a été de leur expliquer l’objectif d’une prise connectée. Oui, pour nous les geeks, c’est évident, mais pour des seniors de plus de 60 ans, ils se demandent en quoi cela est utile d’allumer un objet de loin, voire du bout de la planète. J’essaye de ne pas rentrer dans les détails pour ne pas les effrayer et je simplifie en leur exposant qu’une prise connectée à Internet permet de piloter à distance des lampes et autres appareils électroniques.

La réaction de ma maman a été sans pitié : « Tout ça n’a aucun intérêt, si on est à la maison, on a qu’à allumer ce qu’on veut utiliser et si on n’est pas à la maison, rien ne doit être allumé ! ». J’ai tout de suite compris que j’allais avoir du pain sur la planche pour lui faire comprendre l’utilité d’une prise connectée.

Après avoir fait de mon mieux pour lui expliquer l’avantage de pouvoir contrôler à distance un périphérique, ou de pouvoir le programmer selon différents critères (heure, température, humidité, etc.), j’ai vu ses yeux me fixer en se demandant si j’allais lui faire perdre son temps plus longtemps ou si j’allais enfin arrêter de l’emmer… ennuyer un dimanche matin. Bref, pour sa santé mentale et la mienne, j’ai abandonné. Par contre, mon papa, lui, a accepté de relever le défi. Même s’il n’a pas vraiment compris l’intérêt d’une prise connectée, il voulait s’amuser en buvant son jus d’orange du matin.

Configuration et installation par le doyen de la famille

Après avoir trouvé l’application Konyks sur le Google Play Store (première victoire) et installé sur son smartphone (seconde victoire), il a dû créer un compte utilisateur. Mon papa s’est demandé, bien légitimement, quelle était l’utilité d’un “compte” pour faire fonctionner une prise électrique. Je lui ai expliqué que ça lui permettait d’être le seul à pouvoir la contrôler. Cette étape était un peu plus compliquée car l’inscription nécessite la validation par e-mail et par texto. Encore une fois, ça lui semblait étrange de valider deux fois son compte.

La connexion Wifi configurée en quelques minutes, la prise était connectée à son smartphone et il s’émerveillait à simplement allumer et éteindre la prise posée sur la table à quelques cm de lui. Après s’être bien amusé, il réfléchissait déjà où il allait pouvoir l’utiliser de manière utile.

Je lui ai expliqué les possibilités de programmations, les scénarios, mais j’ai remarqué que ça devenait trop compliqué.

C’est à la fin de l’installation que je me suis rendu compte que, finalement, malgré le Bluetooth qui facilite la connexion, mon papa (plus de 70 ans) avait connecté la prise en Wifi, seul et en moins de cinq minutes ! Il n’y a pas de doute, c’est bien de mon papa que je tiens mes gênes de geek !

Konyks Priska Max Easy en quelques mots

La Konyks Priska Max Easy offre les mêmes avantages que les autres prises de la gamme Konyks Priska. La connexion Bluetooth a été testée et fonctionne aussi bien que le reste. Si vous voulez des détails sur les possibilités de ces prises, je vous encourage à lire mon test ici.

Pour ceux qui n’ont pas envie d’aller lire le test complet, voici un résumé des principales caractéristiques :

Nouveauté Gamme Easy pour une installation Ultra-Facile : Connexion par Bluetooth ou wifi

MINI par sa taille, MAXI par ses fonctions : La prise connectée la plus compacte du marché 4,6 x ,6 x 7 cm, 58gr.

Suivi de la consommation en temps réel : indication de la consommation en temps réel ou mensuelle

Scénarios et Automatisations : L’application Konyks permet de créer très facilement des scénarios et des automatisations

Contrôle vocal : avec Alexa, Google Home ou les raccourcis Siri

Contrôle via Smartphone : pilotable à distance de n’importe où dans le monde

Une dizaine de jour après avoir fait essayer la Konyks Priska Max Easy à mes parents, je leur ai demandé si je pouvais la récupérer mais mon papa en a trouvé une utilité dans son bureau et m’a dit qu’il voudrait bien la garder. On dira que c’était un cadeau de fête des pères un peu en avance !

Konyks Priska Max Easy 22.90 € 9.4 Facilité d'installation 10.0/10

















Design 9.0/10

















Qualité de fabrication 9.0/10

















Fonctionnalité de l'App 9.5/10

















Fiabilité 9.5/10

















