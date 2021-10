Journée internationale de la santé mentale : 5 conseils de Fitbit

Fitbit a pour mission d’aider les consommateurs à mener une vie plus saine et plus active en leur fournissant des informations, de l’inspiration et des conseils. Les montres connectées et les trackers d’activité Fitbit aident non seulement à bouger davantage, mais sont également conçus de manière holistique pour aussi prêter attention à la santé mentale. À l’occasion de la Journée internationale de la santé mentale, Fitbit propose 5 conseils et outils pour mieux comprendre et améliorer sa santé mentale.

Conseil 1 : Ne pas sous-estimer l’effet positif du sommeil

Un sommeil suffisant et de qualité a une influence positive sur l’énergie, le poids et l’humeur. Mais le contraire est également vrai : une seule nuit de sommeil insuffisant peut augmenter le stress de 30%. L’augmentation du stress entraîne à son tour un mauvais sommeil et c’est là que commence le cercle vicieux.

Pour sortir de ce cercle vicieux, les appareils Fitbit proposent un aperçu du sommeil, notamment en suivant les différentes phases qu’il comprend : chaque phase du sommeil a son importance pour la récupération de l’esprit et du corps. Le sommeil léger sert de point de départ au sommeil toutes les nuit. C’est alors que le corps se détend et s’installe, et que la respiration et le rythme cardiaque ralentissent généralement un peu. Le sommeil profond, quant à lui, procure un sentiment de repos au réveil, et le sommeil paradoxal est la phase où le cerveau devient plus actif. C’est généralement la phase où l’on rêve.

Conseil 2 : Écouter son corps

Faire de l’exercice est important pour une bonne santé physique et mentale, mais se pousser à bout tous les jours ne sera pas bénéfique sur le long terme. Il est important de laisser à son corps le temps de récupérer, afin de récolter les bénéfices de ses activités physiques. Mais comment savoir si on a besoin d’un jour de récupération ou d’un entraînement intensif ?

Fitbit lancera bientôt le score d’aptitude quotidienne (Daily Readiness-score) avec Fitbit Premium. Ce score sera basé sur les données récoltées par le tracker ou la montre connectée Fitbit, ce qui permet d’avoir un aperçu de la façon dont le niveau d’activité, le rythme de sommeil et la variabilité de la fréquence cardiaque contribuent à son énergie du jour. Un score faible signifie que le corps est fatigué par une séance d’entraînement intense, une mauvaise nuit de sommeil, le stress ou un effort excessif. Un score élevé signifie que l’on est prêt pour une séance d’entraînement intense.

Conseil 3 : Méditer

Les recherches montrent que les personnes qui ont médité pendant 10 minutes remarquent déjà une amélioration significative de leur humeur par rapport aux personnes qui n’ont pas médité. Fitbit croit au pouvoir de la méditation et à son effet positif sur la santé mentale. Dans l’application Fitbit Premium, différents exercices de méditation sont proposés. Le scan EDA sur la Fitbit Sense ou le Fitbit Charge, permet ensuite de mesurer l’effet de la séance de méditation.

Pour méditer, trouvez un endroit calme et installez-vous dans une position confortable, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Si vous remarquez que vos pensées vagabondent, soyez-en conscient et ramenez votre attention sur votre respiration.

Conseil 4 : Se réveiller de la bonne manière

Une bonne routine matinale peut influencer le cours d’une journée en éliminant le stress, en augmentant la productivité et en procurant un sentiment de calme. Cela commence par un réveil naturel, de préférence à la lumière du jour. La fonction Smart Wake de Fitbit détermine le meilleur moment pour se réveiller en fonction du rythme de sommeil, afin de ne pas se réveiller pendant son sommeil profond pour se réveiller reposé.

Conseil 5 : Bouger

Fitbit recommande de faire 10 000 pas par jour. En outre, l’Organisation mondiale de la santé et l’American Heart Association recommandent de faire au moins 150 minutes d’exercice d’intensité modérée ou 75 minutes d’exercice vigoureux chaque semaine. Ces objectifs d’activité contribuent à la santé globale, à la gestion du poids et à la prévention des maladies. L’exercice régulier procure de nombreux autres avantages, notamment un meilleur sommeil, le fait de se sentir mieux et d’accomplir plus facilement les tâches quotidiennes.

Avec les minutes en zone active de Fitbit, l’activité physique peut être mesurée d’une manière encore plus personnelle. Grâce à cet outil, Fitbit calcule automatiquement les tranches de fréquence cardiaque qui sont adaptées en fonction de la fréquence cardiaque au repos et de l’âge. Ces “zones actives” sont des objectifs de fréquence cardiaque pendant l’exercice, afin de s’assurer que chacun fournisse suffisamment d’efforts pour respecter les directives d’activité. Pour guider l’utilisateur dans cette démarche, Fitbit Premium propose une variété d’entraînements, notamment du yoga, du body combat, des exercices de cardio et bien plus encore.

Pour en savoir plus sur les derniers produits et options Fitbit, cliquez ici.