JBL GRIP – la petite enceinte qui a plus de caractère qu’un chanteur de karaoké un soir de pluie

Il y a des enceintes qu’on pose gentiment sur la table pour écouter un peu de musique. Et puis il y a la JBL GRIP, qu’on emporte partout, qu’on accroche à son sac, qu’on arrose sans scrupule, et qui continue de jouer comme si de rien n’était. Ce n’est pas juste une enceinte Bluetooth, c’est une sorte de compagnon sonore tout-terrain avec un goût prononcé pour la fête et l’aventure.

Une petite bête qui envoie du son

Sous ses airs compacts, la GRIP cache un AI Sound Boost adaptatif, une technologie qui fait appel à l’intelligence artificielle pour analyser en temps réel la musique que vous écoutez et les conditions d’écoute. Concrètement, l’enceinte ajuste la puissance des basses, la clarté des aigus et la balance des médiums selon l’environnement sonore.

En extérieur, elle amplifie la présence et la projection du son ; en intérieur, elle affine les détails sans saturer. Résultat attendu : un rendu toujours équilibré, sans qu’on ait besoin de jouer avec les réglages. En somme, la GRIP pense le son à votre place.

La JBL GRIP embarque deux haut-parleurs large bande (full range) intégrés, épaulés par deux radiateurs passifs placés sur les côtés.

Ce petit combo permet de projeter un son ample via les radiateurs qui renforcent les basses fréquences sans consommer plus d’énergie, tandis que les haut-parleurs principaux assurent la clarté des médiums et des aigus.

Étanche, résistante et prête à tomber à l’eau (littéralement)

Classée IP68, la JBL GRIP ne craint ni la poussière ni les plongeons involontaires dans la piscine. Elle peut même survivre à une chute dans le sable ou une randonnée sous la pluie. C’est le genre d’objet qui donne envie de la tester un peu trop fort, juste pour vérifier si elle est vraiment incassable. (Spoiler : elle résiste mieux que votre téléphone.)

Lumière sur l’ambiance

JBL a ajouté un éclairage d’ambiance intégré qui réagit à la musique. Le résultat, c’est un petit spectacle lumineux synchronisé au rythme des basses. Parfait pour improviser une soirée dans un chalet, une tente ou un salon où l’ampoule vient de griller.

Endurance à la hauteur de la réputation

Avec 14 heures d’autonomie annoncées, la GRIP peut tenir une journée complète de musique sans broncher. Pas besoin de courir après une prise ou une batterie externe à mi-soirée. Et quand elle finit par se vider, une charge complète prend environ 2h30 suffira à lui redonner de la voix.

Et si on est pressé (ou qu’on a oublié de la brancher avant de partir en pique-nique), une charge rapide de 10 à 15 minutes suffit déjà pour récupérer près d’une heure d’écoute. De quoi relancer la musique avant même que le café ne soit froid.

Elle aime la compagnie

La cerise sur le woofer, c’est la connexion multi-enceintes Auracast. Cette technologie de diffusion sans fil développée autour du Bluetooth LE Audio permet de connecter plusieurs enceintes entre elles sans passer par une application compliquée ni un réseau Wi-Fi.

En quelques secondes, on peut créer une chaîne sonore avec d’autres enceintes JBL ou compatibles Auracast, pour amplifier le son dans plusieurs pièces ou à travers tout un jardin. C’est l’équivalent audio d’un flash mob : tout le monde se connecte, et la fête démarre instantanément.

Design et praticité

La GRIP porte bien son nom : sa texture et sa forme sont pensées pour une prise en main solide, et sa sangle intégrée permet de l’accrocher à peu près n’importe où. Esthétiquement, elle garde le style JBL : sobre, robuste, mais toujours un peu flashy, avec une touche moderne qui attire l’œil sans en faire trop.

Caractéristiques

Technologie sonore AI Sound Boost adaptatif – optimisation automatique du rendu audio Résistance IP68 – étanche et résistante à la poussière Éclairage Ambiance lumineuse synchronisée à la musique Autonomie 14 heures Connexion Multi-enceintes via Auracast Design Compact, antidérapant, sangle intégrée Puissance 16W Stéréo Dimensions 10,8 cm de long, 4,8 cm de large et 9,2 cm de haut, pour un poids d’environ 370 grammes. Port de charge USB-C

Prix

La JBL Grip est disponible, en cinq couleurs différentes, sur Amazon pour 99.99€, actuellement en promo à 89.99€ (-10%).