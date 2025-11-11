iPhone Pocket : votre téléphone passe du jean à la scène mode (avec Apple & Issey Miyake !)

Vous pensiez avoir tout vu avec votre iPhone : l’écran géant, les caméras ultrarapides, les coques floquées « je suis branché ». Et puis, en 2025, Apple et Issey Miyake s’associent pour lancer… l’iPhone Pocket. Oui, vous avez bien lu. Un « porte‑iPhone » tricoté en 3D, inspiré par l’idée d’« un morceau de tissu », pensé pour porter (oui : porter) votre iPhone — autour du cou, à l’épaule, comme un sac ou un accessoire de mode à part entière.

Pour ceux qui se demandent « Oui, mais à quel prix ce délire ? » : la version courte (strap court) est annoncée à 160 €, tandis que la version longue (bandoulière) atteint la modique somme de 250€ !

Le concept derrière l’accessoire

Plutôt que de proposer une nouvelle coque, Apple met en avant l’idée que la façon de porter son téléphone peut devenir un acte mode. Le tricot 3D, signature Issey Miyake, permet d’insérer « n’importe quel iPhone » ainsi que « d’autres petits objets du quotidien ». On passe donc du « je glisse mon téléphone dans ma poche » au « je le porte en évidence comme un accessoire chic ». Le textile est produit au Japon, dans les ateliers Miyake, et reprend leurs fameux plis pour un rendu élégant et couture.

Les coloris en version courte sont vifs : mandarine, citron, violet, rose… tandis que la version longue joue plus sobre : saphir, cinnamon, noir. Le choix témoigne d’une volonté de décliner le produit selon un usage « chic urbain ».

Pourquoi c’est fun — et pourquoi ça peut faire lever un sourcil

Il y a quelque chose de joyeusement absurde dans l’idée : payer entre 150 et 250 € pour un sac‑tricot (digne du maillot de bain de Borat) dédié à un objet qu’on transporte déjà (et qu’on paie parfois plus de 1000 €). On se dit : « Mais pourquoi pas… après tout, mon iPhone mérite bien une poche stylée ». Et en même temps, on se demande : « Est‑ce utile ou juste un caprice design ? »

D’un côté, l’accessoire marque clairement l’audace. Il souligne que l’iPhone n’est plus seulement un outil, mais un élément de style, voire un « bijou techno ». Pour les amateurs de mode, les influenceurs ou ceux qui veulent que chaque détail de leur tenue soit pensé, l’iPhone Pocket peut être un coup élégant.

De l’autre côté, on peut se demander : est‐on en train de réinventer la poche ? Le vieux jean, la veste, le sac ? Si l’on accepte de sortir la carte « je veux que mon iPhone soit visible », alors oui. Si l’on préfère la discrétion, le « téléphone dans la poche » reste imbattable.

Les usages et les scénarios

Imaginez : vous partez en ville, vous avez un sac minimaliste ou aucun, et vous portez votre iPhone dans l’iPhone Pocket, couleur citron, à l’épaule (accompagné d’un doux déhanché). Vous passez pour quelqu’un qui a « du goût ». Vous branchez vos AirPods, vous prenez un café, vous paramétrez votre Apple Watch — tout est coordonné.

Autre scénario : vous êtes en réunion, mais on voit votre téléphone suspendu élégamment… non seulement il est à portée de main, mais il contribue à votre look. Oui, un iPhone + un accessoire tricoté = chic. (Vraiment ?).

Mais attention : si vous allez faire du sport, de la randonnée ou besoin d’un truc ultra pratique qui se glisse partout, l’iPhone Pocket pourrait se montrer moins adapté que le bon vieux sac banane ou la poche de pantalon. (Sans blague).

Un peu de recul

En bref, cet accessoire n’a rien de révolutionnaire sur le plan technologique — ce n’est pas une nouvelle puce, ni une nouvelle caméra. Il n’ajoute pas de fonctionnalités sauf l’esthétique, la présentation, la façon de porter. Mais parfois, c’est exactement ce que certains cherchent : une variation sur le thème de “et si mon téléphone était aussi mon accessoire”.

Et dans cette optique, Apple + Issey Miyake jouent la carte de la rareté, de l’édition limitée, du luxe accessible (et tout de même relatif). Est‑ce que l’iPhone Pocket sera collectionné ? Time will tell. Est‑ce que tout le monde le portera ? Probablement pas. Mais il a au moins le mérite de provoquer un sourire et de questionner : « Mais pourquoi mon téléphone est toujours dans ma poche, alors qu’il pourrait être affiché comme un sac à main ? »

Bref…

L’iPhone Pocket, c’est un peu l’objet « J’ai trop d’argent, je le vois, je le porte »… mais c’est surtout l’exercice de style où la tech devient mode. Si vous aimez que votre téléphone soit visible, marqué et intégré à votre tenue, voilà un accessoire qui coche toutes les cases (Bon, en réunion de crise au boulot, j’éviterais).

Crédit photo : Apple