HUAWEI WATCH GT 3 Pro: deux montres, une infinité de possibilités

Huawei Consumer Business Group (BG) annonce aujourd’hui le lancement du dernier modèle de sa célèbre série des WATCH GT : la Huawei WATCH GT 3 Pro. Disponible en éditions Titanium et Ceramic, la dernière smartwatch phare de Huawei est dotée d’une nouvelle interface, de matériaux haut de gamme, d’un grand écran ultra-clair ains que d’une gamme de cadrans de montre.

La Huawei WATCH GT 3 Pro est disponible à partir du jeudi 19 mai, au prix de vente recommandé de 369€ (Active 46mm), 389€ (Classic 46mm), 499€ (Elite 46mm, Elegant cuir 43mm), et 599€ (Elegant céramique 43mm). La smartwatch est commercialisée dans les commerces tels que MediaMarkt, Krefel, Vanden Borre, Fnac, Exellent et HES.

William Tian, Président de Huawei CBG Western Europ, déclare : « Huawei s’est engagé à long terme dans la catégorie Health & Fitness et aujourd’hui, nous franchissons une nouvelle étape en lançant quatre nouveaux appareils de fitness, ainsi qu’une mise à jour importante de notre application HUAWEI Health. Grâce à notre héritage en matière de R&D et à notre Health Lab ultramoderne, nous avons pour objectif de proposer une série de wearables aux personnes qui souhaitent mener une vie saine tout en ayant une belle apparence. »

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro permet d’accompagner plus facilement les personnes qui suivent un mode de vie sain, grâce à l’analyse de l’ECG1 et à la technologie de surveillance des données TruSeen 5.0+ qui permettent de mesurer avec précision la santé cardiaque, ainsi que l’oxygène dans le sang.

Les capacités sportives de la montre connectée sont également portées à un niveau supérieur, avec un tout nouveau mode d’entraînement professionnel ; un mode plongée libre ajouté à plus de 100 autres modes sportifs, pour une expérience d’entraînement vraiment personnalisée. Un plan de course intelligent et un positionnement GNSS Dual-Band Five-System, garantissant des données de localisation géographique plus précises, permettent d’aller encore plus loin pour les coureurs de tous niveaux.



Sir Mo Farah, quadruple médaillé d’Or Olympique et ambassadeur des wearables HUAWEI déclare : « En tant qu’athlète professionnel, la technologie est essentielle à mon programme d’entraînement. La nouvelle HUAWEI Watch GT3 Pro est l’appareil parfait pour moi car elle me donne tous les outils de monitoring dont j’ai besoin pour suivre avec précision mes performances. De plus, elle me donne également un aperçu de mon sommeil, de ma fréquence cardiaque et de mon activité quotidienne. Elle est aussi belle à l’extérieur que les appareils Huawei le sont à l’intérieur. Je suis impatient de la mettre autour de mon poignet lors de mes entraînements pour mes prochaines courses cette année. »

Un riche héritage sportif

La série HUAWEI WATCH GT s’inspire de l’industrie automobile et porte le nom d’un break à la fois performant et luxueux, le “Grand Tourer” ou “Gran Turismo”. La GT a été l’une des premières voitures de sport à haute performance, haute fiabilité et haute puissance, et est devenue synonyme de glamour, d’aventure ainsi que d’endurance. La série HUAWEI WATCH GT a exploité cette association, avec une montre connectée qui possède les mêmes qualités révolutionnaires et durables que son homonyme.

Le premier appareil de la série GT avait eu un grand impact, lors de son lancement en 2018. Avec sa batterie d’une autonomie de deux semaines, ses conseils scientifiques en matière d’exercices ainsi que ses capacités de monitoring de la santé par des professionnels, la smartwatch a perturbé le marché et est devenu un incontournable pour quiconque souhaite sérieusement surveiller sa santé.

Les nouvelles versions de la montre ont vu apparaître de nouvelles fonctionnalités innovantes, de nouveaux modes d’entraînement dédiés et un monitoring de la santé encore plus précis.

Désormais, la nouvelle génération arrive avec deux nouveaux modèles : HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition et HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition. Ces deux modèles sont aussi performants l’un que l’autre, mais ont chacun leur propre design, ce qui leur permet d’être un véritable atout au poignet.

Redéfinir l’entraînement professionnel

La Huawei WATCH GT 3 Pro hérite de l’ADN sportif de la série GT, avec des capacités matérielles et logicielles améliorées, ainsi que des modes sportifs encore plus complets. Elle est dotée d’un système GNSS intégré à double bande et à cinq systèmes satellites majeurs : GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, qui couvrent l’ensemble du globe. Ses excellentes performances anti-interférences minimisent la probabilité d’erreur.

Le sport est une activité sociale et la HUAWEI WATCH GT 3 Pro permet à ses utilisateurs de partager leurs séances d’entraînement avec leurs amis et de les inviter à les rejoindre. Quel que soit l’endroit où vous vous entraînez, la smartwatch peut vous suivre, grâce à la navigation hors ligne et au retour d’itinéraire qui vous aident à retrouver votre chemin.

Plongez dans un avenir résistant à l’eau

L’une des nouvelles caractéristiques les plus intéressantes de la HUAWEI WATCH GT 3 Pro est son étanchéité accrue. Après 200 séries de tests de pression d’eau, la montre connectée est conforme à la norme d’ingénierie EN 13319 et atteint une performance d’étanchéité révolutionnaire au niveau de la plongée, qui peut supporter la plongée libre jusqu’à 30 mètres de profondeur.2

La GT 3 Pro propose même un nouveau mode de plongée libre, qui fournit des informations en temps réel sur la plongée et peut s’avérer extrêmement utile pour toute personne apprenant à plonger en apnée. Une fonction d’entraînement, avec des tableaux personnalisables, constitue un assistant d’entraînement personnalisé afin améliorer ses capacités d’apnée.

Votre nouveau partenaire d’entraînement de premier plan

Parmi plus de 100 modes d’entraînement, figure notamment la fonction de planification intelligente de la course. Elle aide l’utilisateur à créer un plan de course personnalisé, basé sur l’historique physique et des précédentes courses d’un individu, combiné à ses objectifs de performance. Elle évalue des données telles que l’allure, la fréquence cardiaque, la distance, etc. afin d’offrir des conseils professionnels qui évoluent avec le coureur ; et synchronise ces données avec d’autres appareils compatibles, dont plus de 60 applications d’entraînement du monde entier, telles que Runtastic et Komoot. Ce qui en fait le compagnon idéal, où que vous soyez.

Les autres modes d’entraînement vont du golf au ski de fond en passant par l’entraînement libre. Quel que soit votre style, la HUAWEI WATCH GT 3 Pro peut toujours vous aider à maintenir le cap. Vous disposez d’un grand espace de stockage et de la possibilité d’écouter votre musique via Bluetooth, ce qui vous permet d’écouter vos musiques d’entraînement à tout moment et en tout lieu.

La Huawei WATCH GT 3 Pro dispose de toute une série d’autres fonctions liées à la santé pour aider l’utilisateur à monitorer son bien-être général. Il existe notamment une fonction de gestion du cycle menstruel, qui suit votre cycle et vous le rappelle à l’avance afin que que vous ne soyez jamais pris de court3. Vous pouvez vous fixer des défis santé, suivre votre sommeil et votre consommation d’eau, programmer des rappels de prise de médicaments, etc.

L’assistant personnel autour de votre poignet

Avec une montre connectée, vous portez de nombreuses applications autour de votre poignet, ce qui permet à l’utilisateur de profiter d’un entraînement, de jeux, de divertissement et d’autres scénarios. La Huawei WATCH GT 3 Pro est équipée de la technologie HarmonyOS Distributed, avec son expérience intelligente pour tous les besoins quotidiens.

La série Huawei WATCH GT 3 Pro hérite de l’autonomie ultra-longue de la série Huawei Watch GT, offrant généralement à l’édition Titanium une autonomie de 14 jours (ou huit en cas d’utilisation intensive), tandis que l’édition Ceramic Edition dispose d’une batterie de 7 jours (ou quatre jours en cas d’utilisation intensive)4. La charge sans fil, et sa une vitesse de recharge 30% plus rapide que celle de la WATCH GT 2 Pro, permettent une recharge rapide et facile lorsque l’utilisateur est en déplacement.

La Huawei WATCH GT 3 Pro prend en charge les appels Bluetooth, dispose d’un assistant vocal intelligent5 et bien plus encore.

Deux modèles au croisement de la technologie et de l’art

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition: de l’art tout autour de votre poignet

Le design de la HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition associe le concept du futurisme issu du 19ème siècle avec une modernité avant-gardiste, tout en ajoutant des éléments de design dernier cri à la génération précédente de la série.

La montre connectée est équipée d’un écran couleur haute définition AMOLED de 1,43 pouce. Le cadran, plus grand, et la résolution haute définition de 466 x 466 offrent encore plus de clarté que les versions précédentes, de sorte que toutes les données peuvent être lues en un instant.

La qualité des matériaux de la montre est évidente dès le premier regard. Le boîtier en titane, solide mais léger, est conçu pour résister à l’épreuve du temps. L’écran est en verre saphir, un matériau aussi dur que le diamant, et les matériaux seront capables de détecter les moindres changements de température du corps.La recherche constante de Huawei pour une meilleure expérience utilisateur a permis de rendre la montre encore plus agréable à porter que ses prédécesseurs, avec une épaisseur globale réduite de 0,5 mm par rapport à la HUAWEI WATCH GT 2 Pro, offrant une qualité et un confort sans précédent.

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition possède une couronne rotative 3D tactile dans le style d’une montre traditionnelle. Elle permet à l’utilisateur d’effectuer des zooms avant et arrière, de faire glisser différentes interfaces ou de régler les paramètres, tout en cliquant et en tournant la couronne.

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition: explorez l’esthétique de la technologie

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition s’inspire de la rencontre des influences orientales et occidentales, et est conçue pour être un équilibre parfait entre technologie et art.

Le cadran fleuri de la HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition change notamment de forme au fil des heures, un détail intriguant qui symbolise le passage du temps. En plus d’être belle, la céramique high-tech est très résistante à la corrosion et à la chaleur.

Comme l’édition Titanium, l’édition Ceramic est dotée d’une lentille en verre saphir d’une grande résistance aux rayures et aux chocs. Le verre saphir est également présent dans le capteur de la coque arrière en céramique, pour une meilleure pénétration de la lumière et un monitoring précis du rythme cardiaque, avec des matériaux adaptés à la peau qui permettent la détection automatique de tout changement de température. Comme l’édition Titanium, elle dispose également d’un bouton ECG et d’une couronne rotative 3D, tous deux parfaitement adaptés au style féminin et élégant de l’édition Ceramic.

La silhouette épurée et élégante de la HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition est disponible avec une gamme de cadrans de montre, et est dotée d’un écran couleur AMOLED HD de 1,32 pouce avec une résolution de 466 x 466 HD, offrant une qualité d’image irréprochable.

La HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition est incontestablement belle, mais est aussi beaucoup plus qu’une simple montre. Comme la Titanium, la Ceramic Edition est conçue avec précision pour un suivi de la santé et des performances sportives sans faille, inspirée par l’esprit d’aventure insatiable.

Technologie, art, intemporalité : Les nouveaux cadrans de la Huawei Watch GT 3 Pro

La nouvelle série des thèmes HUAWEI “Sense” est une collection de cadrans de montres haut de gamme au design soigné qui célèbre le lancement de la Huawei Watch GT 3 Pro. La série a été délibérément conçue pour capturer une gamme d’émotions qui font directement appel aux différents sens du style et du goût de nos utilisateurs.

Jouant sur la convergence de la “technologie, de l’art et de l’intemporalité”, la série réimagine le design des cadrans de smartwatch, en incorporant les détails fins et l’aspect classique des montres traditionnelles. Le résultat est une esthétique numérique tout à fait unique qui rend hommage à des designs plus anciens. Il est possible de choisir parmi un certain nombre de styles haut de gamme, allant du traditionnel au classique.

Les cadrans de montre de la série “Sense” peuvent être téléchargés en exclusivité pour 1,99 € (sauf versions limitées) du 18 mai au 18 juin sur HUAWEI Themes et HUAWEI Health. Le prix reviendra à 3,99€ et 9,99€ (pour les versions limitées) par la suite. 5 cadrans de montre exclusifs de la série IED peuvent être téléchargés gratuitement sur la Watch GT 3 Pro, le prix des autres cadrans de montre IED peut varier.

Pour savoir comment télécharger votre cadran de montre exclusif HUAWEI, veuillez consulter le site : https://consumer.huawei.com/ uk/support/content/en- gb00737197/.

Prix et disponibilités

L’abonnement HUAWEI Health+ sera au prix de 7,99 EUR par mois ou 59,99 EUR par an. La version bêta sera disponible dès aujourd’hui et jusqu’au 30 juin. La version complète sera lancée le 30 juin sur HMS et Android en Italie et en Allemagne uniquement.