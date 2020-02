HONOR MagicBook 14 et 15 pouces : Que faut-il attendre de ces notebooks à prix plancher ?

Dans un monde où le moindre notebook un tant soit peu performant ne peut afficher un prix de moins de 1000€, Honor se dévoile avec deux nouvelles versions au rapport qualité/prix tout bonnement incroyable : 599€. Place au Honor MagicBook !

Pour ce prix au raz des pâquerettes connectées, il faudra compter sur sur un écran full HD (1920×1080 pixels) encadré par une bordure ultra fine d’à peine 5 mm. Le tout est embarqué dans un châssis tout aussi fin (1.6 cm) et composé quasi uniquement d’aluminium, un peu à la manière de ce que propose Apple, Asus et HP dans une moindre mesure.

Le poids de ces deux nouveaux venus est tout aussi comparable à la concurrence : 1.38 kg pour la version 14 pouces et 1.53 kg pour son grand frère arborant une dalle de 15 pouces. Petit détail : la charnière du PC portable permet une ouverture à 180 degrés.

A l’intérieur, nous trouvons un processeur AMD Ryzen 5 3500U Quad Core (avec chipset Radeon Vega 8) qui équipe déjà certains Acer Aspire. Il est épaulé par 8 Go de RAM DDR4 et un SSD, en version de base, de 256 Go. Enfin, on y trouve, comme à son habitude chez Huawei, une caméra frontale rétractable placée directement dans la barre de touche de fonction, accompagnée d’un capteur d’empreinte digitale afin de vous identifier.

Enfin, ces Honor MagicBook propose une autonomie d’une petite dizaine d’heure, grâce notamment à sa batterie haute capacité de 56Wh. Il sera prochainement disponible en France et en Belgique pour 599€, sans différence de prix entre les versions 14 et 15 pouces, ce qui est tout à fait inhabituel dans ce monde où la moindre option vous coûte un demi-bras.