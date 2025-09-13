Honor Magic V5 : L’innovation pliable au service de la performance et du design

Le marché des smartphones pliants continue de s’étoffer, et Honor y prend désormais une place de choix avec son dernier modèle : le Magic V5. Conçu comme un appareil hybride, à mi-chemin entre smartphone et tablette, il se veut à la fois performant, élégant, adapté aux usages modernes et … proposé à un prix assez sympathique (non) de près de 2000 €.

Un format hybride entre smartphone et tablette

Avec le Magic V5, Honor propose une “expérience” double : un écran externe de 6,5 pouces pour les tâches rapides du quotidien, et un écran interne AMOLED de 8,1 pouces capable de se déployer pour offrir une surface confortable, idéale pour la lecture, le multitâche ou le visionnage de contenus multimédias.

Le système de charnière a été retravaillé afin de rendre le pliage plus fluide et durable (on l’espère !). C’est un point crucial dans ce segment où la solidité reste l’un des principaux sujets de discussion. Si les écrans pliants séduisent par leur polyvalence, la question de leur résistance dans le temps continue d’interroger.

Une fiche technique haut de gamme

Sous le capot, Honor a intégré le Snapdragon 8 Gen 4, le processeur le plus récent de Qualcomm, associé à 16 Go de RAM et à un stockage pouvant atteindre 1 To. De quoi garantir fluidité et puissance, même pour les applications les plus gourmandes.

L’autonomie repose sur une batterie de 5 200 mAh, compatible avec la recharge rapide 80W. Un argument de taille dans un marché où la multiplication des usages pousse les utilisateurs à recharger leur smartphone plusieurs fois par jour. Ici, quelques minutes suffisent pour récupérer de longues heures d’utilisation.

Côté photographie, Honor a misé sur un triple module arrière de 50 MP comprenant un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif. Une configuration classique mais polyvalente, qui permet de s’adapter à différents types de scènes. La caméra frontale de 16 MP assure pour sa part des selfies corrects et des visioconférences nettes.

Un appareil taillé pour la productivité et le divertissement

Le Magic V5 se distingue surtout par son positionnement hybride. Déplié, il se rapproche d’une mini-tablette permettant de travailler sur des documents, d’ouvrir plusieurs fenêtres simultanément ou de profiter pleinement de séries et films. Replié, il retrouve la compacité d’un smartphone traditionnel, avec un écran externe pensé pour un usage rapide.

Ce double format séduit autant les professionnels en déplacement, qui y voient un outil de travail pratique, que les utilisateurs à la recherche d’un appareil multimédia complet.

Avantages et points d’attention

Parmi les points forts, on retient la polyvalence du format, la puissance du processeur, la qualité d’affichage et une recharge rapide particulièrement efficace. Le design premium contribue également à son attractivité, faisant du Magic V5 un objet qui se remarque.

Mais quelques compromis demeurent. Le prix (1 999€), comme pour la plupart des smartphones pliants, reste élevé et limite son accessibilité au grand public. L’épaisseur et le poids sont supérieurs à ceux d’un smartphone classique, ce qui peut gêner certains utilisateurs. Enfin, malgré les améliorations, la fragilité perçue des écrans pliants peut freiner les plus prudents et ne parlons pas de la valeur de revente de ces smartphones assez éphémères.

Un marché en pleine expansion

Avec le Magic V5, Honor confirme son ambition de s’imposer sur le marché des smartphones pliants, longtemps dominé par Samsung avec sa gamme Galaxy Z Fold. La concurrence s’est toutefois renforcée ces dernières années, avec Huawei, Oppo ou encore Xiaomi qui multiplient également les modèles.

Dans ce contexte, le Magic V5 se positionne comme une alternative sérieuse : suffisamment haut de gamme pour séduire les passionnés de technologie, mais aussi pensé pour convaincre un public plus large, à condition d’accepter son prix élevé.

En résumé…

Le Honor Magic V5 illustre la maturité croissante du marché des smartphones pliants. S’il ne révolutionne pas le genre, il en propose une version aboutie, combinant design élégant, performances solides et polyvalence d’usage.

Pour les utilisateurs en quête d’un appareil capable de remplacer à la fois un smartphone et une tablette, il s’agit d’une option intéressante. Reste à savoir si ce type de format parviendra à s’imposer durablement dans les habitudes, ou s’il restera un produit de niche pour amateurs de technologie et de design premium.

Prix : 1 999€ sur Amazon.