iPhone Air 17 Air : Un téléphone qui pèse moins lourd que tes soucis

Apple l’a encore fait. Enfin, “encore fait”… disons qu’ils ont sorti un nouveau téléphone, mais cette fois-ci tellement fin et léger qu’on se demande s’il ne risque pas de s’envoler à la première bourrasque. Mesdames et messieurs, voici l’iPhone Air 17 Air : le premier smartphone qui réussit à être plus discret que ton dernier régime “body summer”.

Une fiche technique qui défie la gravité

Épaisseur : 2,3 mm (une tranche de jambon épais a plus de consistance).

Poids : 79 grammes. Oui, moins lourd qu’un petit kiwi.

Écran : 7,2 pouces SuperMegaRetinaQuantumHD (des pixels tellement nets qu’on distingue presque le regard de jugement de Siri).

Processeur : Apple A17 AirChip, capable de calculer plus vite que toi quand tu tentes de diviser l’addition au restaurant avec tes sept meilleurs potes.

Batterie : 24 heures d’autonomie en usage “classique” (traduction : 12 heures de TikTok + 6 heures de Spotify + 6 heures de culpabilité d’avoir passé le reste du temps sur Insta).

Stockage : 256 Go, 512 Go, ou 1 To, histoire de garder toutes tes photos floues des anniversaires de ton gamin lorsqu’il souffle les bougies dans le noir.

Comparaison avec les autres modèles de la gamme iPhone 17

L’iPhone Air 17 Air se différencie nettement des autres déclinaisons de l’iPhone 17.

iPhone 17 Pro / Pro Max : ces modèles conservent une orientation “classique” avec une autonomie plus importante, une batterie plus généreuse et des modules photo plus avancés, en particulier pour la vidéo professionnelle. Leur poids et leur épaisseur sont supérieurs, mais ils offrent davantage de polyvalence pour les usages intensifs.

iPhone 17 classique : il reste l’option la plus accessible de la gamme, combinant performances solides et prix plus abordable. Il se destine à un public large, tandis que l’iPhone Air 17 Air vise un segment plus spécifique.

iPhone Air 17 Air : il se distingue par sa légèreté et son extrême finesse, au prix d’une batterie plus réduite et d’un positionnement tarifaire encore plus haut. Il cible avant tout les utilisateurs privilégiant la portabilité et le design, quitte à accepter quelques compromis en termes d’endurance.

Ainsi, l’Air 17 Air se positionne comme une expérimentation haut de gamme dans l’écosystème Apple, mettant en avant le design et l’innovation, tandis que les autres modèles conservent un équilibre plus classique entre puissance, autonomie et photographie.

Taux de réparabilité

Apple n’a pas encore communiqué officiellement de score de réparabilité pour l’iPhone Air 17 Air, mais plusieurs points permettent d’anticiper ses performances dans ce domaine.

Conception ultra-fine (2,3 mm)

La finesse extrême du châssis limite fortement la possibilité de remplacer certaines pièces soi-même.

Les composants sont très probablement collés ou soudés pour gagner de l’espace, ce qui complique leur démontage.

Batterie compacte

Comme sur les modèles précédents, la batterie reste l’élément qui s’use le plus vite.

Sur un appareil aussi fin, son remplacement nécessitera un démontage complet, donc réservé à un centre agréé.

Écran

L’écran de 7,2 pouces occupe presque toute la surface et est collé à la structure. Une casse d’écran sera réparable, mais coûteuse.

La technologie Super Retina XDR Air est sophistiquée, ce qui limite la disponibilité de pièces compatibles hors Apple.

Disponibilité des pièces

Apple propose désormais le Self Service Repair , permettant aux utilisateurs d’accéder à des pièces officielles.

, permettant aux utilisateurs d’accéder à des pièces officielles. Toutefois, la finesse et la complexité de l’Air 17 Air laissent penser que la majorité des réparations nécessiteront un passage par un centre agréé.

Un seul capteur photo : Inconvénient ?

Le fait que l’iPhone 17 Air ne dispose que d’un seul capteur photo 48 MP Fusion est un compromis lié à son extrême finesse.

Moins de polyvalence Pas d’ ultra grand-angle pour les paysages ou photos de groupe.

Pas de téléobjectif pour zoomer sans perte de qualité.

Pas de macro dédiée pour les très gros plans. Zoom limité Le zoom repose uniquement sur le recadrage numérique, qui dégrade la qualité de l’image par rapport au zoom optique disponible sur les modèles Pro. Mode portrait moins réaliste Avec plusieurs capteurs, l’iPhone peut mieux simuler la profondeur de champ.

Sur un seul capteur, l’effet bokeh est surtout logiciel et donc moins naturel. Pas adapté aux créateurs exigeants Les utilisateurs qui filment ou photographient en conditions variées (sport, voyage, photo de nuit) rencontreront plus de limites créatives mais pourront passer par une “post-prod”. Les Pro et Pro Max sont évidemment beaucoup plus complets dans ce domaine.

Comparatif avec les autres modèles d’iPhone 17

Caractéristiques iPhone 17 Air iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Écran 6,5″ OLED ProMotion 120Hz 6,3″ OLED ProMotion 120Hz 6,3″ OLED ProMotion 120Hz 6,9″ OLED ProMotion 120Hz Processeur A19 Pro A19 Pro A19 Pro A19 Pro RAM 12 Go 12 Go 12 Go 12 Go Stockage 256 Go, 512 Go, 1 To 256 Go, 512 Go, 1 To 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To Caméra principale 48 MP Fusion 48 MP Fusion 48 MP Fusion + Ultra Grand Angle + Téléphoto 48 MP Fusion + Ultra Grand Angle + Téléphoto Autonomie vidéo Jusqu’à 27 heures Jusqu’à 22 heures Jusqu’à 33 heures Jusqu’à 39 heures Poids 146 g 174 g 204 g 233 g Dimensions (mm) 163 x 77,6 x 5,6 160,8 x 77,6 x 7,8 160,8 x 77,6 x 8,3 164,5 x 77,6 x 8,8

Prix et disponibilité

L’iPhone Air 17 Air sera disponible en trois versions de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To. Son prix de départ est fixé à 1 999 €, ce qui le place dans la catégorie des modèles premium de la marque. Les précommandes devraient ouvrir dans les prochains jours, pour une commercialisation prévue d’ici la fin du mois.

Un positionnement stratégique

Avec ce modèle, Apple cherche à consolider sa position sur le segment haut de gamme en misant sur un design innovant et différenciant. L’iPhone Air 17 Air vise notamment les utilisateurs sensibles à la légèreté, à la portabilité et aux technologies de pointe, au prix d’une autonomie plus contenue et d’une accessibilité limitée par son tarif.