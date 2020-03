Guide des smartphones ayant les meilleures technologies pour se divertir en 2020

Le téléphone intelligent, également appelé « smartphone », est aujourd’hui de plus en plus présent dans les foyers des Français. Peu à peu, le téléphone se substitue à la console de jeu et devient une véritable source de divertissement, au-delà de ses fonctionnalités de base. Retour sur les meilleurs téléphones pour s’amuser un peu partout en 2020.

Un smartphone, pour jouer à quoi ?

Que vous soyez amateur de paris sportifs ou de jeux de détente, le téléphone mobile est l'outil idéal pour vous divertir dans les transports en commun ou dans une salle d'attente.

Ainsi, un smartphone doté d’une bonne connectivité est essentiel. Il faudra alors faire votre choix entre Android et iOS, deux systèmes d’exploitation qui permettent de télécharger des applications mobiles de jeu, ou de jouer directement en ligne sur des sites dédiés. En somme, cela correspond à 90% des mobiles existants.

Les fonctionnalités de base indispensables

Par exemple, si vous voulez simplement accéder à un casino en ligne belge, pas besoin de fonctionnalités supplémentaires. Si vous avez l’âme d’un photographe, alors il faudra miser sur des modèles avec zoom et adaptateur de luminosité, comme c’est le cas du Huawei P30 Pro, la référence en 2020 pour la prise de clichés de vacances ou professionnels. À noter qu’en plus, ce smartphone est étanche (norme IP 68). Vous pourrez alors vous divertir en prenant des selfies ou en postant des photos de vos aventures.

N’oublions pas de préciser que la connectivité est aussi importante, que ce soit pour accéder à la boutique d’achats de votre téléphone ou jouer en ligne. La mémoire vive de votre téléphone sera essentielle pour les jeux de simulation : si 1Go de RAM était jusqu’à présent la moyenne, les meilleurs smartphones affichent aujourd’hui 10Go de RAM, comme le OnePlus 6T McLaren, une référence pour jouer à Clash of Clans ou aux Sims. Touchez du doigt et commandez vos personnages et leurs actions sans difficulté, en tous lieux !

Les technologies mobiles plus poussées

En seulement 10 ans, les technologies liées aux smartphones ont énormément évolué et aujourd’hui, 75% des Français ont un téléphone offrant des possibilités de jeux. Mais pour certains, cela devient plus que ça : avec l’apparition de la réalité virtuelle et d’autres technologies innovantes, le smartphone devient le roi de tous les possibles.

C’est pourquoi certains mobiles, comme le ZTE Axon 7, font partie des plus attendus de 2020. Grâce à ce dernier, doté d’un processeur Snapdragon 820, offre des possibilités de jouer en réalité virtuelle, en complément d’un casque adapté, rendu possible en raison de son écran AMOLED.

Entre technologies de base et innovantes, les smartphones de 2020 repoussent toujours plus les limites qui existent à ce jour, au nom du divertissement ! Lequel choisirez-vous cette année ?