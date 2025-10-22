Google dévoile le tout premier algorithme “Quantum Echoes” basé sur Willow, sa puce quantique

Google a annoncé une avancée majeure dans le domaine de l’informatique : un nouvel algorithme quantique, appelé « Quantum Echoes », fonctionnant sur sa puce quantique de pointe, Willow. Cette technologie peut résoudre certains problèmes des milliers de fois plus rapidement que les superordinateurs les plus puissants du monde.

Les ordinateurs quantiques exploitent les propriétés particulières de la physique quantique pour traiter l’information d’une manière inaccessible aux ordinateurs classiques. Grâce à Quantum Echoes, l’ordinateur quantique de Google peut relever des défis auparavant impossibles, comme la conception de nouveaux médicaments, l’amélioration de la technologie des batteries et le développement de solutions énergétiques propres (énergie de fusion).

L’algorithme Quantum Echoes de Google a démontré qu’il est 13 000 fois plus rapide que les meilleurs algorithmes classiques. Ces résultats ont été publiés dans la revue scientifique de renom Nature. Pour garantir la précision, l’équipe de Google a passé des années à tester et à challenger le système, un processus appelé « red-teaming », afin de s’assurer que les résultats sont fiables et vérifiables par d’autres ordinateurs quantiques.

Règle moléculaire

Une application passionnante concerne la chimie, où les scientifiques utilisent une technique appelée résonance magnétique nucléaire (RMN) pour étudier les molécules. La RMN fonctionne en envoyant des ondes radio dans les molécules pour en cartographier la structure ; une méthode qui a conduit à plusieurs prix Nobel.

Avec Quantum Echoes et une « règle moléculaire », la RMN peut désormais mesurer des molécules beaucoup plus grandes et complexes, aidant les chercheurs à découvrir de nouveaux médicaments, par exemple en déterminant comment les molécules candidates se lient à leurs cibles. En science des matériaux, cela permettra aux scientifiques de développer de meilleurs matériaux pour les batteries et les panneaux solaires.

Google estime que, d’ici cinq ans, les ordinateurs quantiques seront capables de résoudre des problèmes concrets hors de portée des machines actuelles. À mesure que la technologie quantique progresse, d’autres avancées majeures sont attendues.