Garmin fēnix 7 Pro Series et epix Pro Series : Découvrez les nouvelles smartwatches !

Garmin dévoile aujourd’hui les nouvelles fēnix™ 7 Pro Series et epix™ Pro Series, les montres connectées les plus premium et performantes à ce jour pour vous soutenir dans tous vos défis sportifs. Qu’il s’agisse d’emprunter des sentiers poussiéreux ou d’escalader des sommets enneigés, la nouvelle fēnix ou epix est le compagnon idéal, quel que soit le chemin à parcourir.

Les smartwatches GPS multisports haut de gamme fēnix™ 7 Pro Series, avec chargement solaire et suivi de la santé et du bien-être 24 heures sur 24, ajoutent une lampe de poche LED intégrée à tous les modèles, ainsi que des fonctions de performance innovantes et des mises à jour cartographiques pour aider les athlètes et les aventuriers à s’entraîner efficacement et à donner le meilleur d’eux-mêmes. ​ ​

L’epix™ Pro Series, d’une conception robuste, est quant à elle est désormais disponible en trois tailles (42 mm, 47 mm et 51 mm), comprend une lampe de poche LED intégrée sur chacune d’entre elles, des écrans AMOLED éclatants ainsi que des fonctions d’entraînement, de suivi de la santé et de navigation innovantes et avancées, le tout avec une autonomie de batterie impressionnante.

Zoom sur les nouveautés (individuelles et communes)

fēnix™ 7 Pro Series epix™ Pro Series Écran MIP de nouvelle génération : pour une meilleur lisibilité et une meilleure adaptabilité aux différentes conditions d’éclairage. ​

: pour une meilleur lisibilité et une meilleure adaptabilité aux différentes conditions d’éclairage. ​ Activités supplémentaires préchargées : le rafting, le motocross, l’overlanding et des dizaines d’autres nouvelles activités. ​

: le rafting, le motocross, l’overlanding et des dizaines d’autres nouvelles activités. ​ Meilleure autonomie de la batterie : jusqu’à 37 jours d’autonomie en mode smartwatch et jusqu’à 139 jours en mode expédition(1)– avec option chargement à énergie solaire. ​ Écran AMOLED éclatant. ​

éclatant. ​ Comme pour la série fēnix, la nouvelle série epix Pro propose maintenant trois tailles au choix pour mieux s’adapter à chaque poignet. ​

pour mieux s’adapter à chaque poignet. ​ Activités supplémentaires préchargées : notamment le football, le basket-ball, les sports de raquette, l’équitation, etc. ​

: notamment le football, le basket-ball, les sports de raquette, l’équitation, etc. ​ Meilleure autonomie de la batterie : les modèles de 51 mm offrent une autonomie de 31 jours (2) lorsque le mode smartwatch est activé ou de 58 heures en mode GPS – sans option chargement à énergie solaire.

: les modèles de 51 mm offrent une autonomie de 31 jours lorsque le mode smartwatch est activé ou de 58 heures en mode GPS – sans option chargement à énergie solaire. Mode Red Shift change les couleurs d’affichage en nuances de rouge pour aider les utilisateurs à mieux s’acclimater aux conditions plus sombres et à réduire les perturbations du cycle de sommeil. ​

Une lampe de poche LED intégrée (pour toutes les tailles de montres) pour une meilleure prise de conscience lors des entraînements dans l’obscurité.

(pour toutes les tailles de montres) pour une meilleure prise de conscience lors des entraînements dans l’obscurité. Des cartes météo : visualisez facilement les conditions météorologiques à venir.

visualisez facilement les conditions météorologiques à venir. L’ombrage en relief : lecture rapide des cartes topographiques pour une meilleure compréhension.

lecture rapide des cartes topographiques pour une meilleure compréhension. Un capteur de fréquence cardiaque optimisé : permet d’améliorer le suivi des performances multisports pour mieux comprendre comment le corps réagit à l’exercice.

: permet d’améliorer le suivi des performances multisports pour mieux comprendre comment le corps réagit à l’exercice. Affichage des POI (points d’intérêt) de course à pied, comme les postes de secours, directement sur une carte pour mieux comprendre ce qui vous attend.

(points d’intérêt) de course à pied, comme les postes de secours, directement sur une carte pour mieux comprendre ce qui vous attend. Comprenez mieux votre niveau de forme grâce à des fonctions d’entraînement avancées telles que le score en côte (évaluez la facilité à courir en montée et l’endurance de course, tout en évaluant les progrès au fil du temps sur base de la VO2 max et de l’historique de l’entraînement) et le score d’endurance (mesure la facilité à soutenir des efforts prolongés tout en prenant en compte les données d’entraînement telles que la VO2 max, les charges d’entraînement à court et à long terme et bien d’autres données encore).

grâce à des fonctions d’entraînement avancées telles que le (évaluez la facilité à courir en montée et l’endurance de course, tout en évaluant les progrès au fil du temps sur base de la VO2 max et de l’historique de l’entraînement) et le (mesure la facilité à soutenir des efforts prolongés tout en prenant en compte les données d’entraînement telles que la VO2 max, les charges d’entraînement à court et à long terme et bien d’autres données encore). Puissance de course au poignet : obtenez la puissance de course dès maintenant sans accessoire, directement au poignet.

obtenez la puissance de course dès maintenant sans accessoire, directement au poignet. Aide contre le décalage horaire : aide à minimiser les effets du décalage horaire grâce à des conseils sur l’exposition à la lumière, les horaires de sommeil et l’exercice.

aide à minimiser les effets du décalage horaire grâce à des conseils sur l’exposition à la lumière, les horaires de sommeil et l’exercice. Outdoor Maps+(3) pour recevoir du contenu cartographique premium (images satellite, cartes de terrains publics, cartes TOPO améliorées, etc.) directement sur la montre.

Garmin fēnix 7 Pro et epix Pro : des performances indétrônables ​

Relevez tous les défis grâce à des dizaines d’applications sportives et à une suite améliorée d’outils d’entraînement avancés. Chaque matin, les athlètes peuvent recevoir un score de préparation des mesures d’entraînement avancées comme le score de pente, le score d’endurance, la VO2 max, l’état de l’entraînement et plus encore qui les aideront à évaluer leur performance globale. Ceux qui se préparent pour leur prochaine course peuvent profiter des plans d’entraînement gratuits Garmin Coach et utiliser le widget de la course pour afficher des conseils d’entraînement, des prévisions de temps d’arrivée et une semaine entière de suggestions d’entraînement quotidien.

Lors d’une course à pied ou d’une randonnée à vélo, PacePro™ fournit des indications d’allure basées sur le GPS pour des parcours ou des distances sélectionnés, tandis que ClimbPro affiche des informations en temps réel sur les montées en cours et à venir. En parallèle, la fonction d’ajustement de l’allure en fonction de la pente fournit une allure de course équivalente au même effort sur terrain plat ou en montée. De plus, pour éviter l’épuisement, les informations sur l’endurance et la puissance de course au poignet suivent les niveaux d’effort et la puissance de sortie en temps réel.

Une navigation toujours plus safe et plus précise

Dotée de fonctions cartographiques haut de gamme, les séries fēnix 7 Pro et epix Pro sont prêtes pour toutes les aventures, même si elles sortent des sentiers battus.

La technologie SatIQ™ et la réception de signaux multibandes combinées au multi-GNSS offrent une précision de positionnement supérieure dans les environnements difficiles. ​

et la offrent une précision de positionnement supérieure dans les environnements difficiles. ​ Les cartes TopoActive (versions Sapphire uniquement) préchargées offrent une cartographie multicontinentale du monde entier.

(versions Sapphire uniquement) préchargées offrent une cartographie multicontinentale du monde entier. Les cartes SkiView™ permettent aux skieurs d’afficher les noms des pistes et les niveaux de difficulté de plus de 2.000 stations de ski préchargées dans le monde entier, tandis que les cartes CourseView permettent aux golfeurs d’accéder à des cartes préchargées en couleur pour plus de 43.000 parcours de golf dans le monde.

permettent aux skieurs d’afficher les noms des pistes et les niveaux de difficulté de plus de 2.000 stations de ski préchargées dans le monde entier, tandis que les permettent aux golfeurs d’accéder à des cartes préchargées en couleur pour plus de 43.000 parcours de golf dans le monde. Lors de vos explorations, créez des itinéraires aller-retour depuis votre poignet en utilisant le routage Trendline™ popularity pour trouver les meilleurs chemins locaux.

Conçues pour ne plus quitter votre poignet

Recevez des informations sur votre santé et bien-être 24h/24 et 7j/7, notamment le Pulse Ox(4), le suivi de l’énergie Body Battery™, le suivi avancé du sommeil et le score de sommeil. Au réveil, vous recevrez un rapport matinal qui offre un aperçu personnalisé du sommeil de la nuit dernière, de vos perspectives d’entraînement, de la variabilité de la fréquence cardiaque (statut HRV) et plus encore.

Même en déplacement, ces smartwatches vous aident à rester connectés. En effet, toutes les notifications intelligentes peuvent être consultées directement au poignet. Elles offrent aussi le paiements sans contact(5) via Garmin Pay™ et le téléchargement de chansons sur Spotify®, Deezer ou Amazon Music(6) pour les écouter sans téléphone. Les fonctions de sécurité et de suivi telles que la détection d’incidents, l’assistance et LiveTrack(7) permettent aux athlètes de s’entraîner avec une plus grande tranquillité d’esprit.

Tirez dès maintenant le meilleur parti de toutes vos aventures ​

Robuste et design, chaque modèle de la série fēnix 7 Pro est doté d’un écran chargé à l’énergie solaire, d’un écran tactile réactif, de boutons traditionnels et d’un boîtier en polymère renforcé de fibres avec une lunette et un couvercle arrière en acier. De plus, les smartwatches sont testées selon les normes militaires américaines en matière de résistance thermique, aux chocs et à l’eau. Trois modèles sont disponibles : 42 mm (fēnix 7S Pro), 47 mm (fēnix 7 Pro) et 51 mm (fēnix 7X Pro), avec des options pour les éditions standard et Sapphire. Les prix de vente conseillés commencent à 849,99 €.

La série epix Pro associe un design athlétique résistant à des matériaux haut de gamme tels que le saphir et le titane, chacun étant doté d’un superbe écran AMOLED lumineux et en couleur. Un écran tactile réactif complète le design traditionnel à 5 boutons, permettant un accès rapide aux cartes, aux statistiques de fitness, aux notifications intelligentes et à bien d’autres choses encore. Trois modèles sont disponibles : 42mm, 47mm et 51mm avec des options pour les éditions standard et Sapphire, et ont un prix de vente suggéré à partir de 949,99 €.

Les sportifs peuvent également concevoir leur propre fēnix 7 Pro ou epix Pro en mélangeant les bracelets et les lunettes avec Your Watch, Your Way . Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.garmin.com .