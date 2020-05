Connexion Internet : la France est-elle la plus rapide ?

La France en particulier

Selon un rapport de l’OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économique) concernant l’expansion mondiale de la fibre de verre, déjà 19.78% des lignes bénéficient de la fibre de verre, ce qui est bien plus qu’en 2017, avec seulement 9.5 %. La France tire donc les bénéfices d’une politique de développement du réseau fibré. Selon l’OCDE, les leaders européens sont la Lituanie et la Suède avec respectivement 74,61% et 68,95% de fibre de verre dans leurs réseaux Internet. On notera enfin que malgré un classement de la France en milieu de tableau, le niveau de performances des connexions Internet est excellent et positionne la France en 7ème place mondiale.