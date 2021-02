Comment s’occuper pendant le couvre-feu ?

La situation actuelle nous oblige à rester le plus possible chez soi. Mais que faire pour tuer le temps ? Puisqu’on est la plupart du temps à la maison, pourquoi ne pas prendre soin de notre intérieur et faire des activités sportives. Voici quelques conseils utiles.

Faire le grand ménage

Avouons-le, nous avons tous un jour soulevé cette question haut et fort : « et si on faisait le grand ménage ? » sans pour autant s’y mettre. Aujourd’hui, il est temps de le faire. C’est le moment idéal pour nettoyer votre logement, ranger et faire le tri. Commencez par les meubles qui n’ont pas bougé depuis un bon bout de temps. Ensuite, passez par la cuisine et par la salle de bain. Vous serez surpris de tout ce que vous avez accumulé depuis votre dernier grand ménage de printemps. À la clé, une maison propre et saine ainsi qu’une satisfaction personnelle motivante.

Pratiquer une activité sportive

Étant donné que nos déplacements sont limités, notre corps se ramollit peu à peu. Ce n’est pas étonnant puisque nous passons la plupart de notre temps assis ou allongés. Pour y remédier, il est important de pratiquer des activités physiques quotidiennes afin de tonifier le corps et de le muscler. Cela ne peut être que bénéfique. Afin de vous aider, il existe plusieurs applications pour faire du sport à la maison. Il y en a pour tous les goûts, vous n’aurez qu’à choisir celui qui vous convient.

Lire des romans

Aérez-vous la tête en vous mettant à lire. De plus en plus, nous négligeons la lecture ; or c’est une activité qui permet de vaincre le stress et se détendre. Prenez un bon roman puis asseyez-vous dans un coin tranquille de votre maison. Nous avons ici quelques sélections qui pourraient vous intéresser : Autant on emporte le vent de Margaret Mitchell, Paris est une fête d’Ernest Hemingway, Un amour pour rien de Jean d’Omerson et pourquoi pas le Diable s’habille en Prada de Lauren Weisberger. Il s’agit là de classiques, mais vous pouvez très bien relire vos livres d’enfance ou des bandes dessinées. L’important, c’est que vous passiez un bon moment sans écran.

Sortir les jeux de cartes et les jeux de société

