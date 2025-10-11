CMF Buds 2a : des écouteurs au design soigné et au prix accessible pour un son qui suit le rythme

Les CMF Buds 2a ont débarqué en avril dans l’univers audio avec une promesse alléchante : offrir une expérience sonore de qualité sans exploser ton budget. Cette nouvelle gamme d’écouteurs sans fil mise sur des caractéristiques techniques solides et un design soigné pour séduire les mélomanes avertis.

Petit rappel sur l’origine de CMF

La marque CMF a été créée par l’entreprise Nothing, fondée par Carl Pei, co-fondateur de OnePlus qu’il a quitté en 2020. L’idée derrière CMF est de proposer des produits audio et connectés au design minimaliste et moderne, tout en restant accessibles financièrement. Les Buds 2a s’inscrivent dans cette philosophie : simplicité, ergonomie et fonctionnalité, sans superflu.

Design et ergonomie

Les CMF Buds 2a arborent un look moderne et épuré, fidèle à l’esthétique minimaliste de Nothing. Disponibles en plusieurs coloris, ils s’adaptent à tous les styles. Légers et compacts, ces écouteurs sont conçus pour un confort optimal, même lors de longues sessions d’écoute.

Performances sonores

Équipés de drivers dynamiques de 12,4 mm et optimisés par la technologie Dirac™, les CMF Buds 2a délivrent un son riche et puissant. La prise en charge des codecs AAC et SBC assure une compatibilité étendue avec divers appareils. Bien que la qualité sonore soit notable, les audiophiles pourraient rechercher des modèles plus haut de gamme pour des performances exceptionnelles.

Autonomie et connectivité

Avec une autonomie allant jusqu’à 35,5 heures grâce à leur boîtier de charge, les CMF Buds 2a sont idéaux pour les déplacements et les voyages. La charge rapide permet de récupérer jusqu’à 2 heures d’écoute en seulement 10 minutes. La connectivité Bluetooth 5.4 assure une connexion stable et rapide avec une portée de 10 mètres.

Fonctionnalités supplémentaires

Les écouteurs intègrent un système de réduction active du bruit (ANC) jusqu’à 42 dB, offrant une immersion sonore appréciable. La technologie Clear Voice améliore la clarté des appels, et le mode transparence permet de rester conscient de son environnement. De plus, les commandes tactiles offrent une utilisation intuitive et personnalisable via l’application Nothing X.

En résumé

Drivers 12,4 mm dynamiques Réduction du bruit Active jusqu’à 42 dB Autonomie 35,5 heures (boîtier inclus) Connectivité Bluetooth 5.4 Résistance IP54 Contrôle Tactile via app Nothing X

Prix

Les CMF Buds 2a sont disponibles, en promo, pour 30.30€ sur Amazon.