Caméra extérieure Reolink Duo 2 PoE: Large comme un sourire

Il existe des caméras qui regardent droit devant, d’autres qui scrutent un coin précis… et puis il y a celles qui préfèrent élargir leurs horizons. La Reolink Duo 2 PoE appartient à cette dernière catégorie. Sa particularité repose sur ses deux objectifs qui travaillent ensemble pour produire une vue panoramique pensée pour couvrir un espace large sans multiplier les appareils.

Une image continue et adaptée à l’extérieur

Le principe est simple : combiner deux flux pour obtenir une vision de 180 degrés, utile pour une allée, une façade, un jardin ou une entrée. La résolution 4K offre un rendu détaillé, tandis que la vision nocturne s’adapte aux situations grâce aux infrarouges ou à un éclairage permettant une vue en couleur. L’ensemble vise à fournir une surveillance stable, de jour comme de nuit.

Installation PoE et audio intégré

L’installation se fait via PoE, un système qui transporte données et alimentation dans un seul câble. Cela facilite particulièrement l’usage extérieur, en limitant les besoins en prises ou en rallonges. La caméra intègre également un micro et un haut-parleur, ce qui permet d’échanger avec un visiteur ou de transmettre un message à distance.

Stockage flexible et usage polyvalent

Pour enregistrer les images, plusieurs options existent : carte microSD, enregistreur NVR ou serveur. Ce fonctionnement laisse une grande marge de choix quant à la gestion locale des vidéos. L’appareil s’intègre ainsi facilement dans un environnement domestique ou professionnel cherchant à couvrir une zone large avec un minimum de matériel.

Les détails techniques

Sur le plan technique, la Duo 2 PoE repose sur deux capteurs CMOS de 1/2.7 pouce capables de produire une image fusionnée en 4608 × 1728 pixels, soit l’équivalent d’une définition 4K répartie sur une vue panoramique. Chaque objectif dispose d’une focale fixe de 3,2 mm avec une ouverture de f/2.0, ce qui permet de capter une large portion de la scène tout en conservant une bonne luminosité en conditions difficiles.

La caméra encode la vidéo en H.265 afin de réduire la taille des fichiers sans perdre en netteté. La vision nocturne peut s’appuyer soit sur des LED infrarouges pour une image discrète, soit sur des projecteurs intégrés pour une scène en couleur.

Le système audio repose sur un microphone et un haut-parleur intégrés, tandis que l’alimentation peut se faire via PoE (IEEE 802.3af) ou par une alimentation 12 V classique. L’appareil accepte les cartes microSD jusqu’à 256 Go et peut également transmettre son flux vers un NVR ou un serveur externe selon les besoins.

Prix

La caméra Reolink Duo 2 est en vente sur Amazon au prix de 149€. Une promo est aussi disponible temporairement sur le site de Reolink (109€).