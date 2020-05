Boom des piscines en Belgique : IOPOOL accompagne les nouveaux propriétaires pour le traitement de leur eau !

Avec une augmentation des commandes de 21% au cours des 3,5 premiers mois de l’année, le secteur de la piscine en Belgique enregistre une évolution remarquable en pleine période de crise sanitaire. En s’adaptant à cette nette hausse d’investissement dans le domaine des piscines, la société liégeoise IOPOOL anticipe le phénomène en simplifiant leur tâche d’entretien des nouveaux propriétaires.

Comment ? avec une solution complète qui comprend une sonde connectée ainsi que les produits d’entretien, le tout fonctionnant en complément avec l’application mobile dédiée qui accompagne au quotidien les utilisateurs.

La crise sanitaire favorise la tendance pour des vacances à domicile !

Depuis Janvier 2020, la sollicitation des professionnels dans le domaine de piscine (les piscines à coque décollent avec 47 % des ventes, suivies par les piscines en béton avec 40 % des ventes*) ne cesse d’augmenter. Plusieurs raisons expliquent cette tendance, des prévisions météo ensoleillées pour cet été, des taux d’intérêts bas, le prix de piscines démocratisé. A cela s’ajoute la période sanitaire actuelle qui encourage les belges à passer des vacances de rêve dans leur jardin.

Prêt à affronter cette vague de demandes à venir, Romain Trigaux, COO de la société belge IOPOOL confirme cette tendance et anticipe déjà les besoins des nouveaux propriétaires pour l’entretien de la piscine : « Nous avons pu réaliser, entre fin février et début mars, un chiffre d’affaires déjà à la hauteur de la haute saison de l’an passé. On peut voir que tous les français et belges confinés, ont plus de temps pour s’occuper de l’entretien de la piscine, et nous commandent donc massivement les produits pour sortir de l’hivernage ».

Grâce à IOPOOL l’entretien de la piscine n’a jamais été aussi simple !

IOPOOL aide les propriétaires à gérer eux-mêmes l’entretien de leur bassin et rend leur offre accessible à tous les budgets.

Pack EcO Start (199€) : il s’agit d’une offre découverte, qui comprend la sonde connectée, l’application mobile, un service de conseils par chat ou téléphone et une découverte des produits d’entretien (1kg de pH+, 1.5 de pH-, 1kg de produit choc). Pack EcO Year (à partir de 449€) : il s’agit d’un service annuel et d’une offre « confort » qui garantit une livraison à domicile des produits d’entretien pour l’année, inclus l’analyseur, ainsi que l’application et les conseils personnalisés.

Assistant indispensable dans l’entretien du bassin, la sonde EcO d’IOPOOL est la moins chère et la plus petite du marché (22cm et 150gr). Autonome et connectée, elle est dotée de 3 capteurs qui mesurent en continu, toutes les 15 minutes : la température, la capacité de désinfection et le PH. Les données sauvegardées sont envoyées automatiquement via Bluetooth à l’application de l’utilisateur, une fois son téléphone repéré.

Quant à l’application, elle permet de suivre l’état de l’eau à tout moment et alerte si un traitement est nécessaire. Les conseils sont toujours adaptés à la piscine prédéfinie et s’adaptent selon la météo de la région et l’utilisation de produits.

IOPOOL couvre les besoins de chaque utilisateur !

Créée en 2018, et pilotée par Romain Trigaux, jeune ingénieur liégeois, la société est située dans le parc scientifique du Sart-Tilman. Iopool emploie 5 personnes au total et est entourée de nombreux partenaires. Leur objectif est d’aider les propriétaires à gérer eux-mêmes l’eau de leur piscine et de leur spa, ainsi que devenir l’entreprise référence qui rend plus facile la vie des clients qui possèdent une piscine ou spa à domicile.