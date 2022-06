BLEU JOUR lance le premier ordinateur européen

L’année passée, j’ai pu passer au crible le PC gamer haut de gamme de la marque Bleu Jour, le Move Ultimate. La marque, alors peu présente en Belgique et réservée à une certaine clientèle, m’était inconnue. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et la marque s’implante petit à petit dans les rayons de quelques magasins spécialisés.

Ce 14 juin, nous avons été invités au lancement de premier ordinateur européen de la marque Bleu Jour. Pour le moment, seuls les composants sont assemblés en Europe, mais il se pourrait que, dans un futur pas trop éloigné, ceux-ci soient également conçus en France ou ailleurs en Europe.

La marque Bleu Jour m’a conquis avec son design tranché et franc, qui en ravira certains et en rebutera d’autres, mais dans tous les cas, ne laissera personne indifférent. De mon côté, j’ai particulièrement aimé le design de celui qui ressemble à un chauffage à huile. Lorsque j’ai demandé comment était fabriqué le châssis de ce NUC, le PDG de la marque, Jean-Christophe Agobert, a pris son temps, pour me raconter en détail et avec passion, le procédé de fabrication du châssis, usiné chez eux et sous brevet. J’étais admiratif tel un enfant à qui on raconte une histoire.

Il a également raconté une anecdote touchante sur l’ébéniste français qui a réussi à développer son activité (et obtenir un crédit dans une banque pour acheter un logement) en fabriquant, à la main et un par un, le châssis en bois du célèbre KUBB. Malgré ses 25 ans d’expérience, il était touchant de lire dans ses yeux cette passion qui l’anime comme au premier jour.

Certes, les produits Bleu Jour ne sont pas faits pour tout le monde et tous les usages, cela va du NUC peu puissant pour un usage bureautique à un peu plus de 600€, à un PC Gamer haut de gamme à 4000€, mais dans tous les cas, leur design est incomparable et surtout, il est « Made in France » et dans la majorité des cas, faits main. Après le PC gaming Move Ultimate, le plus puissant qu’il m’ait été donné d’avoir entre les mains, je suis impatient de pouvoir tester le KUBB.

Même si je ne suis pas français, c’est un plaisir de voir que des produits technologiques fabriqués en France arrivent à conquérir des marchés sur tous les continents.

Affaire à suivre…

Le marché de l’IT a le vent en poupe, les prévisions indiquent que les foyers européens équipés en informatique devraient même approcher les 330 millions en 2025.3 Le taux de pénétration des ordinateurs dans les foyers devrait atteindre 87 % en 2022, et en Europe centrale et occidentale, ainsi que l’Europe du Nord, ce chiffre sera sans doute supérieur à 90 %.4

BLEU JOUR confirme cette tendance avec une production annuelle qui a plus que triplé en 2 ans, passant de 20’000 unités en 2019 à plus de 70’000 unités en 2021 ! L’entreprise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et lance le premier ordinateur européen.

Le projet a débuté en 2018, bien avant même que l’Europe parle de réindustrialisation. Avec une expérience de plus de 25 ans dans le marché du PC, Jean-Christophe Agobert, PDG de BLEU JOUR souligne : « En observant l’évolution exponentielle de ce marché, nous avons voulu proposer une alternative dans l’univers du high-tech. Avec un vif intérêt pour des PC qui sortent de l’ordinaire, nous avons voulu nous démarquer des autres grâce à un design résolument plus attractif et novatoire. Très rapidement, créer notre propre carte mère est devenue une priorité, et ce, afin de devenir plus qu’un intégrateur, mais aussi un fabricant. Aujourd’hui nous voulons continuer de nous développer dans ce sens afin d’éviter tous risques de pénurie et de dépendance avec l’Asie.»

En 2020, l’arrivée des Compute Element d’Intel® fait office de déclencheur pour le marché grand public. Il s’agit d’une carte interchangeable, comprenant le processeur, son chipset et sa mémoire, à connecter à une carte mère. C’est ce composant qui sera désormais fabriqué par BLEU JOUR. Un premier KUBB sur ce format, équipé au choix d’Intel® Core™ de 11ème génération est présenté. Cette carte est désormais fabriquée par des entreprises françaises, puis assemblée par un atelier protégé.

Le design est un des éléments-clés chez BLEU JOUR, d’où la création d’un mini PC cubique de 12 cm de côté le KUBB, modèle emblématique de la marque. Comme son nom l’indique, on reste sur l’idée originelle d’un design cubique et compact, véritable ordinateur miniature, mais avec quelques différences techniques. La plateforme Intel®, pionnier dans le design de microprocesseur compact, se trouve dans la base technique des KUBB avec leur produit NUC (Next Unit of Computing). Autre avantage non négligeable du KUBB, sa faible consommation d’énergie.

BLEU JOUR dispose alors d’une gamme complète de machines pour le grand public, les entreprises et même les besoins plus industriels. Elle propose des modèles en bois, passifs, à travers de nouvelles formes de boîtiers. Des modèles spéciaux sont aussi régulièrement réalisés avec des artistes.

« Les éléments fondateurs de notre entreprise sont : Esthétisme, Qualité, Innovation, Praticité et Exclusivité. Notre vision est de créer des produits technologiques de pointe tout en associant un mélange subtil de métiers d’art, tels que la métallerie, l’ébénisterie, la maroquinerie, etc. Nous allons concevoir une majorité de nos machines nous-mêmes, nous disposons désormais d’une équipe capable de concevoir des cartes mères à la demande pour certains clients, » explique Jean-Christophe Agobert, PDG de BLEU JOUR. « Notre ambition est de devenir un acteur connu et reconnu pour ses gammes de produits à la fois novateurs en termes de technologie et de design.»

Pour la suite, BLEU JOUR va aussi réaliser ses propres « NUC Board » et continuer à créer de nouveaux modèles avec l’expertise d’Intel®.