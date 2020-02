Belgique : Le Galaxy Z Flip est épuisé après 4 jours!

Aujourd’hui, les Samsung Galaxy Z Flip se sont tous vendus au Samsung Experience Store à Bruxelles et à Wijnegem. Le stock sera réapprovisionné vendredi dans les deux magasins. En attendant, les consommateurs peuvent visiter le Samsung e-store, l’un des nombreux autres magasins et partenaires de vente retail, qui peuvent être trouvés via le localisateur de magasin.

«Nous sommes très heureux que les consommateurs belges adoptent le design élégant et l’innovation mobile du Galaxy Z Flip. Nous mettons tout en œuvre pour fournir rapidement les SES de Bruxelles et de Wijnegem. Le Z Flip sera à nouveau disponible dans les deux magasins dès vendredi. », explique Davy Moons, Mobile Marketing Manager chez Samsung Belgique.

Pour plus d’informations sur le Galaxy Z Flip, visitez news.samsung.com/galaxy ou www.samsungmobilepress.com.