Quelles furent les activités les plus pratiquées durant les confinements ?

Aussi difficile que la crise du coronavirus ait été pour tous, lorsqu’elle se terminera enfin, elle aura tout de même permis aux familles de se retrouver, aux couples de passer plus de temps ensemble et aux célibataires de se découvrir de nouveaux hobbies et passe-temps. Voici ce qui ressort comme activités ayant été les plus pratiquées durant les confinements.

Le grand gagnant : le monde virtuel

Cela ne devrait surprendre personne : l’activité la plus prisée de tous, d’ados à adultes, aura été de surfer sur le net, pour y lire des nouvelles, des potins ou pour se trouver de nouveaux passe-temps. Dans cette catégorie, il ne fait aucun doute que le géant Netflix est celui qui a bénéficié le plus de ce temps additionnel passer en ligne. Mais il y a eu d’autres industries qui s’y sont démarquées, telles que l’online casino et les plateformes de jeux vidéo. N’oublions pas de mentionner, au passage, Amazon qui fût un des seuls groupes qui a dû augmenter le nombre d’employés dans ces différents points de distribution, à travers le monde.

Le retour de la cuisine

Ce n’était pas l’envie de cuisiner qui manquait, avant l’arrivée du coronavirus : seulement la difficulté de trouver du temps ! On peut en venir à cette conclusion, alors que cette activité fut certainement la plus populaire hors ligne. Il est vrai que la vie nous portait précédemment beaucoup plus souvent au restaurant qu’aujourd’hui. Encore faut-il qu’ils soient ouverts… Mais la vérité est que nous avons retrouvé le plaisir de préparer différents plats et de les partager au déjeuner et au dîner avec la famille. Même les célibataires se sont pris au jeu, et du coup ont pris quelques kilos en plus…

Retrouver du temps pour soi

Enfin, c’est peut-être là, la meilleure nouvelle : nous sommes enfin parvenus à trouver des moments de pause, uniquement pour nous-mêmes. Pour certains, ce fut un retour à la lecture, une activité qui a vu un accroissement de ses ventes. Pour d’autres, les confinements auront été une opportunité de découvrir le yoga et la méditation. Dans les deux cas, cela aura servi à rester éloigné de l’Internet pour un moment, alors que tous ont ressenti les effets de sa surconsommation. Rien de mieux, aussi pour garder le stress et les angoisses au loin, en prenant le temps de faire le vide.

Aucun doute, nous avons tous été forcé de trouver de nouvelles activités pour meubler notre temps. Sauf pour ceux qui ont dû maintenir leur rythme de travail intense, tels que les infirmières et les docteurs, qui ont sauvé la vie de bien de gens et que nous avons remerciés, tous les jours, pendant un certain temps, à travers le monde.