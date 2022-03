5 conseils pour monter votre (premier) PC

Le printemps est là. Le prix des composants d’ordinateur baisse progressivement. Profitez-en donc pour monter votre PC ou le mettre à niveau. Lorsque vous voulez monter un nouveau PC, il faut tenir compte de nombreux paramètres : le choix des composants, l’assemblage du PC et l’installation des programmes une fois qu’il est prêt et fonctionnel. Que vous montiez un PC pour la première fois ou que vous soyez un expert, Niels Burnet, Business Development Manager chez Kingston Technology, vous donne 5 conseils de montage bien utiles. Suivez-les et tout sera plus facile !

Conseil 1. Vérifiez si le matériel est compatible

Cela semble évident, mais une des erreurs les plus courantes lors du montage d’un PC consiste à acheter des composants qui ne sont pas compatibles entre eux. Par exemple, vous ne pouvez pas brancher de la mémoire DDR5 sur des cartes mères conçues pour de la RAM DDR4. En outre, un processeur Intel ne fonctionnera pas sur une carte mère compatible AMD, et les composants doivent tous entrer physiquement dans votre boîtier. Le moyen le plus simple de vérifier que du hardware est compatible est d’ajouter les composants souhaités à un outil comme PCPartPicker. Il permet de s’assurer que les éléments sont adaptés les uns aux autres et qu’il n’y a pas de problème de compatibilité. En outre, vous pouvez toujours consulter le site web du fabricant concerné.

Conseil 2. Achetez la bonne alimentation

Lors du montage d’un nouveau PC, une des erreurs les plus fréquentes est l’achat d’une alimentation électrique de mauvaise qualité. Quand vous achetez ce composant, vous devriez déjà avoir une idée de la puissance dont le reste de votre matériel aura besoin. Choisissez toujours un wattage légèrement supérieur à ce que vous estimez afin que cela n’affecte pas les performances de votre système.

Il existe également un système de classification qui vous aide à trouver l’alimentation parfaite lors de vos achats. Ce système, baptisé 80plus, est une certification destinée à indiquer qu’une alimentation électrique a un rendement d’au moins 80 % à 20 %, 50 % et 100 % de charge. Les niveaux vont de Bronze à Titanium, et le classement final de votre alimentation dépendra de vos besoins et de votre budget. Ne vous inquiétez pas, il y a des alimentations abordables et performantes, mais assurez-vous qu’elles soient suffisamment puissantes pour votre montage.

Conseil 3. Installez le processeur avec soin

Certains débutants ne savent pas comment installer le processeur (CPU) sur la carte mère. Si vous l’installez mal, les broches peuvent être endommagées ou se casser, selon la force appliquée. C’est pourquoi vous devez savoir qu’un processeur porte toujours des marques qui vous indiquent comment l’installer. En fait, le marquage du processeur est situé sur un angle et doit correspondre au marquage de la carte mère afin que vous puissiez l’installer correctement.

Il faut ensuite appliquer une pâte de refroidissement. Sachez que si vous en mettez trop ou pas assez, cela nuira aux performances du processeur et du système. Cette pâte assure un transfert de chaleur entre le CPU et le dissipateur. S’il y en a trop peu, le processeur sera mal refroidi et sa température augmentera, ce qui pourra entraîner des dégâts à long terme. Il est donc essentiel que vous appliquiez la bonne quantité de pâte de refroidissement, et vous pouvez regarder des tutoriels sur YouTube qui l’expliquent parfaitement.

Conseil 4. Installez correctement la mémoire RAM

Si vous avez un nombre pair de modules de mémoire, vous devez toujours les espacer. Le manuel de votre carte mère indique les emplacements où vos modules doivent être placés. Vérifiez également que votre mémoire est installée correctement ; vous entendrez un clic lorsqu’elle est bien insérée.

Avec le lancement de la DDR5, il n’est pas possible pour le moment de mélanger des capacités différentes dans des canaux ou des banques. Si vous avez déjà un kit de 2×8 GB, vous ne pourrez pas ajouter un kit de 2×16 GB après coup. Ainsi, lorsque vous envisagez de monter un système DDR5, achetez la capacité adaptée à vos besoins. Certaines cartes mères DDR5 pourront bénéficier d’une future mise à jour du BIOS afin de permettre une plus grande flexibilité dans les combinaisons de capacité de mémoire. Posez donc la question au fabricant.

Conseil 5. Prenez votre temps pour le montage

Peut-être le conseil le plus important : prenez votre temps pour le montage. Un accident (ou une erreur) peut facilement survenir et des composants peuvent être endommagés. Après tout, ce n’est pas une course. Les manuels sont incontournables et vous devez absolument vous y référer pour réussir le montage de votre PC. Par exemple, le manuel de votre carte mère vous rappellera de ne pas oublier d’installer la plaque arrière I/O. Il s’agit d’une plaque métallique mince et amovible qui abrite toutes les entrées et sorties à l’arrière de votre PC. Il est également essentiel que vous placiez des entretoises entre votre carte mère et votre boîtier. Si vous ne le faites pas, vous risquez de provoquer un court-circuit. Vérifiez enfin que les câbles sont dans les bons ports et que la couche de plastique protectrice a été retirée partout.

Vous ne vous en sortez pas ? N’hésitez pas à demander l’aide d’un ami ou du fabricant. Vous pouvez également trouver des conseils et des astuces sur divers sites de test de hardware. Mais surtout, amusez-vous à monter votre PC !