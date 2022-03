Samsung annonce de nouveaux modèles Neo QLED, Lifestyle et OLED

Samsung présente sa gamme de téléviseurs pour 2022. Avec les nouveaux modèles phares de la série Neo QLED 8K, divers téléviseurs Lifestyle et le nouveau Samsung OLED, la gamme est extrêmement diversifiée. Les nouveaux téléviseurs s’intègrent parfaitement dans la vision de Samsung “Screens Everywhere, Screens For All” et offrent la possibilité d’un divertissement sans fin. En tant que spectateur, vous pouvez choisir exactement l’expérience visuelle dont vous rêvez.

” Samsung entend inciter les consommateurs à adapter leur technologie en fonction de leurs passions, de leurs préférences et de leur style de vie. Avec nos nouveaux téléviseurs, c’est plus facile que jamais. Grâce au large choix de technologies d’écran, de fonctionnalités et de designs révolutionnaires, vous pouvez créer une expérience visuelle personnelle”, déclare Johan Van Campenhout, Product Manager TV chez Samsung Belgique. “Un écran qui s’intègre subtilement à votre intérieur, une expérience cinématographique 8K époustouflante ou des options multi-views pour votre séance de sport – notre nouvelle gamme de téléviseurs rend tout cela possible. Samsung a un téléviseur pour chacun.”

Neo QLED 8K



Le point fort du portefeuille de Samsung est la série Neo QLED 8K. Avec des couleurs et des contrastes comme vous n’en avez jamais vus, c’est le meilleur de la télévision. Il s’agit d’une expérience visuelle dynamique qui associe une technologie d’écran révolutionnaire à de nouvelles fonctionnalités tout aussi révolutionnaires. Samsung n’a jamais rendu possible des images aussi réalistes auparavant.

Vous pouvez vous immerger dans les détails saisissants de la 8K, quelle que soit la qualité du contenu, grâce à son processeur Quantum Neural 8K avec IA. Avec le système 8K de Samsung en pleine expansion, les utilisateurs peuvent simplement coupler le nouveau Galaxy S22 pour lire le contenu capturé en résolution 8K native sur n’importe quel écran Samsung Neo QLED 8K.

Processeur plus puissant. Qu’il s’agisse de visionner l’excellence cinématographique du dernier blockbuster ou le suspense d’un événement sportif, le processeur Quantum Neural 8K de Samsung immerge les spectateurs dans un monde 8K pour offrir une image plus réaliste que jamais.

Contraste et luminosité inégalés grâce aux MiniLED, dont la taille est 1/40e de celle des LED standard. Résultat : une plus grande densité et un contraste nettement supérieur lorsqu’elles sont associées au processeur Neural Quantum 8K. Les performances sont encore améliorées par un nouveau traitement HDR 14 bits et une couche antireflet pour réduire les éblouissements et les reflets parasites.

La série Neo QLED 8K présente le design unique Infinity One. Cela signifie que le panneau est extrêmement fin, allant de 15,2 mm à 18,1 mm[1]. La finition est en acier inoxydable.

Une expérience audio totalement immersive avec 6.2.4 canaux de 90W (QN900B) pour aider les spectateurs à ressentir pleinement le son grâce à plusieurs haut-parleurs situés en bas, en haut et sur le côté. Si vous souhaitez vivre encore plus intensément l’expérience totale de l’image et du son, il vous suffit d’associer une Soundbar Samsung via une connexion Dolby Atmos sans fil intégrée entre la Smart TV et la Soundbar.

En 2022, les téléviseurs Neo QLED 8K de Samsung comprennent deux nouveaux modèles, QN900 et QN800, et se déclineront dans les tailles d’écran suivantes : 65, 75 et 85 pouces.

Téléviseurs Lifestyle



Les téléviseurs jouent un rôle de plus en plus important dans nos foyers, notamment parce qu’ils sont si faciles à personnaliser. L’élégante gamme de téléviseurs Lifestyle de Samsung en est un bon exemple. Les nouveaux modèles de la gamme – qui comprend maintenant The Frame, The Serif, The Sero, The Premiere, The Freestyle et The Terrace – sont dotés d’une série d’évolutions qui améliorent non seulement votre expérience visuelle mais aussi votre intérieur.

Les téléviseurs Lifestyle 2022 de Samsung sont dotés d’un écran mat. Cela va au-delà de la réduction des reflets, car il s’agit d’une couche en relief dans l’écran qui ressemble un peu à une véritable toile.

L’écran mat de The Frame diffuse la lumière sous différents angles et dans différentes directions. Cela signifie que la lumière du jour et la lumière artificielle posent moins de problèmes et que l’expérience visuelle est plus agréable. En outre, The Frame dispose d’un Art store actualisé qui rend la navigation encore plus facile. Vous avez désormais accès à plus de 1 600 œuvres d’art provenant de galeries renommées du monde entier. En Belgique, à partir du 1er avril 2022, vous aurez également accès pendant six mois à de magnifiques images exclusives de la collection National Geographic. The Frame est accompagné d’un abonnement d’essai gratuit de deux mois à l’Art Store, ce qui représente le double de ce qui était disponible auparavant.

The Serif est doté d’un boîtier à finition mate en parfaite harmonie avec l’écran mat ce qui rend le design emblématique encore plus impressionnant et lui confère un look premium sans précédent.

The Sero, un autre téléviseur de la gamme Lifestyle de Samsung, est doté d’une série de fonctionnalités améliorées pour une expérience optimisée de l’écran vertical.

L’écran mat des téléviseurs Lifestyle 2022 a été certifié “Glare-Free’” par la principale organisation scientifique Underwriters Laboratories (UL). L’UL a effectué les tests conformément à la norme UGR (Unified Glare Rating) de la Commission internationale de l’éclairage (CIE).

The Frame 2022 se déclinera en 32, 43, 50, 55, 65, 75 et 85 pouces, The Serif en 43, 50, 55 et 65 pouces et The Sero aura une taille d’écran de 43 pouces.

Samsung OLED



S’inscrivant résolument dans le prolongement de la vision « Screens Everywhere, Screens for All », Samsung élargit sa gamme 2022 avec l’introduction du Samsung OLED (S95B).

Le Samsung OLED réunit les performances du processeur Quantum Neural 4K, les expériences intelligentes de la plateforme Tizen et les expériences sonores immersives et incroyables du Samsung Object Tracking Sound et de Q-Symphony avec Dolby Atmos. Le tout habillé dans un design épuré LaserSlim.

Le processeur Neural Quantum est aussi intégré aux nouveaux modèles Neo QLED de Samsung. De plus, le S95 est doté d’un amplificateur de luminosité OLED, et comme les couleurs sont également améliorées, vous pouvez profiter d’images et de couleurs plus réalistes et plus vraies que nature.

Le nouvel OLED de Samsung constitue un net progrès par rapport aux modèles OLED précédents.

Le Samsung S95B sera disponible dans les tailles 55″ et 65″ au deuxième trimestre 2022.

Disponibilité



Les modèles 2022 Neo QLED, QLED et The Frame seront disponibles au milieu du deuxième trimestre 2022.

Pour en savoir plus sur les produits TV de Samsung, veuillez consulter le site www.samsung.com/.