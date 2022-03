Le OnePlus 10 Pro5G se lance dans un défi « Never Settle » (Photo & vidéo).

OnePlus lancera le OnePlus 10 Pro5G, son nouveau flagship, en Europe, en Amérique du Nord et en Inde le 31 mars 2022 à 16 heures CEST. Doté d’un appareil photo Hasselblad pour mobile de deuxième génération, le OnePlus 10 Pro5G pousse encore plus loin l’expérience photo OnePlus grâce à la OnePlus Billion Color Solution, qui applique l’étalonnage naturel des couleurs de Hasselblad à plus d’un milliard de couleurs. Pour fêter ce lancement, OnePlus a organisé la campagne « Capture the Horizon », un défi « Never Settle » ultime qui vise à démontrer la qualité de l’appareil photo, co-développé avec Hasselblad. Cette mission a permis de capturer des images étonnantes de l’horizon.

Hasselblad, le premier appareil photo à prendre des clichés sur la Lune, fut choisi en raison de sa qualité et de sa fiabilité. Désormais, le OnePlus 10 Pro5G bénéficie des mêmes performances grâce à l’appareil photo Hasselblad pour mobile de deuxième génération. Afin de démontrer cette qualité d’image constante, OnePlus s’est lancé un défi de taille puisqu’il a envoyé le OnePlus 10 Pro à 38 000 mètres d’altitude, c’est-à-dire dans la stratosphère, où il a supporté des vents de 200 km/h et des températures allant jusqu’à moins 60 degrés, pour prendre une photo parfaite de l’horizon.

Ce voyage dans la stratosphère a été rendu possible par un module extrêmement léger relié à un ballon météorologique, qui a protégé les téléphones de la température extérieure. En outre, une application a été développée pour commander les appareils à distance, ce qui a permis de prendre des photos au bon moment et avec les réglages appropriés. Le module et les téléphones ont ensuite été récupérés grâce à des calculs météorologiques, avec à la clé des images spectaculaires de l’horizon.

La communauté ayant toujours été au cœur de la philosophie OnePlus, cette initiative a été réalisée en étroite concertation avec ses membres, qui ont activement donné leur avis et soutenu la campagne. Ils ont participé au baptême du module et ont contribué au voyage mouvementé vers la stratosphère. Pour mener la mission à bien et retrouver les appareils après leur atterrissage, la communauté OnePlus s’est unie en adoptant la philosophie « Never Settle » afin de surmonter les défis.

Kate Parkyn, Associate Marketing Director chez OnePlus Europe, déclare au sujet de cette campagne unique : « Depuis le lancement de la série OnePlus 9, nous avons noué un partenariat stratégique étroit avec Hasselblad afin de co-créer et d’améliorer la technologie de l’appareil photo phare de OnePlus. Nous sommes dans la deuxième année de notre collaboration avec Hasselblad, au cours de laquelle nous avons développé et amélioré le rendu des couleurs avec l’appareil photo Hasselblad pour mobile de deuxième génération. Notre campagne s’inspire du voyage historique de Hasselblad dans l’espace lorsqu’il a pris des photos de la Lune, et nous étions convaincus que notre appareil réussirait à offrir la même qualité d’image. Nous sommes ravis de voir les superbes images de l’horizon capturées par le OnePlus 10 Pro et sommes fiers de présenter un appareil photo de cette qualité aux utilisateurs OnePlus. »

Pour le OnePlus 10 Pro, OnePlus a travaillé avec Hasselblad afin d’affiner le traitement des couleurs dans plus de 500 scénarios d’utilisation et dans des conditions météorologiques extrêmes, ce qui a permis d’améliorer considérablement la performance et la stabilité des couleurs. C’est cette attention aux détails, combinée à la OnePlus Billion Color Solution, qui permet aux utilisateurs de capturer chaque cliché avec une qualité d’image optimale. Le OnePlus 10 Pro est le premier appareil OnePlus équipé d’un système photo qui prend des clichés en couleur 10 bits et offre un affichage plus naturel et délicat des couleurs sur chaque image. L’avantage de la couleur 10 bits, c’est une transition plus douce des couleurs dans les photos, sans dégradé, et la capacité de traiter 64 fois plus de couleurs que les smartphones qui prennent des photos en couleur 8 bits.

Le OnePlus 10 Pro5G sera disponible en précommande sur oneplus.com et Amazon à partir du 31 mars à 16h20 CEST. Les utilisateurs qui précommandent sur oneplus.com recevront en outre gratuitement des écouteurs OnePlus Buds Pro sans fil haut de gamme. Les acheteurs passant par les autres canaux de vente, dont Amazon, doivent lier leur OnePlus 10 Pro à leur compte OnePlus et réclamer les Buds Pro sur l’application OnePlus store.