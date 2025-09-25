Xiaomi 15T : Entre sobriété et élégance photographique signée Leica

Imaginez un téléphone qui capte la lumière comme un peintre, qui enchaîne les applications avec la rapidité d’un sprinteur et qui vous regarde droit dans les yeux avec une caméra frontale de 32 MP. Voici le Xiaomi 15T. Pas besoin d’artifices ou d’effets de manche : il avance ses arguments techniques avec une assurance discrète, comme pour dire « me voici, prêt à tout ».

Un design qui privilégie la sobriété

Le Xiaomi 15T mise sur une allure élégante et épurée. Pas de lignes extravagantes, mais un dos mat ou légèrement satiné selon la finition, accompagné d’un bloc photo bien intégré. La simplicité semble être le maître mot, avec une touche de modernité qui attire l’œil sans forcer.

L’écran s’impose sans excès : 6,83 pouces AMOLED, définition 1,5K (2772 × 1280 pixels), rafraîchissement 120 Hz, prise en charge HDR10+ et Dolby Vision. La luminosité atteint 3 200 nits dans les conditions extrêmes, pour rester lisible même sous un soleil écrasant. Le tout est protégé par un Gorilla Glass 7i, résistant aux chocs et aux rayures. La certification IP68 ajoute une protection contre la poussière et l’eau, renforçant son endurance au quotidien.

Des performances équilibrées

Le Xiaomi 15T embarque la puce MediaTek Dimensity 8400 Ultra gravée en 4 nm, accompagnée de 12 Go de RAM LPDDR5X et d’un stockage rapide UFS 4.1 (256 ou 512 Go). L’objectif est clair : offrir puissance et fluidité pour toutes les tâches, qu’il s’agisse de navigation, de multimédia ou de jeux.

Le taux d’échantillonnage tactile atteint 480 Hz (et jusqu’à 2 560 Hz en mode Game Turbo), améliorant la réactivité, particulièrement appréciable dans les usages exigeants. Le smartphone fonctionne sous Android 16 avec la surcouche HyperOS, qui apporte optimisations et personnalisation, tout en exploitant au mieux les capacités du matériel.

La photographie au centre de l’expérience

La partie photo repose sur un capteur principal de 50 MP (Light Fusion 800, développé avec Leica), pensé pour gérer la lumière et offrir des images précises même dans des conditions difficiles. À ses côtés, on retrouve un téléobjectif 2× de 46 mm, ainsi qu’un ultra grand-angle de 12 MP, destiné aux paysages ou aux prises de vue plus larges.

À l’avant, la caméra de 32 MP au champ de vision de 120° promet des autoportraits nets et un cadrage large, pratique pour intégrer plusieurs personnes ou une portion de décor.

Batterie et recharge : l’équilibre recherché

Le Xiaomi 15T intègre une batterie de 5 500 mAh, conçue pour offrir une autonomie solide sans compromettre le poids de l’appareil. La recharge filaire 67 W permet de regagner rapidement de l’énergie, même si aucune option de recharge sans fil n’est proposée. L’ensemble reste adapté à une utilisation intensive, que ce soit pour le travail, le jeu ou les loisirs multimédias.

Un suivi logiciel renforcé

Xiaomi promet pour le 15T cinq mises à jour Android majeures et six années de correctifs de sécurité, ce qui prolonge la durée de vie du smartphone et garantit une meilleure pérennité logicielle.

En résumé

Le Xiaomi 15T se présente comme un smartphone polyvalent, qui allie performance, photographie, endurance et design soigné. Il ne cherche pas à attirer par l’excès mais plutôt à proposer une expérience complète et durable, adaptée à des besoins variés.

Caractéristiques principales

Écran 6,83″ AMOLED • 2772 × 1280 • 120 Hz • HDR10+ • Dolby Vision Protection & étanchéité Gorilla Glass 7i • certification IP68 Processeur MediaTek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) Mémoire / stockage 12 Go RAM LPDDR5X • 256 / 512 Go — UFS 4.1 Appareil photo (arrière) 50 MP (Light Fusion 800) + téléobjectif 2× + ultra grand-angle 12 MP Caméra frontale 32 MP, champ 120° Batterie 5 500 mAh Charge Filaire 67 W Système Android 16 + HyperOS Mises à jour promises 5 versions Android + 6 ans de correctifs Prix Le Xiaomi 15T est disponible sur Amazon pour 603 € (256 Go) mais la version 512 Go est en promo pour durée limitée à 613 €. Toutes les infos complémentaires sont disponibles sur cette page sur le site de Xiaomi France.