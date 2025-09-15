TEST photo du Google Pixel 9a : Notre avis après un séjour en Corée du Sud

Sorti le 19 mars 2025, le Google Pixel 9a est censé être le petit frère modeste de la gamme. Mais voilà : depuis l’arrivée des Pixel 10, son prix a chuté à 449 € (au lieu de 549 € au lancement). Et à ce tarif-là, la question est simple : est-ce que ce « petit poucet » de Google tient la route en photo, ou est-ce qu’il reste coincé dans la case « entrée de gamme » ? Spoiler : J’ai emmené le Pixel 9a en voyage en Corée du Sud et… il a clairement boxé dans une catégorie supérieure.

Retouches : presque rien, juste l’essentiel

Pour être transparent, les photos présentées n’ont pas été passées à la moulinette Photoshop durant trois heures. J’ai utilisé uniquement :

la retouche automatique de Google photo,

parfois le cadrage intelligent,

et parfois la fameuse gomme magique.

Le reste, c’est du brut sorti du téléphone. L’idée était simple : montrer ce que le Pixel 9a peut sortir directement du smartphone, sans passer par un logiciel de pro et sans perdre de temps.

Paysages : naturel et équilibré

En plein jour, le Pixel 9a surprend par la justesse de ses couleurs. Pas de saturation criarde, mais un rendu naturel qui flatte l’œil. Le piqué est tout à fait correct, même quand la scène comporte de forts contrastes.

Oui, en post-traitement avec Lightroom, j’aurais pu booster les couleurs, donner plus de relief et d’émotion. Mais franchement, pour des photos de voyage à poster sur Instagram ou envoyer à la famille, c’est déjà plus que suffisant.

La gomme magique : du gadget au coup de génie

Je dois avouer que cette fonctionnalité est une dinguerie. Exemple concret : devant la statue de Gangnam, la photo était envahie de passants. Deux clics, trois secondes… et hop, ils disparaissent. Résultat : une photo propre, exploitable, digne d’un album.

Idem dans la célèbre bibliothèque de Gangnam : impossible d’avoir une vue sans foule. Mais avec la gomme magique, j’ai pu nettoyer l’avant-plan. Alors oui, si on chipote, on voit que le traitement aurait pu être affiné… mais pour une retouche faite en deux secondes chrono, ça reste bluffant.

Photos de nuit : la vraie surprise

C’est souvent là que les smartphones d’entrée de gamme montrent leurs limites. Et pourtant, le Pixel 9a m’a agréablement surpris.

Exemple 1 : une voiture en mouvement . L’exposition longue a capté la traînée lumineuse, tout en gardant les immeubles nets et lisibles. À main levée, ça relève presque de la magie.





. L’exposition longue a capté la traînée lumineuse, tout en gardant les immeubles nets et lisibles. À main levée, ça relève presque de la magie. Exemple 2 : les rues de Séoul la nuit. Entre les néons colorés, les panneaux lumineux et les zones sombres, même certains reflex numériques galèrent. Le Pixel 9a, lui, s’en sort avec peu de bruit, des couleurs éclatantes et une atmosphère fidèle à l’énergie de la ville.



Entre les néons colorés, les panneaux lumineux et les zones sombres, même certains reflex numériques galèrent. Le Pixel 9a, lui, s’en sort avec peu de bruit, des couleurs éclatantes et une atmosphère fidèle à l’énergie de la ville. Exemple 3 : les fameuses rues couvertes d’enseignes. J’ai volontairement flouté certains passants pour donner de la vie à la photo, et le rendu final est plus que convaincant.



La gestion de l’exposition est excellente, le contraste entre zones claires et sombres est équilibré et, surtout, les photos racontent une histoire. Et ça, ce n’est pas juste une question de capteur : c’est l’algorithme de Google qui fait la différence.

D’autres photos de nuits, juste pour le plaisir.

Conclusion : David face aux Goliath

Après deux semaines de voyage avec le Pixel 9a comme unique appareil photo, le verdict est simple : il tient largement tête à des smartphones deux fois plus chers.

Pour un usage réseaux sociaux, souvenirs de voyage ou partage familial , il est parfait.

, il est parfait. Pour les amateurs de retouche, il offre une excellente base, neutre et bien équilibrée, grâce à l’IA de Google parmi les meilleurs.

Le seul vrai manque : un zoom optique, qui permettrait d’aller chercher les détails lointains sans perdre en piqué.

Si vous cherchez un smartphone avec des fonctions IA poussées qui capture des clichés au-dessus de la moyenne, ce Google Pixel 9a est un excellent choix.

Et si vous voulez en savoir plus sur Pixel 9a, le test complet est disponible ici : TEST : Google Pixel 9a – Voici notre avis après 3 semaines d’utilisation. – Tinynews

La totalité des photos du test est disponible sur Google Photos.