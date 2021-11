STRINGMARK : L’extension qui facilite la sauvegarde de texte sur le web.

Que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel, les recherches sur internet font aujourd’hui parties des choses indispensables que nous faisons quotidiennement et de manière évidente comme boire de l’eau.

Un problème connu

En effectuant des recherches sur internet, vous est-il déjà arrivé de mettre en favoris des pages qui vous intéressent pour pouvoir y revenir plus tard ? Vous est-il déjà arrivé d’oublier pourquoi vous avez enregistré une page spécifique et quelle partie de cette page était pertinente dans le contexte de vos recherches ? Voilà le problème bien connu que résout Stringmark.

Une solution simple

Stringmark se présente sous la forme d’une extension de navigateur très simple à utiliser, disponible sur Chrome et sur Firefox.

Lorsque vous visitez une page web et que vous tombez sur une phrase ou un paragraphe pertinent, il vous suffit de sélectionner ce texte, faire un clic droit et de l’ajouter à Stringmark.

Vous retrouverez ensuite dans Stringmark, le texte représentatif ainsi que l’url de la page web. En cliquant sur l’url, Stringmark ouvrira la page web dans un nouvel onglet et surlignera directement le texte pertinent que vous aviez sélectionné.

Vous pouvez organiser vos enregistrements (ou highlights) en différentes listes pour pouvoir catégoriser vos recherches. Vous pouvez également décider de synchroniser des listes pour qu’elles soient disponibles sur tous vos appareils.

Vie privée ?

Stringmark ne stocke et ne traque pas vos enregistrements. Par défaut, vos listes sont enregistrées localement, elles ne sortent pas de votre ordinateur ! Et si vous décidez de synchroniser une liste, ce sera via le stockage synchronisé de votre navigateur (comme pour vos favoris).

Prix

Stringmark dispose de deux versions : La version gratuite permet d’enregistrer un nombre illimité de ‘highlights’, vous êtes cependant limité à quatre listes. Dans la version premium, en plus de pouvoir enregistrer un nombre illimité de ‘highlights’ et de créer un nombre illimité de listes, vous pouvez également exporter vos listes en fichier CSV. Très prochainement, vous pourrez également importer des listes et en envoyer par mail en un clic depuis Stringmark.

Le prix de la version premium est un paiement unique de 3,99 dollars américain (un avantage quand on sait que de nombreuses extensions proposent leur version premium sous la forme d’un abonnement mensuel).

Mais vous disposez d’un code de réduction de 50% “TINYNEWS” valable jusqu’au 31 décembre 2021 vous permettant d’acheter la version premium pour $1,99.

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant Stringmark en cliquant ici.