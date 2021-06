Sony présente ses nouveaux écouteurs WF-1000XM4 sans fil

Une qualité sonore unique

Les WF-1000XM4 prennent désormais en charge la technologie Hi-Res Audio sans fil, grâce au LDAC, la technologie d’encodage audio Sony adoptée par l’industrie. Le LDAC transmet environ trois fois plus de données (au taux de transfert maximal de 990 kbps) que l’audio Bluetooth® classique pour permettre de profiter de contenus Hi-Res Audio dans une qualité exceptionnelle, aussi proche que possible de celle d’une connexion filaire dédiée. Grâce à leurs diaphragmes de 6 mm, ils reproduisent un son dynamique malgré leur petite taille, et le diaphragme haute résolution génère une gamme de basses riche. Le processeur V1 embarqué améliore également la qualité du son et réduit la distorsion, et permet le traitement du codec LDAC et l’activation du traitement numérique DSEE Extreme™.

Grâce à la technologie Edge-AI, le DSEE Extreme™ (Digital Sound Enhancement Engine) convertit de manière ascendante les fichiers musicaux numériques compressés en temps réel. Il reconnaît dynamiquement l’instrumentation, les genres musicaux et les éléments individuels de chaque morceau, tels que les voix ou les interludes et peut ainsi rétablir la perte de son au cours de la compression pour assurer une expérience d’écoute plus riche et plus complète.