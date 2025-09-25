Shokz OpenDots ONE : quand le son veut s’accrocher à ton oreille

Il est parfois difficile de se décider entre des écouteurs qui isolent trop et des modèles qui laissent passer tous les bruits ambiants. Shokz semble avoir tranché la question avec les OpenDots ONE, des écouteurs au format particulier qui ne s’installent pas dans le canal auditif, mais se posent à proximité, laissant vos oreilles libres comme l’air. On pourrait presque dire qu’ils sont là… sans vraiment être là.

Une conception qui libère les oreilles

Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires traditionnels, les OpenDots ONE utilisent une technologie de “conduction à air ouverte”. Ils se fixent légèrement devant l’oreille, sans pénétrer dans le conduit auditif, et diffusent le son directement vers le tympan. Le but est simple : profiter de la musique ou des appels tout en gardant une perception claire de l’environnement.

Le design reste minimaliste, avec une forme compacte et légère. Le poids de chaque écouteur est inférieur à 6 grammes, ce qui limite la sensation de pression ou de fatigue sur la durée.

L’audio à ciel ouvert

Shokz a misé sur des transducteurs dynamiques adaptés à cette diffusion particulière. La restitution sonore est optimisée pour les voix et les fréquences médianes, afin de conserver une clarté même à volume modéré.

Les OpenDots ONE intègrent également une technologie de réduction des bruits de vent lors des appels, grâce à un double micro et un traitement numérique. Cela permet de converser plus facilement en extérieur, sans devoir lever la voix.

Autonomie et confort d’usage

Les écouteurs annoncent jusqu’à 12 heures d’écoute continue sur une seule charge. Le boîtier, compact et rechargeable en USB-C, permet d’atteindre un total de 36 heures.

La recharge rapide est aussi de la partie : 10 minutes suffisent pour récupérer environ 2 heures d’écoute.

Avec une certification IPX5, les OpenDots ONE résistent aux éclaboussures et à la sueur, ce qui les rend adaptés aux sorties sportives ou aux trajets quotidiens.

Connectivité et commandes

La connexion se fait via Bluetooth 5.3, garantissant une faible latence et une portée stable. Ils prennent en charge les profils habituels (SBC et AAC), de quoi s’adapter à la majorité des smartphones récents.

Les commandes tactiles permettent de gérer la lecture musicale, de répondre aux appels ou d’activer l’assistant vocal.

Une alternative au classique intra-auriculaire

Avec les OpenDots ONE, Shokz propose une alternative à ceux qui souhaitent profiter d’un son personnel sans s’isoler complètement. L’idée est d’offrir un compromis entre écoute individuelle et vigilance environnementale, tout en maintenant un confort durable.

Caractéristiques principales

Type Écouteurs à conduction aérienne ouverte Poids < 6 g par écouteur Autonomie 12 h (écouteurs) • 36 h avec boîtier Recharge rapide 10 min = 2 h d’écoute Résistance IPX5 (sueur, pluie légère, éclaboussures) Connectivité Bluetooth 5.3, SBC, AAC Commandes Tactiles (lecture, appels, assistant vocal) Microphones Double micro avec réduction du bruit du vent Prix et disponibilité Les Shokz OpenDots ONE sont disponibles chez Coolblue pour 199 €, en version noir ou argent.