Mythes sur les serrures connectées : ce qu’il faut vraiment savoir

Avec l’essor de la domotique, les solutions d’accès connecté ne sont plus l’apanage des passionnés de technologie, mais font désormais partie intégrante de la vie quotidienne de tous types de foyers. Nonobstant cette popularité croissante, certaines idées reçues continuent d’influencer la perception des consommateurs – allant des préoccupations liées à l’autonomie des batteries aux risques de piratage.

Ce communiqué met en avant les cinq mythes les plus prévalents concernant les serrures connectées et présente les éléments factuels qui les réfutent.

Les serrures connectées sont prioritairement conçues pour optimiser l’efficience du quotidien : plus besoin de remises de clés, de fouilles désespérées dans les sacs ou de coûteux remplacements suite à des pertes. Les visites impromptues d’amis ou de famille deviennent fluides et sans contrainte. Néanmoins, malgré ces bénéfices avérés, nombreux sont ceux qui hésitent encore à franchir le pas vers l’adoption des systèmes d’accès sans clé. Selon Martin Pansy, Co-Fondateur et PDG de Nuki, cette réticence s’avère compréhensible :

« Il s’agit effectivement de l’accès à un espace particulièrement sensible – le domicile personnel. » Nuki, pionnier des serrures connectées en Europe depuis une décennie, assume un leadership continu dans ce secteur. L’entreprise considère que sa responsabilité s’étend au-delà de l’innovation technologique pour englober la mission éducative : « Nous assumons pleinement notre rôle précurseur – incluant la résolution des doutes qui peuvent encore subsister. »

Quels sont donc les mythes les plus prévalents qui persistent autour des serrures connectées ?

1. Les serrures intelligentes présentent une vulnérabilité au vol

Cette assertion constitue une méprise : les serrures intelligentes fonctionnant selon le modèle Nuki s’installent côté intérieur de la porte, rendant techniquement impossible leur retrait depuis l’extérieur. Le vol d’une Smart Lock Nuki nécessiterait préalablement l’obtention d’un accès physique au domicile ou le forçage de l’entrée. L’installation d’une serrure connectée demeure par ailleurs invisible depuis l’extérieur.

2. Les serrures intelligentes sont vulnérables aux cyberattaques

Ce mythe, parmi les plus tenaces, s’avère techniquement erroné. Grâce à des algorithmes de chiffrement robustes, équivalents à ceux déployés dans les systèmes bancaires en ligne, couplés au processus d’authentification « défi-réponse », il est impossible d’intercepter, de dupliquer ou de reproduire les commandes de verrouillage.

Chaque nouvelle Smart Lock Nuki fait l’objet d’audits rigoureux par les laboratoires AV-TEST, protocole maintenu depuis la première génération de produits. L’ensemble de la gamme actuelle – Smart Lock Go, Smart Lock Pro et Smart Lock Ultra – bénéficie toutes de la certification « Produit IoT approuvé » délivrée par cet organisme indépendant de recherche en sécurité informatique.

3. Un smartphone demeure indispensable pour utiliser une serrure intelligente

Cette affirmation s’avère inexacte : l’écosystème propose des accessoires alternatifs tels que pavé numérique (avec reconnaissance d’empreinte ou code d’accès) ou la petite télécommande Fob. L’ouverture traditionnelle par clé physique demeure systématiquement possible, à condition que le cylindre dispose d’une fonction d’urgence. Cette configuration permet le verrouillage/ déverrouillage depuis l’extérieur même avec une clé insérée à l’intérieur. Cette option garantit que l’accès au foyer ne dépend pas uniquement du système électronique. Tout le monde n’a pas besoin d’adopter la Smart Lock – qu’il s’agisse d’une personne âgée peu familière avec l’électronique, d’un enfant sans smartphone, ou d’un gardien temporaire préférant éviter les autorisations d’accès. Cette diversité de méthodes d’ouverture neutralise même les problèmes de batterie déchargée.

4. La substitution du cylindre génère des préoccupations techniques

Cette crainte est infondée : dans la majorité des configurations, aucune modification du cylindre n’est requise, notamment en présence d’un cylindre à fonction d’urgence préexistant et de l’utilisation d’une serrure entièrement rétrofitable comme la Smart Lock Pro. Même avec la Smart Lock Ultra, nécessitant effectivement le remplacement du cylindre, l’installation complète prend moins de quinze minutes. L’application Nuki propose un accompagnement visuel procédural, étape par étape. Aucun perçage, outillage spécialisé ou expertise technique particulière n’est requis.

5. La connectivité Wi-Fi et le stockage cloud constituent des prérequis pour l’accès

Il s’agit d’une idée reçue très répandue : beaucoup ignorent que les Smart Locks Nuki peuvent fonctionner exclusivement en Bluetooth selon les préférences utilisateur. La protection des données clients constitue une priorité absolue pour l’entreprise autrichienne, excluant tout stockage cloud. Selon Nuki, la sécurité optimale réside dans la non-divulgation des données. Cette approche distingue les Smart Locks Nuki de la concurrence en éliminant l’obligation de compte utilisateur et en excluant le stockage sur les serveurs Nuki.