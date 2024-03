1Win est l’un des meilleurs sites de paris sportifs au Burkina Faso. Sa plateforme propose des paris sportifs et cyber sportifs, des machines à sous vidéo et des jeux de casino en ligne. Le site est adapté aux PC et aux smartphones et est traduit en 26 langues, dont le français. Les visiteurs ont accès à des bonus sans dépôt, des promotions de bienvenue, des tournois, des loteries, du cashback, un programme de fidélité et d’autres offres promotionnelles. Pour y participer, il suffit de se connecter gratuitement au site officiel et de s’inscrire. Ces caractéristiques, ainsi que d’autres, sont décrites dans la documentation du site.

Fiabilité et sécurité

L’opérateur légal 1Win Burkina Faso dispose d’une licence valide du régulateur Curaçao eGaming. L’autorisation a été obtenue en 2018. Son numéro est publié en bas de la page principale du site. Les clients bénéficient d’une garantie de sécurité lors des paiements. Toutes les transactions financières sont effectuées via des passerelles bancaires fiables et des services électroniques de premier plan.

Connexion au site officiel / inscription

Vous pouvez commencer à parier sur les sports ou à jouer au casino sur votre ordinateur ou votre smartphone. Pour les clients fonctionne toujours le site officiel du site et plusieurs miroirs actuels. Des applications téléchargeables ont également été développées. Elles sont adaptées à plusieurs systèmes d’exploitation populaires, tels qu’Android, iOS et Windows.

Les paris sportifs en ligne sur 1Win bet ne sont acceptés que pour les clients enregistrés. Les nouveaux visiteurs du site peuvent obtenir un compte s’ils sont âgés de plus de 18 ans. Deux méthodes sont disponibles à cet effet :

La méthode rapide. En remplissant un questionnaire standard avec un numéro de téléphone et une adresse e-mail.

Médias sociaux. En un clic sur l’icône du service.

Après une 1Win inscription, les utilisateurs acceptent toutes ses règles. Il est également possible d’activer un code promo dans le questionnaire. Pour sa saisie, des bonus sans dépôt sont attribués.

Bonus pour les joueurs

Le projet 1Win bet est en constante évolution et tente d’attirer le plus grand nombre de nouveaux clients. Pour cela, le site organise régulièrement des événements avec des prix en argent, des tirages au sort et des tournois. Plusieurs promotions permanentes sont également disponibles. Pour les nouveaux joueurs, il y a un généreux bonus de bienvenue pour le dépôt initial – 500% sur les dépôts jusqu’à 115 000 XOF. Vous pouvez donc obtenir jusqu’à 580 000 XOF au départ.

Variétés de paris sportifs

Après 1Win connexion, vous pouvez commencer à parier sur tous les événements populaires du monde du sport. Le lobby contient un grand nombre de disciplines. Elles sont classées en 4 grandes sections :

En direct. Les paris sont conclus en temps réel. Les cotes de ces événements changent constamment en fonction du déroulement du match.

Les paris ordinaires et les paris express sur les tournois à venir sont acceptés.

Pari sur les compétitions de jeux informatiques.

Fantasy Sport. Matchs virtuels entre les équipes sélectionnées par les clients du site.

Le lobby comporte des sections avec des statistiques et des résultats. La page principale affiche tous les événements les plus importants avec leurs cotes. 1Win propose également des retransmissions en direct.

Catalogue de jeux de casino

En plus des paris sportifs, le site héberge de nombreux jeux de hasard. Pour y accéder, il suffit de se rendre dans la section Casino. Elle présente les disciplines suivantes :

Roulette ;

Blackjack ;

Machines à sous ;

Baccarat ;

V-Sport ;

Crash Games.

En outre, une section avec de vrais croupiers se trouve dans le hall d’entrée. Ils organisent divers jeux et spectacles en temps réel. Une salle de poker avec des tournois et des tables régulières est également à la disposition des visiteurs. La section du casino propose une vaste collection de jeux d’argent. Elle comprend plus de 10 000 machines à sous vidéo présentées par des fournisseurs tels que NetEnt, Pragmatic Play, Quickspin, Yggdrasil, Play’n Go et bien d’autres.

Systèmes de paiement

Le site de jeu 1Win Burkina Faso est connecté à de nombreux services de paiement. Les joueurs peuvent recharger leur solde en utilisant des cartes bancaires, des portefeuilles électroniques et des crypto-monnaies. Une liste complète de tous les moyens de paiement est présentée en caisse. Pour plus de commodité, nous allons les énumérer ici :

Système de paiement Dépôt maximum Retrait maximum MoneyGo 1,000 XOF 100,000 XOF Clapay 5,600 XOF 550,000 XOF Visa 5,600 XOF 550,000 XOF MasterCard 5,600 XOF 550,000 XOF AstroPay 3,000 XOF 4,500,000 XOF BTC 3,200 XOF 23,000,000 XOF USDT 20,300 XOF 1,000,000,000 XOF LTC 7,000 XOF 60,000 XOF

Assistance aux clients

En cas de problème avec le fonctionnement du site de jeu, les clients peuvent demander de l’aide à l’assistance. Ses spécialistes répondent aux questions des joueurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous pouvez leur écrire par :

Chat en direct ;

Courriel ;

Réseaux sociaux.

Les réponses arrivent en quelques minutes. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance en composant le numéro gratuit. Tous les contacts pour contacter le support technique sont fournis au bas de chaque page.

Les avantages de 1Win

Le projet attire des millions de joueurs du monde entier. Le bookmaker est particulièrement populaire dans les pays africains, notamment au Burkina Faso. Il est choisi pour de nombreuses raisons – le plus souvent, les avantages suivants de la société sont mentionnés dans les commentaires :

Cotes élevées.

La possibilité de parier en direct.

Bonus pour les express.

Distribution quotidienne de codes promo.

Conditions de mise simples.

En outre, les joueurs sont attirés par la disponibilité d’applications téléchargeables, les promotions fréquentes et le cashback avec de l’argent réel. Tout cela est complété par une large collection de machines à sous vidéo avec un mode démo intégré.

Questions fréquemment posées

Puis-je jouer gratuitement ? Il n’y a pas de paris sportifs démo sur le site, mais des versions d’essai des machines à sous vidéo avec des jetons conditionnels sont disponibles sans inscription.

Comment puis-je parier depuis mon téléphone ? Via la version mobile ou l’application pour smartphones Android et iOS. Le processus de pari reste le même que sur un PC.

Existe-t-il des bonus sans dépôt ? Oui. Ils sont attribués pour l’activation d’un code promo, l’installation de l’application et l’inscription aux réseaux sociaux.

Comment puis-je miser des bonus ? A partir de chaque pari sur un événement avec une cote de 3 ou plus.

Dois-je déposer séparément pour jouer aux jeux de casino ? Non. Toutes les sections de 1Win utilisent un seul compte de trésorerie.

Quand une vérification est-elle requise ? La vérification de l’identité est généralement demandée lors du retrait de grosses sommes d’argent.

Y a-t-il des remises en argent sur les paris sportifs ? Non, mais il y a un cashback sur les machines à sous vidéo et un rakeback dans la salle de poker.