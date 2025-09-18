Ray-Ban Meta (Gen 2) : Autonomie énorme et capture vidéo en 3K Ultra HD

Imaginez-vous en train de déambuler dans les rues, looké comme un personnage de Matrix, mais avec une technologie qui ferait pâlir Neo. Les Ray-Ban Meta (Gen 2) sont arrivées, et elles ne se contentent pas de protéger vos yeux du soleil ou de vous donner une allure de rockstar. Non, ces lunettes sont un véritable couteau suisse high-tech déguisé en accessoire de mode. Parce que, soyons honnêtes, qui n’a jamais rêvé de porter des lunettes qui font tout sauf vous préparer le café du matin ?

Lancée en grande pompe lors du Meta Connect 2025, cette deuxième génération de lunettes intelligentes est là pour corriger les petits défauts de sa grande sœur tout en ajoutant une dose de panache. Déjà, on parle d’une batterie qui dure jusqu’à huit heures – oui, vous avez bien lu, huit heures ! Fini le stress de voir vos lunettes s’éteindre en plein milieu d’une balade ou d’un festival. Vous pouvez filmer, écouter votre playlist et discuter avec votre assistant IA sans craindre la panne sèche. Et si jamais vous êtes à court, un petit tour dans leur étui de chargement magique vous offre 48 heures de jus supplémentaire. Pratique, non ?

Mais le vrai clou du spectacle, c’est la caméra. Les Ray-Ban Meta (Gen 2) passent à la vitesse supérieure avec une capture vidéo en 3K Ultra HD. Exit les vidéos floues de votre dernier concert où on dirait un film d’horreur des années 90. Là, c’est net, c’est fluide, et ça filme jusqu’à 60 images par seconde pour des souvenirs dignes d’un blockbuster. Et tenez-vous bien : bientôt, vous pourrez même jouer les réalisateurs avec des modes hyperlapse et ralenti. Spielberg, tremble !

Côté design, pas de révolution, mais pourquoi changer une équipe qui gagne ? Les Wayfarer, Skyler et Headliner sont toujours de la partie, avec une flopée d’options pour personnaliser vos verres et montures. Vous voulez des lunettes qui crient “je suis cool mais je bosse dans la tech” ? C’est possible. Vous préférez un style “je viens de tourner dans un clip des années 80” ? Aucun problème. Les Ray-Ban Meta (Gen 2) savent s’adapter à votre vibe, tout en restant discrètes sur leur côté geek.

Et puis, il y a Meta AI, cet assistant vocal qui répond au doux nom de “Hey Meta”. Besoin d’une traduction en temps réel pour commander un café à Lisbonne sans passer pour un touriste perdu ? Il gère. Envie de savoir qui a gagné le dernier match de foot pendant que vous êtes coincé dans le métro ? Il vous le dit. Et avec l’arrivée prochaine de la traduction hors ligne pour certaines langues, plus besoin de Wi-Fi pour briller en société.

Mais ce n’est pas tout. Ces lunettes sont aussi un atout pour les conversations en environnement bruyant. Grâce à une nouvelle fonction de “conversation focus“, les haut-parleurs intégrés amplifient la voix de votre interlocuteur, transformant un bar bondé en une discussion intime. C’est presque comme si vos lunettes vous disaient : “T’inquiète, je gère le brouhaha, toi, profite.”

En résumé, les Ray-Ban Meta (Gen 2) ne sont pas juste des lunettes. Ce sont des lunettes qui veulent être vos meilleures potes : elles filment, elles traduisent, elles jouent votre musique, et elles vous font passer pour quelqu’un de très branché. Alors, prêt à voir le monde à travers des verres 2.0 ?

Caractéristiques du produit :

Batterie : Jusqu’à 8 heures d’autonomie, charge rapide à 50 % en 20 minutes, étui offrant 48 heures supplémentaires.

Caméra : Capture vidéo 3K Ultra HD à 60 fps, modes hyperlapse et ralenti à venir.

Design : Disponible en Wayfarer, Skyler et Headliner, avec options de personnalisation pour montures et verres.

Audio : Haut-parleurs ouverts avec fonction “conversation focus” pour amplifier les voix.

Meta AI : Assistant vocal avec traduction en temps réel (allemand, portugais, et plus à venir hors ligne).

Prix : 419 € sur le site de Meta .

Compatibilité : Connexion via l’application Meta AI sur Android et iOS.