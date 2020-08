Pourquoi Youtube continue de susciter un engouement auprès des jeunes ?

Il est de plus en plus remarqué depuis quelques années, la présence d’un nombre important de jeunes sur la plateforme Youtube. Chose curieuse, la question que l’on se pose est de savoir pourquoi ils s’y intéressent autant. L’article suivant nous permettra d’en savoir plus.

Brève présentation de la plateforme Youtube

Youtube est à la fois un site internet d’hébergement de vidéos en ligne et un réseau social qui permet de créer et de télécharger du contenu, de visionner des vidéos et d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs via son Smartphone, sa tablette ou encore son ordinateur. Elle a été créée en 2005 puis rachetée en 2006 par le puissant moteur de recherche Google. Elle constitue une plateforme de référence pour des milliers d’utilisateurs. D’après les informations en ligne, elle représente le deuxième site web le plus consulté au monde. Ses fonctionnalités sont les suivantes :

Rechercher et visionner des vidéos : Youtube offre une grande variété de vidéos, ce qui fait d’elle aujourd’hui une forme de divertissement. Que vous soyez intéressé par des bandes-annonces de films, des jeux vidéo, des chaines de Youtube, vous avez la possibilité de rechercher et de regarder le contenu de votre choix.

Interagir avec d'autres vidéos : depuis votre compte, vous avez la possibilité de commenter, d'aimer ou de disliker des vidéos. Aussi, vous pourrez partager des contenus sur d'autres réseaux sociaux ou site web.

Créer une chaine Youtube : la plateforme Youtube vous donne la possibilité de créer une chaine sur laquelle vous pourrez mettre votre propre contenu. Ainsi, vous pourrez publier des vidéos, faire des directs, naviguez en direct, etc.

S'abonner à d'autres chaines: grâce à cette fonctionnalité, vous ne perdrez pas de vue les chaines qui vous intéressent et vous recevrez des notifications à chaque fois qu'il y'a une nouveauté sur cette dernière.

Quelques raisons pour lesquelles Youtube suscite de l’engouement chez les jeunes

Plusieurs raisons expliquent le grand intérêt qu’accordent les jeunes à la plateforme Youtube. En voici quelques-unes.

Youtube, un vrai centre d’intérêt pour les jeunes

La plateforme Youtube permet aux jeunes de retrouver leur centre d’intérêt. En effet, en plus de permettre aux jeunes de se retrouver entre eux, de se divertir et de s’amuser, elle leur permet aussi de suivre les personnalités et les stars qu’ils apprécient. Également, elle leur permet d’en découvrir un peu plus sur une activité ou un sujet qui les passionne et les intéresse à travers des conseils, des tutos et autres.

Youtube, un accès direct au contenu de son choix ;

Les jeunes préfèrent Youtube parce que sur cette plateforme, ils ont la possibilité de choisir directement le contenu de leur choix sans perdre de temps. Par ailleurs, plusieurs astuces permettent de convertir les vidéos Youtube afin de les télécharger en local. Cliquez ici pour en savoir plus

Youtube, un moyen d’apprentissage intéressant ;

Certaines études ont prouvé que Youtube constitue pour les jeunes un bon moyen d’apprentissage. En effet, mis à part l’idée de se divertir, plusieurs jeunes consultent des vidéos à visée éducative et surtout dans le but d’apprendre. Ces jeunes préfèrent se documenter et s’informer via des vidéos que de lire des contenus scientifiques en format papier, PDF, etc. Cela s’explique par le fait que le format du contenu parait plus simple et accessible.