Le marché du podcast a-t-il un avenir en France ?

L’avenir du podcast en France : Ce qu’il faut savoir

Il n’y a pas de doute, l’avenir du podcast en France s’annonce vraiment prometteur. Cette innovation est carrément devenue un marché à elle seule.

En fait, les outils technologiques d’information et de communication n’ont pas arrêté d’évoluer avec l’arrivée de l’internet. Plusieurs moyens ont à cet effet vu le jour afin de permettre aux consommateurs d’accéder plus facilement aux informations qu’ils recherchent et de les consommer plus facilement. Le podcast fait partie de ces nouveau-nés.

Qu’est-ce que le podcast ? Quels sont les chiffres de ce secteur ? Quel est l’avenir du podcast en France ?

Le podcast : Qu’est-ce que c’est

Le podcast est en réalité un contenu audio ou vidéo mis sur Internet. Plusieurs personnes peuvent l’écouter directement en ligne, mais il est aussi possible de télécharger l’élément sur différents supports (tablette, smartphone ou ordinateur) afin de le suivre plus tard.

Il existe plusieurs types de podcasts. D’abord, celui de rattrapage propose des rediffusions d’émissions à la radio. Ensuite, le podcast natif désigne un contenu audio ou vidéo distribué au public sur différentes plateformes. Cette application de podcast pour profiter vous permet d’accéder à ce type de contenu.

La praticité du podcast

Le podcast est un mode de diffusion vraiment très pratique. Pour lire les articles de blog ou les textes informationnels, il faut être très attentif au risque de manquer des détails intéressants.

Désormais, ces articles de blogs et textes informationnels peuvent être suivis sous la forme d’un contenu audio ou vidéo grâce au podcast. C’est vraiment une méthode pratique qui prend déjà de la place auprès du public français.

Le podcast pour les entreprises

Pour les entreprises françaises, le podcast peut être la touche spéciale pour accroître leur rentabilité. En effet, compte tenu de la rareté de ce format, il est possible d’occuper la première place dans votre domaine grâce à ce mode de diffusion. Avec la production d’un contenu intéressant, vous pourrez étendre votre notoriété, tout en établissant un contact privilégié avec les internautes.

Enfin, le podcast peut être utile pour générer de nouveaux prospects et il favorise la réduction du temps que vous consacrez à la rédaction des contenus. Pour monter et promouvoir son podcast, pas besoin d’être une lumière et il existe même des blogs qui donnent des astuces pour le faire en toute simplicité.

Quelques chiffres sur le podcast en France

En Europe, la technologie n’a pas encore atteint le niveau souhaité, mais les chiffres actuels illustrent très bien l’avenir du podcast en France.

Réunion hebdomadaire de 9% de français

Selon Harris Media, une minorité des français a accès à plusieurs podcasts par semaine. Ils l’utilisent dans les cas suivants :

En faisant du sport ;

Pendant les moments de détente ;

Dans les transports en commun ;

Dans la circulation.

Cela illustre à quel point ce mode de diffusion s’est inscrit dans l’habitude du consommateur. Par ailleurs, les podcasts natifs ont du succès chez les jeunes de 15 – 24 ans (Mediametrie – Global Audio – mars 2019).

Les podcasts écoutés à 81% par les français

Les internautes français sont de plus en plus demandeurs concernant les podcasts. Sur un total de 10 podcasts, 8 sont écoutés en entier (Harris Média).

16% des auditeurs français écoutent les podcasts à la sortie

D’après les études de Mediametrie, 16% du public français accueillent les podcasts le jour de leur sortie. On note également que dans un délai supérieur à 48 heures, 55% des internautes lisent ces contenus audios.

En définitive, le podcast est un mode de diffusion qui présente divers avantages. Avec ses atouts, il prend de plus en plus de place auprès des entreprises et des consommateurs. Il est donc possible qu’il connaisse une croissance exponentielle en France.

L’avenir du podcast en France et dans le monde

Steve Jobs avait prédit ici un grand avenir au podcast. Il en parlait comme la prochaine génération des radios. Il avait raison, car aujourd’hui en France et dans le monde, ce secteur connait une très bonne croissance. La célèbre application de musique en ligne Spotify prévoit d’ailleurs investir d’importantes sommes d’argent dans le marché du podcast.

En ce qui concerne les grandes radios françaises (RTL, Europe 1, Fun Radio, France Bleue, etc.), il s’avère que leurs différents auditeurs prennent en moyenne 16 podcasts mensuellement. Aussi, compte tenu du fait qu’ils peuvent l’écouter à tout moment, ils privilégient ce mode de diffusion. Cliquez ici pour consulter 10 chiffres qui prouvent que l’avenir du podcast en France est vraiment prometteur.